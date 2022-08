‘C’est juste mon temps’ – Shaw Local

DeKALB – Un homme d’affaires de la région, travailleur d’UPS et mentor pour les jeunes a annoncé lundi qu’il prévoyait de concourir pour un siège au conseil municipal de DeKalb lors des élections de 2023.

John Walker, résident de DeKalb et chauffeur-livreur d’UPS, a déclaré au Daily Chronicle dans une interview vendredi qu’il promettait de livrer s’il devait servir la ville en tant qu’échevin du septième quartier.

“J’apporterais un comportement différent au conseil municipal et des points de vue différents”, a déclaré Walker.

Walker a déclaré qu’il était clair que le conseil municipal de DeKalb avait besoin d’un peu de changement.

“C’est juste mon temps”, a déclaré Walker. “J’ai eu beaucoup de motivation pour faire ce travail.”

Le résident de DeKalb, John Walker, a annoncé le lundi 1er août 2022 sa candidature pour représenter le quartier 7 au conseil municipal de DeKalb. Walker a déclaré qu’il se présenterait aux élections municipales du printemps 2023. Walker, homme d’affaires, mentor de longue date pour les jeunes et travailleur d’UPS, siège également au tout premier comité d’examen de la police citoyenne de la ville, qui s’est réuni en février 2022. (Photo fournie par John Walker) (Photo fournie par John Walker)

Walker a déclaré que sa plate-forme de campagne est simple et qu’elle peut se résumer à 10 points principaux. Dans un tweet publié lundi, Walker a déclaré qu’il défendait le travail acharné, l’honnêteté et l’impartialité et contre l’intimidation et les abus.

“Je ne soutiens pas les gens qui détruisent les autres pour se faire paraître plus importants”, a écrit Walker dans son annonce de candidature. “Je suis passionné par la création d’opportunités pour tous nos jeunes de trouver des sports, des arts et d’autres objectifs pour développer la confiance en soi, le travail d’équipe, la tolérance et la bonne volonté envers les autres.”

Annonce officielle de ma candidature à la 7e circonscription aux élections de 2023. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont encadré au cours des 3 dernières années pour me préparer à ce moment, en particulier mes enfants et ma belle épouse Amy. Je ne serais pas ici sans le soutien de ma femme. pic.twitter.com/IV8W0Cn4sU – John Walker (@ jbwalk38) 1 août 2022

Walker a déclaré qu’il était fier d’être à la fois un membre informé et impliqué de la communauté.

Walker n’est pas étranger au gouvernement DeKalb et à la construction communautaire.

Il est membre du Citizens Police Review Board de la ville – formé pour la première fois en février et chargé de délibérer sur les cas d’inconduite policière – et ancien membre de la Commission des relations humaines. Il a vanté la création de sa fondation pour le développement des jeunes appelée Youth Pride Foundation et le travail de plaidoyer aidant les locataires de la région à traiter avec les propriétaires.

“Lorsque vous êtes dans une communauté depuis aussi longtemps que moi et que vous travaillez dans un domaine depuis aussi longtemps que moi, vous apprenez à connaître les familles et les gens”, a-t-il déclaré. «Le cœur que j’ai me donne envie de sortir et d’aider les gens et cela équivaut à être un leader et à aller là-bas. J’espère que je donne des exemples solides pour que de nombreuses autres personnes veuillent s’impliquer, suivre ou vouloir se diriger elles-mêmes.

Walker a déclaré qu’il se tenait au courant des événements de la ville de plusieurs manières, notamment en regardant les réunions du conseil municipal, en lisant le journal local et en discutant avec les dirigeants de la ville et de la communauté.

Walker a déclaré qu’il savait à quel point il est crucial de travailler en équipe avec le reste des échevins.

“Tous les enfants que j’ai entraînés – et j’ai entraîné pendant près de 20 ans à DeKalb – et la plupart de ces enfants me connaissent”, a-t-il déclaré. “La seule chose que j’ai toujours prêchée, c’est le travail d’équipe.”

Mais Walker comprend aussi l’importance de se différencier de la meute.

“La meilleure chose à propos de moi, c’est que je sais improviser, surtout quand j’ai une grande quantité d’informations sur quelque chose”, a-t-il déclaré.

Walker a déclaré que certaines des questions qui lui tiennent à cœur sont le logement et la sécurité publique.

John Walker veille sur les légendes inaugurales du camp de football 60115 qu’il a mis en place avec NIUÕs Cole Tucker dans le cadre de sa Youth Pride Foundation le dimanche 26 juin 2022. (Mark Black pour Shaw Local)

Il a reconnu tout le travail accompli pour aider à améliorer les perceptions du service de police au fil des ans et a déclaré que le chef de la police, David Byrd, mérite des éloges.

Walker a déclaré qu’il pensait que le service de police n’était pas toujours bien traité.

“Chez UPS, nous disons toujours de faire de votre dernier voyage le plus sûr, afin que vous puissiez rentrer chez vous”, a-t-il déclaré. «Pensez à la police maintenant. Chaque arrêt doit être le plus sûr, afin que vous puissiez retrouver votre famille.

Walker a dit qu’il appréciait les choses que le service de police fait maintenant pour changer les perceptions du public.

“Ils essaient honnêtement de changer une partie de la négativité qui leur a été apportée, à juste titre avec certaines choses, mais je dirai ceci:” Ils vont au-delà “.”

Le septième arrondissement de la ville est actuellement représenté par l’échevin Anthony Faivre.

Walker a déclaré qu’il appréciait l’effusion de soutien communautaire qu’il a reçu depuis l’annonce de sa candidature au conseil municipal.

L’élection consolidée de 2023 dans l’Illinois aura lieu le 4 avril 2023.