C’est juste une superstition – mais est-ce inoffensif ?

En Allemagne, des chercheurs ont dit à un groupe de golfeurs qu’ils avaient reçu une balle chanceuse. Les golfeurs ont tenté 10 coups roulés courts dans le cadre de une étude. Ceux qui pensaient que leur balle était chanceuse ont réussi 65% de leurs coups roulés. Et un deuxième groupe de golfeurs à qui on n’a pas dit que leur balle était chanceuse n’a réussi que 48% de leurs coups roulés.

Mais lorsque des chercheurs aux États-Unis ont essayé de copier cette étude, ils n’ont pas été aussi chanceux et n’ont trouvé aucune différence entre les deux groupes. “Nous nous retrouvons dans une situation où l’effet semble plausible, mais les preuves ne sont pas claires”, déclare Vyse.

Vyse et Dagnall disent tous deux que dans la grande majorité des cas, les superstitions sont généralement inoffensives et qu’ils ne prendraient pas la peine d’essayer d’en dissuader qui que ce soit. Mais dans certains cas, les superstitions peuvent causer tellement de peur et d’anxiété qu’elles deviennent une phobie invalidante ou franchissent la ligne du trouble obsessionnel-compulsif. Dans ces situations, une aide psychiatrique plus directe est nécessaire, axée sur la tentative de briser le faux lien entre cause et effet. “Chaque jour, vous devez essayer de vous engager dans une réflexion critique plutôt qu’intuitive”, déclare Dagnall. Mais ce n’est pas toujours facile. “Aller à l’encontre des sentiments intuitifs peut causer plus d’anxiété”, reconnaît-il.

Le biais de confirmation joue également un rôle important dans le renforcement des superstitions, dit Vyse. Les gens ont tendance à se souvenir des moments où une superstition semblait fonctionner. Donc, pour le surmonter, vous devez regarder de plus près votre histoire, pour identifier toutes les fois où cela n’a pas fonctionné dont vous ne vous souvenez pas ou que vous n’avez pas pris en compte. “Regardez de plus près et développez progressivement une histoire de mauvaises choses qui ne se produisent pas.”