Un vol JetBlue Airways à destination de New York est rentré en République dominicaine début février après qu’un passager aurait refusé de porter un masque facial, jeté une bouteille d’alcool vide et de la nourriture, heurté le bras d’un agent de bord et saisi le bras d’un autre.

La Federal Aviation Administration, qui a détaillé l’incident dans un rapport, a giflé le passager avec une amende de 32 750 $.

Les signalements d’abus verbaux, de non-respect du mandat fédéral du masque et d’agressions par des passagers aériens sont en augmentation. Les groupes de l’industrie du transport aérien, les agents de bord et les législateurs veulent que le gouvernement fasse plus pour l’arrêter.

La Federal Aviation Administration a déclaré avoir reçu environ 3 000 rapports de comportement de passagers indisciplinés de la part des compagnies aériennes depuis le début de l’année. L’agence a mis en œuvre une politique de « tolérance zéro » et menacé d’amendes pouvant aller jusqu’à 35 000 $ plus tôt cette année, après une série d’incidents à motivation politique sur des vols et des aéroports au moment de l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Les passagers ont 30 jours contester les amendes.

La FAA a jusqu’à présent recommandé des sanctions civiles dépassant 360 000 $, selon les chiffres de l’industrie du transport aérien, bien que les récents communiqués de l’agence décrivent des incidents qui se seraient produits en février, ce qui signifie qu’il y a probablement plus de cas et d’amendes à divulguer.

Les syndicats d’hôtesses de l’air disent que leurs membres ont été victimes d’insultes et de cris de la part des passagers, certains d’entre eux en état d’ébriété, et dans de rares cas de violence.

C’était le cas sur un vol de Southwest Airlines le mois dernier après qu’un passager aurait frappé une hôtesse de l’air, qui a perdu deux dents en conséquence, selon son syndicat.

« C’est hors de contrôle », a déclaré Paul Hartshorn, porte-parole de l’Association of Professional Flight Attendants, qui représente plus de 20 000 membres d’équipage de cabine d’American Airlines. « Cela arrive vraiment au point où nous devons nous défendre. »

Les dirigeants des compagnies aériennes notent que les cas sont rares compte tenu du nombre de passagers qu’elles transportent. Les contrôles dans les aéroports de la Transportation Security Administration ont récemment dépassé les 2 millions par jour, le plus élevé depuis avant que le coronavirus ne soit déclaré pandémie à la mi-mars 2020.

Mais le problème s’ajoute au stress des agents de bord après une année d’insécurité de l’emploi et de problèmes de santé liés au travail dans une pandémie, a déclaré Sara Nelson, éminente dirigeante syndicale et présidente internationale de l’Association of Flight Attendants-CWA, le plus grand syndicat d’agents de bord avec quelque 50 000 membres à travers plus d’une douzaine de compagnies aériennes.

« Même si cela n’atteint pas le niveau d’une altercation physique, juste les querelles constantes, les injures et le manque de respect, qui usent les gens », a-t-elle déclaré.

La plupart des cas sont liés au refus des passagers de porter des masques à bord, ce que l’administration Biden a mandaté plus tôt cette année, bien que les compagnies aériennes l’exigent depuis le début de la pandémie. L’administration l’a prolongé jusqu’à la mi-septembre.

Un passager d’un vol Alaska Airlines du 7 janvier entre Washington, DC et Seattle aurait poussé un agent de bord lorsque le personnel de cabine a marché dans l’allée pour vérifier si les voyageurs portaient des masques faciaux, a déclaré la FAA, qui a infligé une amende de 15 000 $ au voyageur.

Il n’y a pas une seule raison derrière les incidents, selon Ryan Martin, professeur de psychologie à l’Université du Wisconsin-Green Bay, qui a étudié la colère pendant environ deux décennies. Il a toutefois déclaré qu’un sentiment de droit est un fil conducteur dans les manifestations de colère.

« Ce que nous savons, c’est que le droit est corrélé à la colère, ce qui signifie que plus vous avez de droits, plus vous êtes en colère », a déclaré Martin, l’auteur de « Pourquoi nous sommes fous: comment utiliser votre colère pour un changement positif ».

Un autre facteur à l’origine d’un comportement perturbateur pourrait être des exemples facilement disponibles en ligne d’autres acteurs.

« Nous avons vu de nombreux exemples de personnes qui ont perdu leur sang-froid et qui ont eu ce que j’appellerais des crises de colère au cours de la dernière année, très publiquement », a déclaré Martin. « Certains de ces éléments peuvent avoir modélisé une façon de gérer les problèmes pour les gens qui n’est pas vraiment une façon saine et raisonnable de gérer les problèmes. »

L’anxiété accrue de retour au voyage pourrait également avoir exacerbé les tensions, a-t-il ajouté, bien qu’il ait noté que l’un des meilleurs indicateurs pour savoir si une personne deviendra violente est qu’elle croit en la violence pour résoudre les problèmes en premier lieu.