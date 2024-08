C’est la Journée nationale du chien et c’est le moment idéal pour se souvenir de tout ce qu’ils nous donnent.

La plupart des chiens courent en liberté dans le « parc à aboiements ». Même les chiots les plus dociles puisent dans leur nature primitive et s’épuisent lorsqu’ils rencontrent des amis à fourrure dans un espace vert, ouvert et sûr.

Mais pas Rocky.

Lorsque nous l’avons emmené au parc à chiens du quartier, notre caniche nain s’est promené tout le temps dans l’allée. Il était heureux, mais il achevait prudemment ses pas sur le trottoir. Ma fille, alors adolescente, a plaisanté en disant que Rocky avait l’air de marcher jusqu’au Starbucks le plus proche pour prendre un café et un journal. Il était digne et déterminé. Près de deux décennies plus tard, cette dignité et cette détermination marqueraient sa mort.

En février dernier, alors qu’il avait 18 ans, Rocky est parti au paradis. Comme des millions d’autres personnes, j’ai aimé et j’ai perdu un membre précieux de ma famille. Perdre Rocky a été incroyablement difficile, mais l’avoir dans nos vies nous a tous changés.

Mais tout le monde ne comprend pas l’importance de prendre soin d’un animal de compagnie une fois que la nouveauté d’avoir un animal s’estompe.

Le chien est le meilleur ami de l’homme (ou de la femme). Mais trop souvent, nous ne sommes pas leur meilleur ami.

Journée nationale du chien C’est lundi. C’est un rappel des avantages et des défis liés aux soins aux chiens, qui apportent des récompenses incroyables et de sérieuses responsabilités.

Presque 87 millions de foyers – 66 % des ménages américains possèdent des animaux de compagnie et 65,1 millions de ménages américains possèdent un chien. Pourtant, chaque année, 3,1 millions de chiens de compagnie entrent dans des refuges communautaires – et beaucoup de ces animaux sont « abandonnés » ou « abandonnés ».

Rocky était l’un de ces chiens rendus par quelqu’un qui était censé l’aimer. Je ne comprendrai jamais pourquoi quelqu’un voudrait l’abandonner. Mais c’était leur perte.

Quand il avait huit mois, nous avons ramené Rocky à la maison après qu’il ait été abandonné et blessé. Rocky avait peur de tout ce qui ressemblait à un bâton. Nous faisions très attention lorsque nous balayions, essuyions ou même emballions des cadeaux avec un long tube de papier cadeau. Des responsabilités importantes mais avec d’énormes récompenses. Comme je l’ai vite découvert, le caniche était un race préférée pour une raison : Rocky était intelligent, adorable, curieux et affectueux. Nous pouvions le garder en sécurité.

Lorsque mon fils a reçu son diagnostic d’autisme, il était nerveux à l’idée de s’engager avec des chiens car ils pouvaient être imprévisibles, bruyants et désordonnés. Mais l’attention réservée de Rocky a permis à tout le monde de nouer facilement des liens avec lui.

Rocky était une présence apaisante qui pouvait aider les gens se sentir plus connecté.

Alors que je luttais contre la dépression pendant la pandémie de COVID-19, Rocky était le baume constant dont j’avais besoin. Il était toujours disponible pour un câlin. Cela m’a aidé se sentir mieux; les chiens peuvent réduire la tension artérielle et améliorer l’humeur des gens.

Il n’est pas étonnant qu’ils soient devenus les « Héros » de la pandémie.

Les chiens âgés courent un risque accru d’être abandonnés

Olympia Duhart se blottit avec son chien, Rocky, chez elle dans le sud de la Floride en 2017, alors qu’il était encore en bonne santé.

Le plus beau cadeau que Rocky nous ait fait est survenu vers la fin de sa vie. Comme beaucoup de chiens âgés, Rocky a montré des signes de déclin physique et mental au cours des dernières années. Il était sourd, presque aveugle, avait survécu au cancer et avait été affaibli par un accident vasculaire cérébral. Mais il était toujours déterminé et digne.

C’était vraiment à notre tour de prendre soin de lui. J’ai ressenti un amour nouveau et profond pour mon petit compagnon qui avait plus que jamais besoin de nous.

Les animaux de compagnie plus âgés sont confrontés à des risques importants. une étude« Les chances qu’un chien ou un chat soit adopté diminuent considérablement avec l’âge de l’animal en raison de la forte concurrence entre les élevages contre des animaux qui ont des caractéristiques plus « désirables ». De plus, les animaux plus âgés sont également plus susceptibles d’être rendus à l’adoption. Le résultat de ces facteurs est que les chats et les chiens plus âgés sont parmi ceux qui présentent le plus grand risque d’euthanasie dans un refuge. »

Les gens qui ont abandonné Rocky il y a presque 20 ans ont perdu l’occasion de vivre le grand cadeau d’offrir à un autre être vivant un amour inconditionnel. Grâce à Rocky, j’ai pu constater l’impact immédiat des soins que j’ai prodigués. En temps réel, cela signifiait le guider vers la porte arrière, faire semblant de mettre de l’assaisonnement sur la nourriture prescrite pour chien et le porter au lit lorsqu’il était trop fatigué pour se lever de son petit canapé.

Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance d’assumer ces responsabilités.

Olympia Duhart

Olympia Duhart est doyen associé aux affaires académiques et aux initiatives stratégiques et professeur de droit au Shepard Broad College of Law de l’Université Nova Southeastern.

