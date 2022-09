Une famille de Guelph pleure la perte d’un jeune de 19 ans décédé après avoir été heurté par une voiture alors qu’il conduisait sa moto vendredi soir, et sa mère demande à la communauté de la compassion pour le conducteur de 17 ans impliqué dans le accident fatal.

Le 9 septembre, Matthew Framst a été tué alors qu’il conduisait sa moto à Guelph, à quelques rues de chez lui.

“J’allais juste me coucher et j’ai entendu des sirènes et quelque chose m’a frappé dans le ventre, et j’ai su”, a déclaré Tania Framst, la mère de Matthews.

Matt conduisait sa moto à Grange Road et Kearney Street lorsqu’un SUV conduit par un jeune de 17 ans l’a heurté.

Il a été transporté à l’hôpital où il est décédé plus tard.

«Nous avons levé les pouces là où nous avons touché les pouces, c’était notre truc. Il a dit au revoir, j’ai dit sois prudent, il a dit ne t’inquiète pas maman, et c’est la dernière fois que nous l’avons vu », a déclaré Tania Framst en larmes.

Le conducteur du VUS n’a pas été blessé et a été accusé de conduite imprudente ayant causé la mort. Tania demande à ceux qui se sont occupés de Matt de faire preuve de compassion envers le jeune conducteur.

“Je ne pense pas que c’était malveillant et je pense que cette personne devra vivre avec elle-même et je ne veux rien apporter de plus à ce jeune”, a déclaré Tania Framst.

Il y a un mémorial grandissant pour Matt, y compris des bouquets de fleurs, des bougies et des planches à roulettes.

“Il avait sa planche à roulettes partout où il allait”, a déclaré Tania Framst.

Sa mère se souvient de lui comme d’un chasseur d’adrénaline depuis sa naissance. Un skateur passionné qui a toujours eu le sourire le plus grand et le plus brillant. Peu importe ce que.

« Il ne s’arrêtait pas tant qu’il n’avait pas perfectionné un tour et il revenait à la maison en sueur, brûlé par le soleil et déshydraté », a déclaré Tania Framst.

C’est pourquoi la famille de Matt a choisi d’honorer sa mémoire en organisant une collecte de fonds pour installer une fontaine à eau ou une station de recharge au skate park de Guelph. L’endroit où Matt a passé d’innombrables heures.

La célébration de la vie de Matt est prévue pour le 17 septembre au Arboretum Centre de l’Université de Guelph. Les invités sont priés de porter des couleurs vives et d’apporter leurs chaussures de danse car Matt aimait danser.

“Il mettait So What’cha Want des Beastie Boys et nous vidions cet espace et il enlevait ses vêtements et dansait en sous-vêtements”, a déclaré Tania Framst.

Tania a déclaré qu’avec sa famille, ses amis et la communauté à ses côtés, elle sait qu’un jour tout ira bien.