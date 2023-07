C’est la meilleure chose à propos de vivre aux États-Unis, disent les expatriés

Les États-Unis ne sont peut-être pas la meilleure destination pour les expatriés pour vivre et travailler à l’étranger, mais ils se distinguent d’une manière importante : leurs opportunités de carrière.

Les États-Unis se classent globalement très bien pour leur indice de travail à l’étranger, selon le dernier rapport « Expat Insider » d’Internations, la communauté mondiale des personnes qui vivent et travaillent à l’étranger.

Les États-Unis se classent au premier rang pour le marché du travail local ainsi que pour les perspectives de carrière personnelles, et au septième rang pour la culture et la satisfaction au travail.

Dans l’ensemble, le pays arrive au 30e rang sur 53 destinations en tant que bon endroit pour les expatriés, et 72 % des expatriés aux États-Unis se disent satisfaits de la vie, à égalité avec la moyenne mondiale.

Ses principaux inconvénients, cependant, sont des facteurs liés à la qualité de vie (comme les soins de santé, les voyages et les transports en commun) ainsi que les finances personnelles.

Les expatriés sont généralement mécontents du coût de la vie aux États-Unis, environ la moitié d’entre eux affirmant que les dépenses quotidiennes sont trop élevées. Et le pays n’est que le deuxième pire en ce qui concerne l’abordabilité et l’accessibilité des soins de santé de qualité. Il atterrit également dans les 10 derniers pays pour la disponibilité des transports en commun.

Cependant, une fois que les nouveaux arrivants arrivent, ils disent qu’il est facile de s’habituer à la langue et ils sont satisfaits de l’accès général sans restriction aux services en ligne, de la connexion à Internet haut débit à la maison et même de la facilité de payer sans espèces.

Le rapport « Expat Insiders », qui a interrogé plus de 12 000 répondants, classe les destinations selon cinq indices : qualité de vie, facilité d’installation, travail à l’étranger, finances personnelles, et un indice « expat essentials », qui couvre le logement, l’administration, langage et vie numérique.

Les raisons les plus courantes pour lesquelles les expatriés viennent aux États-Unis sont d’aller à l’école ou à l’université (15 %), ou pour le travail (13 %). Les expatriés aux États-Unis sont plus susceptibles de travailler dans les soins de santé, les technologies de l’information et l’éducation.

Un autre 12 % disent avoir déménagé aux États-Unis « par amour ».

Dans l’ensemble, le Mexique se classe au premier rang des destinations préférées des expatriés, où 90 % des personnes sont satisfaites de leur vie à l’étranger, suivi de l’Espagne, du Panama, de la Malaisie et de Taïwan.

Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récessionoù Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.

Vérifier: Les Américains vivant en Europe sur ce qu’ils ont appris sur la prise de force à l’étranger