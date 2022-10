C’est la Fed contre la Chine, Poutine et les actions sont en équilibre

Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine posent avec le président mongol lors de leur réunion trilatérale en marge du sommet des dirigeants de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande le 15 septembre 2022. La Chine occupe la “position dominante” dans ses relations avec La Russie et le président chinois Xi Jinping ne sont plus disposés à ce que la Russie “agisse à sa guise”, a déclaré un analyste politique à la suite de la première rencontre de Xi avec le président russe Vladimir Poutine depuis le début de la guerre.

Alexandre Demyanchuk | AFP | Getty Images