C’est la leçon particulière que Warren Buffett a donnée aux nouveaux investisseurs en actions lors de son assemblée annuelle

Warren Buffett a profité d’un moment spécial au début de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway samedi pour parler du nombre record de nouveaux investisseurs se précipitant sur les marchés.

La leçon portait sur l’incertitude entourant les actions individuelles, comparant les 20 premières actions du monde en termes de valeur marchande au 31 mars de cette année et en la comparant à une liste similaire de 1989, qui comptait de nombreuses entreprises du Japon, un pays avec une marché boursier à l’époque, ainsi que certaines entreprises américaines.

Les principales entreprises en 1989 comprenaient Industrial Bank of Japan, d’une valeur de 104 milliards de dollars, Sumitomo Bank, Exxon, General Electric et IBM. La liste comprend aujourd’hui Apple, Saudi Aramco, Microsoft et Amazon.

Le milliardaire a noté que la valeur des meilleures entreprises du monde (Apple valant plus de 2000 milliards de dollars) a considérablement augmenté, mais il est important de noter qu’il n’y avait pas une seule entreprise sur la liste aujourd’hui qui était là en 1989.

« Nous étions tout aussi sûrs de nous, et Wall Street l’était, en 1989 que nous le sommes aujourd’hui. Mais le monde peut changer de manière très, très dramatique », a déclaré Buffett.

Alors que l’énorme augmentation de valeur des principales entreprises mondiales (qui valent maintenant des billions au lieu de milliards) vous dit des choses sur l’égalité et l’inflation, elle vous dit principalement « que le capitalisme a incroyablement bien fonctionné, en particulier pour les capitalistes », a déclaré l’investisseur.

La principale leçon de Buffett pour les nouveaux investisseurs était que l’évolution des principales actions individuelles au fil du temps montrait l’importance d’avoir un portefeuille large et bien diversifié, par exemple par le biais de fonds indiciels passifs.

« Une chose que cela montre, d’ailleurs, c’est que c’est un excellent argument pour les fonds indiciels. La principale chose à faire est d’être à bord du navire », a-t-il déclaré.

Les courtiers de détail ont signalé une augmentation du nombre d’utilisateurs depuis le début de la pandémie de Covid-19, certaines enquêtes montrant que beaucoup de ces utilisateurs sont des investisseurs novices. La hausse a été attribuée en partie aux chèques de relance, qui ont augmenté le revenu personnel aux États-Unis, et au manque d’options de divertissement pendant la pandémie.

Ce boom de la croissance s’est poursuivi au cours des premiers mois de 2021. Au milieu de la flambée des échanges de GameStop et d’une autre série de contrôles de relance budgétaire, l’application de négociation d’actions Robinhood a ajouté plus de 5,7 millions de clients au cours des deux premiers mois de l’année, selon les estimations de JMP Titres. De plus, l’ancien courtier en ligne Charles Schwab a ajouté plus de comptes au premier trimestre de 2021 que dans l’ensemble de 2020.

Buffett a également mis en garde les investisseurs sur la difficulté d’identifier les gagnants dans les industries nouvelles et en croissance. Il a souligné le grand nombre d’entreprises qui fabriquaient des automobiles au début des années 1900, dont la plupart ont fermé ou se sont retirées de l’industrie automobile bien avant que l’industrie ait mûri.

«La sélection de titres ne se limite pas à déterminer ce qui sera une industrie merveilleuse à l’avenir», a-t-il déclaré.

– Maggie Fitzgerald de CNBC a contribué à ce rapport.