C’est la fin de la voiture telle que nous la connaissons

Les voitures ont changé le monde, et pas seulement en facilitant les déplacements. Ces véhicules ont tout façonné, de la vitesse à laquelle nous pouvons voyager à la façon dont nous concevons les villes. Mais maintenant, plus d’un siècle après sa première invention, la voiture est confrontée à un règlement de compte.

La technologie clé derrière la plupart des véhicules de tourisme – le moteur à combustion interne alimenté par des combustibles fossiles – a des effets dévastateurs sur l’environnement. Les voitures représentent plus de la moitié des émissions globales de gaz à effet de serre des transports, émettant des polluants d’échappement qui nuisent à la qualité de l’air local et contribuent au changement climatique. Ces véhicules constituent également une menace physique immédiate pour les personnes à l’intérieur ou autour d’eux : les accidents de voiture aux États-Unis tuent environ autant de personnes que les armes à feu, et plus d’un million de décès surviennent sur les routes chaque année dans le monde. L’essor de la voiture s’est également accompagné de l’essor des infrastructures centrées sur la voiture – des infrastructures qui ont contribué à des choix de conception urbaine racistes, classistes et socialement isolants, le tout au détriment des investissements dans les transports publics.

Les véhicules à moteur à combustion interne restent le moyen dominant de se déplacer aux États-Unis, et ils représentent la part du lion des voitures neuves vendues aujourd’hui. Pourtant, il existe des preuves que ces véhicules pourraient arriver au bout de leur route. Une nouvelle génération de véhicules électriques peut non seulement réduire les émissions de carbone, mais ils sont également plus faciles à conduire et à entretenir. Alors que les véhicules électriques ne représentent actuellement que 3% des nouveaux véhicules aux États-Unis, le gouvernement investit des milliards de dollars pour encourager davantage de personnes à les acheter. Ces efforts comprennent le financement d’un réseau de recharge à l’échelle nationale et le développement d’une chaîne d’approvisionnement américaine pour les véhicules électriques grâce au crédit d’impôt remanié pour les véhicules électriques de la loi sur la réduction de l’inflation. Le président Joe Biden veut que la moitié des voitures neuves vendues aux États-Unis soient électriques d’ici 2030.





Mais les voitures sont au milieu d’une transformation qui va bien au-delà des véhicules électriques, selon Bryan Appleyard, l’auteur de La voiture : l’ascension et la chute de la machine qui a créé le monde moderne. L’émergence d’applications de covoiturage comme Uber et Lyft a brouillé les frontières entre la possession d’une voiture pour des raisons personnelles et professionnelles, et a également facilité l’évitement de conduire une voiture. Le pourcentage de jeunes obtenant un permis de conduire a chuté de près de 20 % depuis les années 1980, selon les données de la Federal Highway Administration.

Dans le même temps, les progrès de l’intelligence artificielle et de la vision par ordinateur ont stimulé le développement de véhicules beaucoup plus sophistiqués sur le plan technologique que leurs prédécesseurs. Leur logiciel de nouvelle génération laisse une plus grande partie de l’expérience de conduite entre les mains des entreprises technologiques et des programmeurs, et beaucoup moins entre les mains des propriétaires de voitures. À terme, les constructeurs automobiles espèrent transformer ces véhicules en machines alimentées par l’IA qui se conduisent elles-mêmes.

“Les machines modernes sont en elles-mêmes inutiles”, a déclaré Appleyard à Recode. « Ils doivent être connectés. Il ne sert à rien d’avoir un ordinateur qui n’est pas connecté maintenant. Cette connexion n’est pas la vôtre – vous ne la contrôlez pas. Les voitures seront comme ça.

Selon Appleyard, la fin de la voiture telle que nous la connaissons est peut-être à l’horizon. Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Rebecca Heilweil



Lorsque la voiture est arrivée, elle était en concurrence avec le cheval et la voiture. Maintenant, c’est essentiellement un ordinateur qui a des roues. Quelle est la prochaine pour la voiture?

Bryan Appleyard



La voiture a commencé comme une curiosité. Les gens s’en étonnaient — et en avaient peur — et puis peu à peu c’est devenu un jouet de riche. Le tournant a été le Ford Model T, qui est devenu accessible à presque tout le monde. Il a été vendu dans le monde entier. L’étape suivante a été franchie par General Motors et Alfred Sloan, qui ont transformé la voiture en objet de consommation. Ce qui s’est passé depuis, c’est que la voiture est devenue presque invisible. Cela faisait tellement partie de l’environnement, où nous supposions que beaucoup de gens avaient des voitures, qu’ils se déplaceraient avec, et c’était tout.

Je soupçonne qu’avec les milliards et peut-être des billions de dollars investis dans les voitures autonomes dans la Silicon Valley, les voitures se sont essentiellement déplacées de Detroit vers la Silicon Valley. Ils finiront par trouver quelque chose, même si cela s’avère plus difficile qu’ils ne le pensaient. Avec le succès des entreprises de covoiturage comme Uber, nous passons à un monde dans lequel le plaisir de la voiture elle-même et le moteur à combustion interne vont être laissés pour compte.

Rebecca Heilweil

Les véhicules du futur seront électriques, mais les véhicules électriques eux-mêmes sont tout aussi vieux que les véhicules à combustion internationaux. Pourquoi n’ont-ils pas décollé lorsqu’ils ont été inventés pour la première fois ?

Bryan Appleyard



Il n’y avait aucune certitude que le moteur à combustion interne allait gagner. Il y avait des voitures à vapeur et des bus à vapeur et ainsi de suite, et il y avait des voitures électriques. En 1900, seulement 20 % des 5 000 voitures aux États-Unis étaient propulsées à l’essence. Les autres étaient électriques ou à vapeur.

L’une des caractéristiques des voitures à vapeur est qu’elles sont incroyablement rapides. Un en Floride a atteint 127,7 milles à l’heure, ce qui était impensable à l’époque. Aucune voiture à essence ne s’en est approchée. Les gens étaient à l’aise avec la vapeur parce qu’ils étaient habitués aux trains.

La voiture électrique était plus délicate. En termes de marketing, elle était commercialisée auprès des femmes car elle était considérée comme une voiture plus simple, et les femmes étaient considérées comme de simples créatures à l’époque. C’était très rudimentaire. Il a allumé un interrupteur et c’est parti, mais ils n’avaient pas les technologies de batterie que nous avons aujourd’hui, donc la portée était plutôt pathétique.

Rebecca Heilweil

Votre livre explique que lorsque la voiture est apparue pour la première fois, elle était considérée comme un article de luxe. Ensuite, cela est devenu plus courant à mesure que la fabrication augmentait et que les prix baissaient. Comment cette histoire se déroule-t-elle avec les véhicules électriques ?

Bryan Appleyard



La Nissan LEAF était la conjecture de Nissan sur ce que devrait être une voiture électrique. La conjecture était la suivante : ce serait une petite citadine. C’était une voiture très réussie et très bien faite, mais c’était ennuyeux. Personne n’aura de plaisir à conduire cette LEAF. Le génie d’Elon Musk était qu’il a vu que ce qui lancerait vraiment la voiture électrique était une voiture vraiment rapide et excitante. Musk a réussi à repérer que les voitures électriques ne devraient pas être ennuyeuses et lentes – c’est tout.

L’EV1 que GM a produit dans les années 1990 était un bijou. Tout le monde a adoré. C’était une voiture entièrement électrique, facile à conduire et parfaite pour se déplacer en ville, etc. C’était une réalisation remarquable, et ils l’ont fait parce qu’ils pensaient que c’était la bonne chose à faire. Et puis ils ont changé d’avis. Ils n’avaient loué les voitures qu’aux gens – ils ne les avaient pas vendues – donc quand ils ont mis fin aux baux, les propriétaires ont dû les récupérer. Ainsi, le très bon véhicule électrique que General Motors a fabriqué avant tout le monde vient de se terminer. Ils ont en quelque sorte abandonné la course, et ce fut une erreur fatale.

Rebecca Heilweil

Maintenant que les véhicules électriques se généralisent, que pensez-vous qu’il adviendra de toute l’infrastructure qui a été construite pour répondre aux besoins des véhicules à combustion interne ?

Bryan Appleyard

La beauté du moteur à combustion interne – cette sorte de magie électromécanique du moteur à combustion interne – nécessite une ingénierie ultra-raffinée. Un moteur électrique n’est qu’un moteur électrique. Cela détruira des emplois, tant dans l’industrie manufacturière que dans les services, car ils n’ont pas besoin de beaucoup d’entretien. Je soupçonne que la suppression de l’essence de l’image va également changer fondamentalement les choses. Cela changera la façon dont l’industrie fonctionne, mais changera également la façon dont le client fonctionne.

Rebecca Heilweil

Comme vous l’avez dit, l’industrie automobile se déplace de Detroit vers la Silicon Valley et emporte des emplois avec elle. Quelles en sont les conséquences ?

Bryan Appleyard



La Silicon Valley a pris le relais maintenant. Alors pourquoi font-ils cela ? Ils font cela pour saisir une autre source d’information, à savoir où vous conduisez, comment vous conduisez, ce que vous faites pendant que vous conduisez. Tout le monde dit pour le moment, cependant, qu’ils ne vont pas fabriquer la voiture autonome. Mais ils y arriveront, et la question devient alors : combien vous souciez-vous de votre voiture ? À quel point conduisez-vous ? Les gens s’en soucieront pendant très longtemps, mais la prochaine génération le fera-t-elle?

Pendant ce temps, ces services de covoiturage transforment le monde. Pour la première fois, à la fois en Grande-Bretagne et en Amérique, les demandes de permis de conduire des jeunes sont en baisse. Ils s’en fichent. Ils ne veulent pas de voiture. Ils ne voient pas l’intérêt de la dépense, alors ils se contentent d’héler des manèges tout le temps ou de louer une voiture pour une journée.

Rebecca Heilweil

À l’avenir, serons-nous propriétaires des voitures que nous conduisons ?

Bryan Appleyard



Si j’achète cet iPhone, son logiciel n’est pas le mien. Le logiciel est contrôlé par le cloud. Tout comme avec Tesla, Elon veut choisir la bonne chose et la déposer dans votre voiture sans que vous sachiez quoi que ce soit sur un logiciel. Il y a un problème : les machines modernes sont en elles-mêmes inutiles. Ils doivent être connectés. Il ne sert à rien d’avoir un ordinateur qui n’est pas connecté maintenant. Cette connexion n’est pas la vôtre – vous ne la contrôlez pas. Les voitures seront comme ça.

Rebecca Heilweil

Est-ce la fin de la voiture, ou du moins, la voiture telle que nous la connaissons ?

Bryan Appleyard



Le cheval est une chose magnifique et a duré cinq ou six mille ans comme animal de commerce. La voiture c’est la même chose. C’était une chose merveilleuse, extraordinaire. Maintenant, nous lui trouvons des défauts. Ils ont changé le monde plus fondamentalement que toute autre technologie. Physiquement, ils ont changé le monde.

