« C’est juste un acte »

Jordan Binnington était à la hauteur de ses manigances typiques sur la glace mardi soir. Tard dans la défaite éclatante de 8-1 des Blues de St. Louis contre les Sénateurs d’Ottawa, Binnington s’est lancé dans une mêlée derrière son filet impliquant le capitaine des Sénateurs Brady Tkachuk.

Après avoir tenté de mettre Tkachuk dans une prise de tête, Binnington a été retiré de l’empilement par l’un des officiels. Le gardien de 31 ans a ensuite patiné vers son banc tout en regardant le gardien des Sénateurs. Linus Ullmark vers le bas, le défiant apparemment à un combat.

« Il regarde – oh, il a dit : « Allons-y », il a sorti ses gants », a déclaré le commentateur couleur des Sénateurs Mike Johnson sur TSN. « Binnington a tendu la main et a dit : « Si vous le voulez, me voici. » Il l’a fait plusieurs fois au cours de sa carrière.

Ullmark n’a pas accepté le défi. Les deux gardiens de but se sont plutôt dirigés vers leurs bancs respectifs pendant que les officiels nettoyaient la bagarre en cours entre le reste des joueurs sur la glace. Des pénalités mineures sévères ont été infligées à Tkachuk, Tim Stutzle, Philip Broberg et Matthew Kessel.

Malgré plusieurs tentatives, Binnington ne s’est jamais lancé dans un combat officiel au niveau de la LNH. Il a deux combats à son actif dans la AHL, un contre Pheonix Copley de Hershey et un autre contre Pierre-Cédric Labrie de Rockford.

La dernière escapade de Binnington dans la LNH avant mardi soir a eu lieu contre le Wild du Minnesota en mars 2023. Après avoir frappé l’attaquant du Wild Ryan Hartman avec son bloqueur, Binnington a été défié au combat par Marc-André Fleury. Malheureusement pour les téléspectateurs amateurs de coups de poing, les responsables sont intervenus avant que les deux puissent lancer des coups.

Fleury a admis plus tard qu’il était prêt à lancer des mains parce que « un des gars a dit qu’il les avait frappés dans les noix. » Binnington a ensuite été suspendu deux matchs pour conduite brutale et antisportive.

Contrairement à Fleury, Ullmark n’avait pas l’intention de divertir Binnington.

« Ce n’est qu’un acte », Ullmark dit après le match. « Nous menons 7-1 à ce stade – ce n’est pas nécessaire pour moi d’aller là-bas. De plus, il a simplement défendu ses gars et a également retenu l’un de nos meilleurs combattants. Je suis presque sûr que Brady peut prendre soin de lui-même.

«Je préfère ne rien faire. Je pense que ce n’est pas nécessaire pour moi de faire cela. Si le moment vient et que je dois y aller pour défendre mes coéquipiers, je le ferai, mais ce n’était pas nécessaire aujourd’hui.

Ullmark a effectué 26 arrêts lors de sa deuxième victoire pour les Sénateurs après avoir été échangé à Ottawa par les Bruins de Boston à la fin juin. Le vainqueur du Trophée Vézina 2022-23 n’a aucun combat professionnel à son actif.

« Il a juste haussé les épaules, peu importe, se demandant où j’étais », a déclaré Ullmark. « De mon côté, je m’occupais des affaires et j’essayais de me concentrer sur ce qui fonctionnait pour moi dans ce match. Je vais les laisser gérer ce qui s’est passé dans cette zone.

Binnington est entré dans le match en relève de Joel Hofer après que Hofer ait accordé cinq buts sur 21 tirs. Il a accordé trois buts supplémentaires sur 14 tirs pour un pourcentage d’arrêts de ,786. Après une saison de rebond l’année dernière, Binnington a été inégal au début de la campagne 2024-25, avec une fiche de 2-4 en sept apparitions avec une moyenne de buts alloués de 3,12 et un pourcentage d’arrêts de ,895.