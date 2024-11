C’est la foutue saison de Taylor Swift, Toronto’s Version. La ville se dit prête

En préparation des 10 jours de Taylor Swift, la ville de Toronto a annoncé comment elle gérera la circulation, les transports en commun et la sécurité publique, alors que des foules immenses devraient affluer vers le centre-ville lors des six spectacles prévus en novembre.

Swift se produira au Rogers Centre pour sa tournée Eras à guichets fermés du 14 au 16 novembre et la semaine suivante du 21 au 23 novembre, et la ville dit attendre jusqu’à 500 000 visiteurs de l’extérieur de Toronto. Environ 60 000 personnes sont attendues à chaque concert.

Des dizaines de milliers de Swifties devraient utiliser les transports en commun pour se rendre au site et au Metro Toronto Convention Centre, siège de l’événement des fans Taylgate’24, tandis que les événements qui se chevauchent à la Scotiabank Arena pourraient attirer jusqu’à 20 000 personnes supplémentaires au centre-ville chaque soir de concert.

Service de transport en commun étendu

La Toronto Transit Commission ajoute un service en prévision de tous ces événements, a déclaré le porte-parole Stuart Green.

La TTC n’a pas prévu de fermeture de métro pendant les événements, dit-il, et elle offrira un service supplémentaire sur les lignes de métro 1 et 2 dans les heures précédant et suivant le spectacle de Swift. L’agence de transport en commun prévoit également d’augmenter le nombre de tramways et d’autobus sur certains itinéraires, notamment le 509 Harbourfront et le 510D Spadina.

La société provinciale de transport Metrolinx affirme qu’elle disposera de personnel supplémentaire et de signalisation à la gare Union pour guider les fans vers les concerts.

« Nous devons être capables de gérer tous ces gens », a déclaré Green à CBC Toronto cette semaine. « Nous l’avons déjà fait. Nous le faisons pour des choses comme le réveillon du Nouvel An. »

Mais l’escale de Swift à Toronto devrait être d’un autre niveau.

REGARDER | La relance économique suit la tournée Eras de Taylor Swift: La relance économique suit la tournée Eras de Taylor Swift Les concerts de Taylor Swift ont considérablement stimulé l’économie de chaque ville où elle a effectué cette tournée. À Toronto, organiser six concerts de Taylor Swift d’affilée équivaudra à organiser six Super Bowls d’affilée, selon un expert.

Les concerts devraient injecter 282 millions de dollars dans l’économie de la ville, les visiteurs représentant 93 pour cent des dépenses, selon une estimation de Destination Toronto.

Les hôtels de Toronto en profitent déjà, avec des tarifs décuplés dans certains cas pour les nuits où Swift est en ville.

Fermetures de routes, mesures de circulation aux dates de spectacle

Avec des embouteillages pires que jamais à Toronto, la ville prend des mesures pour garantir que les gens puissent se déplacer, même si le personnel municipal encourage les spectateurs des concerts à se donner suffisamment de temps pour se rendre au centre-ville.

« Avec un trafic plus dense que d’habitude, nous voulons nous assurer que tout le monde puisse se rendre à l’heure aux spectacles de Taylor Swift ou à tout autre endroit où il doit être », a déclaré Barbara Gray, directrice générale des services de transport de la ville, aux journalistes.

La ville encourage les spectateurs et les habitants à laisser leur voiture à la maison et à utiliser les services de transport en commun, de vélos en libre-service ou de covoiturage pour se déplacer lors des concerts, a déclaré Gray.

Mais il y aura des zones de prise en charge et de dépose désignées pour ceux qui choisissent de conduire dans les rues bondées du centre-ville, a déclaré Gray. Le stationnement au centre-ville sera limité, mais plus de 2 000 places seront disponibles dans les parkings Green P des rues York et Church.

La ville prend des mesures supplémentaires pour améliorer la fluidité de la circulation pendant les concerts.

Les travaux seront limités au centre-ville aux dates de concerts et le centre des opérations de circulation de la ville disposera de personnel supplémentaire pour surveiller et réagir aux conditions de circulation autour des concerts en temps réel.

Des fermetures de routes seront également en vigueur autour du Centre Rogers et du centre-ville les jours de concerts. Des panneaux seront installés au centre-ville pour fournir des mises à jour en temps réel sur les fermetures.

Taylor Swift, vue ici en concert l’année dernière lors de sa tournée Eras, donne 6 spectacles à Toronto en novembre. La ville prend des mesures pour garantir que les gens puissent se déplacer en toute sécurité et efficacement pendant leur séjour. (AFP via Getty Images)

Présence policière supplémentaire au centre-ville

La police de Toronto affirme qu’elle travaillera avec les organisateurs de l’événement et les intervenants locaux pour gérer la circulation, les mesures de sécurité et les foules.

« Vous pouvez vous attendre à voir une présence policière importante et visible tout au long de la semaine du concert, y compris un nombre important d’agents déployés à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. [Rogers Centre] pour assurer la sécurité de tous les participants et apporter leur aide en cas de besoin », a déclaré jeudi la chef adjointe Lauren Pogue.

Les équipes de renseignement de la police surveillent également les menaces potentielles, a déclaré Pogue.

Cet été, un complot déjoué visant à attaquer les concerts de l’Eras ​​Tour à Vienne a conduit à l’annulation de trois spectacles à guichets fermés.

REGARDER | Taylor Swift reprend Eras Tour avec une sécurité renforcée : Taylor Swift reprend Eras Tour avec une sécurité renforcée à Londres Les Swifties font la fête alors que Taylor Swift reprend sa tournée Eras au stade Wembley de Londres après que les spectacles à Vienne ont été annulés par les organisateurs de concerts, qui ont déclaré que des responsables gouvernementaux avaient confirmé une « attaque terroriste planifiée au stade Ernst Happel ».

« Nous sommes convaincus que notre approche globale, combinée au soutien de nos partenaires des forces de l’ordre et des services de renseignement, garantira que les concerts se dérouleront en toute sécurité », a déclaré Pogue.

La police décourage également toute personne qui n’assiste pas au concert de se rassembler à l’extérieur du Centre Rogers les soirs de concert, a déclaré Pogue.

Le centre des opérations d’urgence de la ville sera également activé lors des dates de concerts, a déclaré Joanna Beaven-Desjardins, responsable de la gestion des urgences de Toronto.

La ville fait également la promotion des artistes locaux à travers des événements de poésie gratuits qui jouent sur les paroles et l’œuvre de Swift.

La maire adjointe Ausma Malik a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de fournir des chiffres sur le coût des mesures que la ville prend concernant la police, le personnel de la circulation et les travailleurs des transports en commun pendant les dates de la tournée.

Toronto est l’une des deux étapes canadiennes de Swift lors de sa tournée record, qui se termine à Vancouver en décembre.