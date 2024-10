«C’est irresponsable», dit une femme, les chauffeurs Lyft de Toronto exigent de l’argent supplémentaire pour les déplacements hors de la ville

Une femme appelle la plateforme de covoiturage Lyft après avoir été confrontée à plusieurs incidents à Toronto où des chauffeurs lui ont demandé de les transférer directement par voie électronique au lieu d’être payés via l’application.

Au cours du week-end, la femme a publié une vidéo émouvante sur TikTok, détaillant son expérience avec le service de covoiturage lors d’une soirée en ville.

« Il est trois heures du matin et je veux rentrer chez moi », a-t-elle déclaré en larmes dans la vidéo.

Mercredi, Now Toronto a parlé à la femme, qui a déclaré qu’elle ne souhaitait pas être identifiée publiquement en raison de problèmes de confidentialité.

Elle a décrit l’expérience qui l’a amenée à publier la vidéo samedi soir comme « extrêmement frustrante », d’autant plus que c’était la deuxième nuit consécutive qu’un chauffeur Lyft lui demandait directement de l’argent.

Après avoir demandé un trajet Lyft de Toronto à Whitby vendredi soir, le chauffeur qui s’est arrêté s’est plaint de n’avoir reçu qu’un total de 18 $ de salaire de la part de l’entreprise sur ce qui aurait été un trajet de 62 $, a raconté la femme.

Se sentant compatissante envers le chauffeur et désespérée de rentrer chez elle le plus tôt possible, elle a décidé d’annuler le trajet et de lui transférer le montant total par courrier électronique. Mais quelques instants plus tard, elle a commencé à craindre pour sa sécurité après avoir remarqué que le conducteur devenait hostile, et l’annulation du trajet via l’application signifiait qu’il n’y aurait aucune preuve que le trajet aurait eu lieu.

« Dès que j’ai fait ça, il a commencé à agir bizarrement », a déclaré la femme à Now.

« Il a arrêté la voiture un instant pour attendre le transfert électronique, qui pouvait prendre jusqu’à 30 minutes. Puis, alors qu’il commence à conduire, il avance lentement et me pose des questions pour savoir si je l’ai envoyé, avec quelle banque je suis, et je peux voir qu’il fait attention à son téléphone. Et à ce moment-là, il est minuit passé. Je ne veux pas être garé dans ta voiture.

Elle est finalement rentrée chez elle en toute sécurité, mais dit qu’elle a immédiatement regretté d’avoir payé le chauffeur en dehors de l’application Lyft.

Le lendemain soir, elle est sortie pour une fête d’anniversaire et a de nouveau été confrontée au même problème. Cette fois, la femme est sortie de la voiture, refusant de se laisser exploiter par le chauffeur Lyft pendant une autre nuit consécutive.

« Je paie en conséquence. Vous n’en tirez pas ce que vous aimez, c’est une conversation entre vous et Lyft. Je ne peux pas vous aider », dit-elle.

Alors que ses amis qui l’accompagnaient montaient dans des véhicules de covoiturage séparés, elle dit qu’elle était dehors et seule pendant un total de 45 minutes avant de monter dans un Lyft qui serait prêt à parcourir la distance jusqu’à la région de Durham à 3 heures du matin.

POLITIQUE DE LYFT SUR LE PAIEMENT EN DEHORS DE L’APPLICATION

Maintenant, Toronto a contacté Lyft pour commenter la situation et a fait référence à la politique de l’entreprise, qui stipule que les conducteurs ne sont pas autorisés à demander une compensation supplémentaire et peuvent être désactivés pour ce comportement. Contrairement aux services de taxi classiques, les courses sur Lyft sont censées se faire sans numéraire, les tarifs étant automatiquement facturés en fonction des informations de paiement enregistrées par le passager. Il ne devrait jamais y avoir de cas d’échange d’argent entre chauffeurs et passagers en dehors du service, et les passagers sont encouragés à signaler tout incident de cette nature qui se produit, indique la politique.

La femme a déclaré qu’elle avait contacté le support interne de Lyft pour signaler les rencontres et que le service a déclaré qu’il prendrait des mesures pour approfondir la question.

Après avoir réfléchi à l’incident, la femme dit qu’elle comprend parfaitement les conducteurs sous-payés qui veulent un salaire équitable, mais elle ne croit toujours pas que la responsabilité devrait incomber au conducteur.

« Si un conducteur ne reçoit qu’une fraction de ce qui est payé, et que ce n’est même pas suffisant pour couvrir son essence, je comprends. Vous allez jusqu’à Whitby, et peut-être que vous n’aurez pas de cavalier au retour. Donc, à ce moment-là, vous n’étiez payé que 18 $ pour voyager pour une valeur de plus de 100 $. C’est de la foutaise», dit-elle.

« Mais à 3 heures du matin, je pense qu’il est irresponsable de la part d’un chauffeur Lyft de dire « soit payez-moi directement, soit partez ». Dans un monde parfait, je voudrais qu’ils ne puissent pas faire ça à cette heure-là, car à ce moment-là, c’est un gros problème pour ma sécurité.