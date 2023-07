ST. PAUL, Minnesota – Pavel Novak se promène autour de la patinoire avec un grand sourire ces jours-ci.

Peu importait que l’espoir de 21 ans du Wild n’ait pas pu participer au camp de développement de ce week-end en raison d’une blessure mineure au bas du corps.

Dans l’ensemble, c’est un jeu d’enfant.

« Je ne peux pas me plaindre pour le moment », a-t-il déclaré.

Novak, déclaré sans cancer en octobre, a acquis une nouvelle perspective sur la vie – et le sport qu’il a grandi en aimant – au cours des 12 derniers mois. Il y a un peu plus d’un an, l’ailier a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin, un cancer agressif mais très traitable qui affecte le système lymphatique. Mais après avoir temporairement suspendu sa carrière, il a suivi une chimiothérapie en Tchéquie et a reçu un certificat de bonne santé en octobre. En décembre, il était de retour sur la glace.

Novak prévoit être prêt pour le camp d’entraînement en septembre, dans le but de devenir professionnel et de jouer pour AHL Iowa.

« Ça a été incroyable et assez émouvant pour moi », a déclaré Novak.

Le directeur du développement des joueurs de Wild, Brad Bombadir, a été impressionné par la force et la positivité de Novak depuis qu’il leur a annoncé son état l’été dernier. « Il est tout simplement incroyable », a déclaré Bombardir à propos du choix de cinquième ronde de 2020. « Il a toujours gardé le sourire aux lèvres et a juste fait le travail. Nous sommes ravis qu’il commence la saison. Nous ne savons pas à quoi cela ressemblera pour lui parce que cela fait longtemps, mais nous sommes prêts à travailler et à être patients avec lui, car c’est un enfant qui travaille dur, un bon joueur et ce qu’il est traversé a gagné le respect de tout le monde dans l’organisation.

Vraiment génial à voir #mnwild perspective Pavel Novak. Sans cancer, je suis revenu sur la glace pour la première fois en décembre. Ne pas participer pleinement au camp de développement en raison d’une blessure au bas du corps. Mais prévoit d’être prêt pour le camp d’entraînement. « Ça a été incroyable et assez émouvant pour moi. » pic.twitter.com/1mzwYwZNQm – Joe Smith (@JoeSmithNHL) 8 juillet 2023

Le Wild a proposé de l’emmener au Minnesota pour des traitements à la clinique Mayo, mais Novak a choisi de rester plus près de chez lui dans la région de Prague pour être autour de son groupe de soutien – ses parents, sa sœur Ema, 16 ans, et sa petite amie Kristina.

« Ma famille a été la plus grande aide pour moi, ma petite amie et leur famille », a déclaré Novak. « Ils ont été tout autour de moi et m’ont aidé à traverser cette épreuve. »

Novak a dit qu’il regardait le hockey à peu près tous les jours pendant qu’il suivait des traitements, même si ce n’était pas nécessairement son objectif principal.

« La chose la plus importante est que je voulais être en bonne santé », a déclaré Novak. « Je n’ai vraiment pas pensé au hockey. Je sais que si je suis en bonne santé, je pourrais patiner et jouer à nouveau. J’ai juste hâte d’être de retour sur la glace et j’espère jouer quelques matchs.

Novak a recommencé à s’entraîner à la mi-octobre pendant six à sept semaines, revenant sur la glace pour la première fois en décembre. C’était à la patinoire de son ancienne équipe Ceské Budejovice HC en Tchéquie. Ses coéquipiers étaient là pour l’encourager.

« Ils étaient très excités pour moi », a déclaré Novak. « C’était spécial. En fait, je me sentais plutôt bien après six mois sans patiner ni faire quoi que ce soit.

Novak a déclaré que la chose la plus difficile maintenant serait de se remettre en forme au hockey. « Mais j’ai eu beaucoup de temps, alors allez-y doucement. » Son dernier match, a-t-il dit, remonte à environ 13 mois pour Kelowna (Ligue de hockey de l’Ouest). Novak a inscrit 29 buts et 72 points en 62 matchs avec les Rockets lors de la saison 2021-22.

« Je sens que je suis assez intelligent sur la glace, donc je peux marquer des buts et créer des occasions pour mes coéquipiers », a-t-il déclaré. « Je dois travailler sur le patinage, et je pense que peut-être le côté défensif du jeu. »

Le premier match de retour de Novak aura probablement lieu dans la vitrine des espoirs en septembre à St. Paul, le Wild accueillant des espoirs des Blues et des Blackhawks. Qui sait? Peut-être que le prodige Connor Bedard sera là pour les Blackhawks.

Mais il est difficile pour quiconque de franchir le cap de ce qui serait le premier match de Novak depuis qu’il a été déclaré sans cancer.

« Juste être capable de faire partie d’une équipe », a déclaré Novak. « C’est génial. »

(Photo de Novak au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF : Codie McLachlan / Getty Images)