Des sacs à déjections canines apparaissent autour des sentiers et des parcs de Fredericton, et certains utilisateurs des sentiers en ont assez.

«C’est juste de la paresse», a déclaré Marc Voisine, qui a promené son chien au parc Odell à Fredericton mercredi.

Voisine a déclaré avoir trouvé un sac alors qu’il se promenait près du Jardin botanique de Fredericton. Il y a beaucoup de poubelles autour et il n’y a aucune raison de laisser les sentiers en désordre, a-t-il déclaré.

« Ils sont en plastique [bags]et ils vont juste rester et ruiner l’environnement. »

Tony Walker, spécialiste de la pollution plastique à l’Université Dalhousie, pense que les gens laissent ces sacs le long des sentiers parce qu’ils croient que les sacs sont compostables.

« Je les trouve suspendus aux arbres, jetés profondément dans les bois, ou à deux, trois ou 10 mètres dans les bois. Ils ne sont pas destinés à être ramassés », a-t-il déclaré.

Marc Voisine pense que lorsque les gens laissent leurs sacs à crottes de chien sur les sentiers, ils le font par paresse. (Aniekan Etuhube/CBC News)

Il est allé se promener sur un sentier à Halifax et a trouvé plus de sacs en 10 minutes le long du sentier. Il a publié un article la semaine dernière pour attirer l’attention sur le problème et suggérer aux gens que s’ils pensent que ces sacs se décomposeront dans l’environnement, ce n’est pas comme ça que ça marche.

Ces sacs prétendent être biodégradables, a-t-il dit, mais ils ne peuvent être décomposés que dans des installations de compostage industriel à des températures élevées et dans des conditions contrôlées. Il y a très peu de ces installations en Amérique du Nord. De plus, en raison de l’étiquette biodégradable, ils sont autorisés à contenir jusqu’à 25 % de plastiques pétroliers à base de combustibles fossiles.

« Ils se décomposent simplement plus rapidement, puis ils fabriquent des microplastiques mais plus rapidement », a déclaré Walker.

Biodégradable signifie que quelque chose va se dégrader et se décomposer dans l’environnement. Cela ne veut pas dire la même chose que compostable.

REGARDER | Aniekan Etuhube (et Mocha) de la CBC sur le problème du caca : Beaucoup de merde, pas assez de scoop sur les sentiers du Nouveau-Brunswick Quel est le scoop sur pourquoi les sentiers sont criblés de sacs de déjections canines ? Rejoignez Aniekan Etuhube alors qu’il cherche des réponses.

« C’est très déroutant parce qu’ils utilisent toujours le » bio « parce que c’est une étiquette de greenwashing. Si vous avez du » bio « dans quoi que ce soit, cela semble juste naturel et biologique et bon pour l’environnement », a-t-il déclaré.

Dans un e-mail, Walker a déclaré que même les sacs étiquetés compostables peuvent toujours contenir des plastiques, qui sont nocifs pour l’environnement.

« S’il n’est pas écrit » 100% biosourcé « sur l’emballage, il contient probablement du plastique », a-t-il écrit dans un e-mail.

Tony Walker est professeur à l’Université Dalhousie et se spécialise dans les plastiques et la pollution plastique. (Soumis par Tony Walker)

Em Allen a promené son chien à Odell Park mercredi et, comme d’habitude, a emporté des sacs de caca avec eux, a déclaré Allen.

En règle générale, quand Allen sort, ils voient des sacs de caca jetés une ou deux fois par promenade, ont-ils déclaré.

« C’est un peu dégoûtant. Je veux dire, je suis contrarié parce que je suis quelqu’un qui les porte. Donc, juste les voir allongés sur le bord du sentier quand je suis, vous savez, en train de porter le mien sur le sentier jusqu’au plus proche poubelle », ont-ils dit.

« Ce n’est pas agréable, et je le sais, mais j’ai l’impression que cela fait partie de la responsabilité de prendre soin du parc et de son chien. »

Em Allen a amené son chien Crimson à Odell Park pour une promenade mercredi. (Aniekan Etuhube/CBC News)

Matthew Flanagan a couru dans Odell Park mercredi sans chien, mais il avait un pitbull.

Il a dit que si les gens ne s’occupent pas de leurs animaux de compagnie et ne les ramassent pas, les espaces publics adaptés aux chiens pourraient commencer à disparaître.

« J’en ai vu un qui vient d’être jeté sur le bord du sentier, un sac à caca, et j’en ai vu un qui n’a même pas été ramassé. Quelqu’un l’a laissé en quelque sorte au milieu du sentier », a déclaré Flanagan. « Je ne suis dans le parc que depuis zéro minute. »

Neil Trebble, contremaître des sentiers de Fredericton, s’occupe des sentiers autour de la ville et des pistes de ski près du parc Killarney. Il a déclaré que les personnes qui laissent des sacs de crottes de chien autour des sentiers et des parcs sont un problème permanent et qu’il y a suffisamment de poubelles pour que les gens puissent s’en débarrasser correctement.

Il y a environ 25 à 30 poubelles à Odell Park, a déclaré Trebble. Il y a quelques problèmes avec l’accès aux poubelles en hiver autour du périmètre du parc Killarney, par exemple.

Matthew Flanagan dit que si les gens ne prennent pas soin de leurs animaux de compagnie et ne les ramassent pas, les espaces publics adaptés aux chiens pourraient commencer à disparaître. (Aniekan Etuhube/CBC News)

Les équipes de collecte des ordures nettoient les sentiers trois à quatre fois par semaine, a déclaré Trebble, pour s’assurer que les sentiers sont propres.

Les problèmes de litière vont « au-delà » du caca de chien, a-t-il déclaré. Les gens laissent des bouteilles de boissons gazeuses, des sacs de chips et d’autres déchets qui appartiennent à une poubelle.

C’est frustrant que les gens le mettent dans des sacs avant de les laisser, dit-il, parce que ces sacs mettront des années à se décomposer, et il n’a aucune idée de pourquoi les gens feraient cela.

« Les gens doivent avoir une responsabilité non seulement pour eux-mêmes, mais ils doivent avoir une responsabilité pour la communauté. Et si vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie, vous devez également être responsable de votre animal de compagnie », a-t-il déclaré.

La ville dit que les habitants «insistent» pour jeter des ordures

Dans une déclaration envoyée par courriel, Brad Cameron, directeur des communications de la ville de Fredericton, a déclaré que la ville émet « un certain nombre de contraventions » pour les personnes qui ont enfreint les règlements de la ville concernant le ramassage des excréments de chien.

« Malgré le règlement, la signalisation, les réseaux sociaux, le bon sens et le respect général d’autrui, certains résidents insistent pour prendre le temps d’emballer leurs [dogs’] affaires, emportez-le avec eux et jetez ensuite le sac le long du sentier ou dans les parcs », indique le communiqué.

« Il n’y a pas de gens qui se promènent sans savoir que vous êtes censé nettoyer après votre animal de compagnie lorsque vous faites cela. »