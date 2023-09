Les allégations impliquant des ventes d’armes égyptiennes et la transmission d’informations sensibles à des sources étrangères en particulier les ont pris au dépourvu et les ont laissés en privé frustrés qu’un sénateur qui avait déjà mis en péril un siège sûr en 2018 à cause d’allégations de corruption les mette désormais dans une situation encore pire. position.

Les démocrates pensaient qu’il y aurait de nouveaux développements dans l’enquête Menendez, mais les accusations sont bien plus graves que prévu.

« Les démocrates devraient réclamer sa démission. S’il s’agissait d’un républicain de haut rang, ils feraient la queue pour le faire comme s’il s’agissait d’un concert de Springsteen », a déclaré un haut membre du Congrès démocrate de la délégation du New Jersey. « Ce n’est pas ce qui s’est passé il y a quelques années. Ce qui se passe ici est écoeurant. Vous ne pourriez pas imaginer cela pour être dans une émission FX – c’est à quel point c’est détaillé.

Le membre du personnel, comme les membres du parti et les dirigeants interrogés pour cette histoire, a obtenu l’anonymat lorsqu’il a parlé de la situation fluide et du soutien démocrate au notoirement vindicatif Menendez, qui, après avoir survécu à un procès pour corruption en 2017, a juré qu’il n’oublierait pas « ceux qui creusaient ». ma tombe politique.

Le temps ne joue pas en faveur du parti de l’État : les élections de 2024 prennent déjà forme et les dirigeants du Parti démocrate ne veulent pas voir un siège au Sénat du New Jersey revenir aux Républicains pour la première fois depuis 1972.

Le manque de soutien immédiat des démocrates du New Jersey à la réélection de Menendez était évident vendredi et contrastait fortement avec la réaction du parti après sa dernière inculpation.

À la suite de l’acte d’accusation de Menendez en avril 2015, qui s’est finalement soldé par l’annulation du procès, le sénateur avait la grande majorité de l’État parti derrière lui. Le site Web de sa campagne présentait immédiatement un logo « Je suis aux côtés de Bob ». Des politiciens démocrates se sont alignés pour exprimer leur soutien, notamment le sénateur. Cory Booker.

« Il a été pour moi une ressource inestimable et un mentor depuis mon arrivée au Sénat. Notre système de justice est conçu pour être juste et impartial, et il présume l’innocence avant la culpabilité. Je ne faiblirai pas dans mon engagement à me tenir aux côtés de mon sénateur principal pour servir notre grand État », avait déclaré Booker à l’époque.

Le bureau de Booker n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires après l’acte d’accusation de vendredi.

D’autres démocrates ont mis du temps à répondre publiquement à l’acte d’accusation de Menendez vendredi, voire pas du tout. Le gouverneur Phil Murphy, un démocrate qui assistait vendredi aux événements de l’Association des gouverneurs démocrates à Jersey City, a annulé un discours qu’il devait prononcer lors d’un événement à Newark en l’honneur du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Il n’a pas encore pesé sur l’acte d’accusation, et certains dirigeants et agents démocrates du New Jersey avec lesquels POLITICO s’est entretenu ont déclaré qu’ils attendaient de suivre son exemple.

Deux heures après que le procureur américain du district sud de New York a annoncé l’acte d’accusation, seuls deux démocrates du New Jersey ont publié une déclaration de soutien à Menendez : le sénateur lui-même et son fils, le représentant américain. Rob Menéndez.

Bob Menendez a déclaré que les procureurs « ont dénaturé le travail normal des bureaux du Congrès » et ont allégué que « les forces en coulisses ont tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix et de creuser ma tombe politique » – faisant écho à la déclaration de défi qu’il a faite immédiatement après l’annulation de son procès.

Son fils a fait de même, affirmant avoir vu «d’innombrables détracteurs qui refusent de croire qu’un fils d’immigrants du comté d’Hudson puisse devenir l’un des cent et pourtant, il leur a constamment prouvé le contraire».

Néanmoins, le silence quasi public des démocrates du New Jersey en dit long, et certains au sein du parti étaient frustrés.

« C’est horrible. Et quiconque ne pense pas que cela soit disqualifiant, c’est un problème », a déclaré à POLITICO un agent démocrate influent après que les procureurs fédéraux du district sud de New York ont ​​descellé l’acte d’accusation.

Le nouvel acte d’accusation allègue que Menendez et son épouse ont accepté des pots-de-vin en échange de faveurs pour le gouvernement égyptien et une entreprise à laquelle il a accordé un monopole sur les exportations de viande Halal et tenté d’interférer dans des affaires pénales étatiques et fédérales, est au moins en apparence beaucoup plus accablant et facile. comprendre que l’acte d’accusation de 2015.

Il affirme, entre autres choses, que Menendez aurait révélé à un co-accusé Wael Hana lors d’un dîner que l’interdiction du gouvernement américain sur la vente d’armes légères et de munitions à l’Égypte avait été levée, ce que Hana a transmis au responsable égyptien. Il allègue également que le sénateur et son épouse, Nadine Arslanian, ont rendu service à des intérêts étrangers et à des accusés criminels en échange de lingots d’or, d’argent liquide et même d’une Mercedes-Benz.

Les photos du dernier acte d’accusation montrent des lingots d’or et près d’un demi-million de dollars en espèces, dont une partie était glissée dans des vêtements portant le nom du sénateur.

« C’est fou. Il s’agit d’argent liquide dans des enveloppes, de lingots d’or », a déclaré un conseiller démocrate ayant des liens avec un chef de parti majeur.

En 2015, Menendez a été inculpé pour avoir prétendument cherché à profiter aux intérêts de l’ophtalmologiste de Floride Salomon Melgen, un ami proche. En échange, les procureurs ont allégué que Melgen avait fourni à Menendez des dons politiques, des vacances somptueuses dans sa villa dominicaine et des vols en jet privé.

Mais il n’y avait pas de preuve irréfutable dans l’affaire Menendez précédente, et le sénateur a fait valoir qu’il rendait service à un ami – et non en échange de quoi que ce soit. Le nouvel acte d’accusation, en revanche, met en vedette des coaccusés qui n’avaient pas d’antécédents d’amitié étroite avec Menendez, ainsi que de nombreux SMS de Menendez et de son épouse qui, selon les procureurs, montrent des preuves de corruption.

« Tout le monde y réfléchit, mais d’après ce que j’ai entendu, le consensus est que personne ne croit qu’il y aura une quelconque volonté parmi les dirigeants du parti de se tenir à ses côtés pour sa réélection comme ce fut le cas la dernière fois », a déclaré l’agent.

Personne avec qui POLITICO a parlé ne s’attendait à ce que Menendez démissionne, en partie à cause de sa nature provocante et de ses déclarations publiques, mais aussi parce qu’ils pensaient qu’il aurait du mal à réunir des fonds pour son fonds de défense juridique s’il n’était pas en fonction.

Les républicains du New Jersey n’ont pas hésité à formuler des critiques cinglantes à l’encontre du sénateur. Les candidats aux législatives des États républicains dans plusieurs circonscriptions compétitives qui organisent des élections en novembre ont publié des déclarations appelant Menendez à démissionner et demandant à leurs adversaires démocrates de faire de même.

Christine Serrano Glassner, maire républicaine d’une petite ville du New Jersey ayant des liens avec l’ancien président Donald Trump qui a lancé lundi sa campagne au Sénat contre Menendez, l’a surnommé dans un communiqué « Gold Bar Bob ».

« L’inculpation du sénateur Menendez est un triste jour pour le New Jersey, mais pas surprenant. « Gold Bar Bob » a lutté contre des allégations crédibles de corruption pendant la majeure partie de son mandat, tout en étant protégé et soutenu par ses acolytes et alliés à Washington », a déclaré Serrano Glassner.

Entre-temps, des signes de vulnérabilité politique de Menendez sont apparus. Lors des élections primaires de Menendez en 2018, six mois après l’annulation de son procès, Lisa McCormick, une démocrate peu connue sans financement de campagne ni soutien de son parti, a remporté 38 % des voix contre lui. Cela a été largement interprété comme un vote de protestation contre Menendez, qui a quand même réussi à capitaliser sur le sentiment anti-Trump pour remporter une confortable réélection de 11 points en 2018. (Les républicains n’ont pas remporté d’élections sénatoriales américaines dans le New Jersey depuis 1972.)

Jusqu’à présent, un seul candidat démocrate défie Menendez à la primaire : le prêteur immobilier Kyle Jasey, fils d’un législateur de l’État du New Jersey. Mais il existe un groupe important de démocrates de haut niveau du New Jersey qui se présentent ou se positionnent pour briguer le poste de gouverneur en 2025, y compris le représentant américain. Mike Sherrill (D-11e Dist.), Rép. Josh Gottheimer (D-5e Dist.), le maire de Jersey City, Steve Fulop, et le maire de Newark, Ras Baraka. Les patrons démocrates de l’État, connus pour leurs accords en coulisses, pourraient se tourner vers l’un d’entre eux pour remplacer Menendez sur le bulletin de vote.