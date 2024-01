C’est irrespectueux et impoli de discuter de la succession de Ruto

Le vice-président Rigathi Gachagua a réprimandé les critiques en affirmant qu’il se concentrait sur l’accomplissement de ses fonctions.

Le PD a allégué que certaines personnes travaillaient dur pour s’assurer qu’il perde le focus en parlant de politique de succession.

S’exprimant lundi, Gachagua a déclaré que les gens qui font du bruit ne l’empêcheront pas de faire son travail.

“Je ne peux pas perdre ma concentration. Dans cette administration, mon objectif est uniquement de m’assurer que j’aide le président William Ruto à réussir la transformation économique de cette république et je ne peux pas bouger de là. Ceux qui veulent lui succéder devraient continuez, mais notre objectif est de l’aider à réussir. Permettez-nous de l’aider à réussir et vous pourrez alors lui succéder”, a-t-il déclaré.

“Le Président a été élu l’autre jour. Il reste encore un an et neuf et vous parlez de lui succéder. Quel est sûrement votre problème ?”

Gachagua a appelé les dirigeants du Kenya Kwanza à soutenir le président Ruto dans son programme de développement.

Il a déclaré que les dirigeants devraient attendre que le Président soit élu pour la deuxième fois en 2027 pour lui succéder.

“Des gens sont maintenant sélectionnés pour lui succéder en 2032, c’est un manque de respect envers le président, et c’est un manque de respect envers le président. C’est être insensible envers le peuple kenyan. Les Kenyans ne veulent pas entendre parler de succession mais de développement. dans le pays”, a-t-il déclaré.

“Il est très impoli et insensible de parler de succession en ce moment. Parlons de la prestation de services. Les CS et les députés devraient se joindre à moi pour aider le président à développer le pays.”

Il a pris la parole à Bomet lors des funérailles de Philip Kipsigei Toni, le père de la sénatrice de Bomet Hillary Sigei.

Ses sentiments surviennent à un moment où les pourparlers sur la succession de 2027 font rage parmi les dirigeants.

Un groupe de dirigeants de Murang’a a exprimé son soutien au député de Kiharu, Ndindi Nyoro, pour devenir adjoint de Ruto lors des élections générales de 2027.

Dirigés par le sénateur de Murang’a Joe Nyutu et le député de Gatanga Edward Muriu, les dirigeants ont déclaré que les perspectives de réélection de Ruto pourraient être confrontées à des défis si Gachagua est maintenu comme son adjoint.

Le sénateur Nyutu a souligné l’importance de la reconnaissance de Murang’a dans la politique nationale, plaidant pour Ndindi Nyoro comme choix préférable à Gachagua.

Le secrétaire du Cabinet de la Fonction publique, Moses Kuria, a exhorté les dirigeants du Mont Kenya à encadrer de jeunes dirigeants comme Ndindi Nyoro au lieu de les soumettre à l’opposition politique.

“Nous devons soutenir les jeunes dirigeants du Mont Kenya et donc Ndindi Nyoro ne doit pas être combattu”, a fait remarquer Kuria.

Ndindi Nyoro, proche allié du président William Ruto, a souvent été mentionné comme candidat potentiel à la candidature présidentielle de 2032 depuis le Mont Kenya.

Le député de Yatta, Robert Basil, a suggéré lundi qu’une liste présidentielle du leader des Wiper, Kalonzo Musyoka, et de Ndindi Nyoro fonctionnerait mieux pour le Kenya.

“Ndindi Nyoro est un homme que j’accueillerais dans notre équipe pour travailler avec Kalonzo si nous nous associions au colistier de Kalonzo, ce serait une victoire facile”, a-t-il déclaré.a-t-il dit sur K24.