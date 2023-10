C’est la fin du changement de titre venu d’Edgar Wright et de X-Men

Deux films, tous deux sur l’apocalypse, deux comédies, tous deux sortis en salles à l’été 2013. En y repensant maintenant, Celui d’Edgar Wright la fin du monde et Celui de Seth Rogen/Evan Goldberg C’est la fin ça ne pourrait pas être plus différent. Mais avant la sortie, au moins une personne Je n’en étais pas si sûr, et l’histoire de ce qui s’est passé ensuite est merveilleuse.

Cette semaine, au New Beverly Cinema de Los Angeles, en Californie, le théâtre (qui appartient à Quentin Tarantino) a projeté un double long métrage des deux films, célébrant leurs 10 ans respectifs. Présent pour l’occasion C’était Wright lui-même qui, entre les films, a fait une séance de questions-réponses animée par ses amis et collègues cinéastes, Phil Lord et Chris Miller. (Remarque : io9 assistait à la projection pour s’amuser et n’a pas pensé à l’enregistrer, donc même si nous n’avons pas de citations spécifiques, nous paraphrasons ce que Wright a dit.)

Puisque son film figurait en double affiche avec Rogen et GoldbergWright a raconté comment, pendant la pré-production, il a entendu dire que les deux hommes travaillaient sur un film intitulé Apocalypse. Inquiet que les deux puissent être similaires, il s’est penché sur la question, mais après avoir réalisé que le leur concernait l’Enlèvement et que le sien concernait une invasion de robots, il a mis cette pensée de côté. Mais plus tard, il a remarqué que Apocalypse a changé son titre en « La Fin du Monde », et avec ce film sorti avant la fin du mondeil a contacté Rogen pour lui en parler.

Wright a expliqué la situation à Rogen, qui a révélé qu’il voulait titrer le film « Apocalypse », mais que Tom Rothman, qui dirigeait Fox à l’époque, détenait les droits sur le titre et ne l’abandonnerait pas. Rogen et Wright ont donc envoyé un e-mail au directeur du studio pour lui demander s’il aurait la gentillesse d’autoriser Sony, qui sortait le film de Rogen, à utiliser le titre. (Wright ne pouvait pas changer son titre parce que la fin du monde est un lieu dans le film.)

Rothman a répondu en faisant l’éloge des cinéastes, mais a déclaré que même s’il ferait presque tout pour eux, il ne pouvait pas le faire. La raison en était, Wright l’a compris des années plus tard, que le studio était en train de développer ce qui allait finalement s’appeler X-Men : Apocalypse.

Mais tout a fini par s’arranger. Sony, avec Rogen et Goldberg, a changé le titre de « La fin du monde » en C’est la fin, Et le reste est de l’histoire: C’est la fin raconte une méta-histoire hilarante sur l’enlèvement, tandis que la fin du monde ajoute un point d’exclamation de science-fiction sur la trilogie Cornetto de Wright. Et aussi différents qu’ils puissent être, ils constituent un double long métrage qui tue.

C’est la fin est actuellement en streaming sur Netflix et la fin du monde est disponible à la location ou à l’achat numérique à peu près n’importe où. (Ils joueront également une nuit de plus, le mercredi 18 octobre, si vous êtes à Los Angeles. Les billets sont complets mais il y a toujours une ligne d’attente.)

