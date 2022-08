C’est ici que vous devriez acheter votre nouveau Galaxy Z Fold 4

Nous le disons chaque année, les amis. Si vous voulez le nouveau smartphone Samsung, le meilleur endroit et le meilleur moment pour l’obtenir est directement auprès de Samsung et pendant la période de précommande. Cette période de précommande dont nous parlons si bien ? Ça commence dès maintenant pour le Galaxy Z Fold 4.

Pendant la période de précommande, qui dure jusqu’à plus tard ce mois-ci, les acheteurs de Galaxy Z Fold 4 qui utilisent le site Web de Samsung peuvent doubler gratuitement leur stockage (512 Go pour le prix de 256 Go), 200 $ de crédit instantané sur la boutique en ligne Samsung pour l’achat d’accessoires, et recevez également une housse debout gratuite pour l’appareil fourni avec un stylet S Pen. C’est 409 $ en valeur juste là.

Cela n’inclut pas les offres d’échange ridiculement bonnes de Samsung. À l’heure actuelle, lorsque vous précommandez un Galaxy Z Fold 4, Samsung offre jusqu’à 1 000 $ en crédit d’échange instantané. Cela signifie que vous n’attendez pas que l’entreprise inspecte votre appareil d’échange et vous rembourse ensuite votre argent. C’est un crédit instantané. Et pour un temps limité, Samsung offre une valeur de reprise garantie de 300 $ pour n’importe quel Smartphone Galaxy dans n’importe quel condition. Il y a une nouvelle option dans le menu d’échange sous la section Samsung, donc si vous échangez un vieux téléphone Galaxy poussiéreux, assurez-vous d’utiliser cette nouvelle option.

Comme nous l’avons dit, il n’y a pas de meilleur endroit ni de meilleur moment pour obtenir le dernier Samsung pliable. Suivez le lien ci-dessous.