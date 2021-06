C’est imminent : après près de 20 ans que les États-Unis quittent Bagram

L’énorme base a deux pistes. Le plus récent, d’une longueur de 12 000 pieds, a été construit en 2006 au coût de 96 millions de dollars. Il y a 110 revêtements, qui sont essentiellement des places de stationnement pour les avions, protégés par des murs anti-souffle. GlobalSecurity, un groupe de réflexion sur la sécurité, indique que Bagram comprend trois grands hangars, une tour de contrôle et de nombreux bâtiments de soutien. La base dispose d’un hôpital de 50 lits avec une salle de traumatologie, de trois salles d’opération et d’une clinique dentaire moderne. Il y a aussi des centres de fitness et des fast-foods. Une autre section abrite une prison, notoire et redoutée des Afghans.