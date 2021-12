C’est la faute de votre imprimante

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Voici une collection de colonnes passées.

Je voulais écraser les imprimantes domestiques dans la poussière. Je me suis senti très stressé récemment lorsque j’ai eu du mal à installer un nouveau modem Internet. Peut-être que vous priez avant d’essayer de connecter un casque sans fil à votre ordinateur. Et Siri, POURQUOI ÊTES-VOUS SI BIEN parfois?

Cela fait 30 ans que Walt Mossberg, un journaliste pionnier de la technologie personnelle, a commencé sa première chronique dans le Wall Street Journal avec cette phrase : « Les ordinateurs personnels sont tout simplement trop difficiles à utiliser, et ce n’est pas de votre faute.

Aujourd’hui, de nombreux appareils électroniques grand public sont plus performants, moins chers et utilisés par beaucoup plus de personnes que le PC ne l’était lorsque Mossberg a écrit ces mots en 1991. Certains gadgets sont également devenus plus conviviaux, mais beaucoup d’entre eux vous donnent envie de maudire et pousser un cri. Et ce n’est pas de ta faute.

Je sais que j’ai (encore) l’air d’un vieil homme grincheux. Et les écouteurs et les imprimantes réticents ne sont pas les problèmes les plus graves au monde. Néanmoins, je continuerai avec ma mauvaise humeur. En fait, je laisserai le soin à Mossberg.