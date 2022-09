C’est Gurugram contre Bengaluru sur les réseaux sociaux en tant que fondateur Posts Pourquoi les startups doivent regarder NCR

Un débat a été lancé sur LinkedIn après qu’un utilisateur nommé Kunwar Raj a expliqué pourquoi Gurgaon est un meilleur endroit pour les startups que Bengaluru. Cela survient à un moment où les habitants de Bengaluru ont du mal à se rendre à leurs bureaux au milieu de fortes pluies et d’inondations. Soulignant quelques points, Kunwar a écrit: «L’aéroport est à 20 minutes, vous pouvez réserver des taxis beaucoup plus facilement, il y a un équilibre des opinions – tout le monde ne parle pas de startups, le trafic est très gérable si vous vivez à Gurgaon. Si vous voyagez depuis Delhi, c’est mauvais pendant les heures de bureau. Mais pas aussi mauvais que Bangalore, la connectivité du métro est bien meilleure, je pense que le logement et les sociétés sont également bien meilleurs. Enfin, Rains. “Vous pouvez ajouter à la liste dans les commentaires ou me dire pourquoi Bangalore est mieux. De toute façon, je ne bouge pas », a-t-il ensuite demandé aux gens. Regarde:

Avec cela, il a déclenché un débat. Alors que de nombreuses personnes se demandent pourquoi le débat a lieu, d’autres s’affairent à énoncer les points importants.

“J’ai trouvé un article pour mettre en évidence la situation de Gurgaon pendant la pluie… veuillez vérifier les faits avant de faire des comparaisons… en fait, la mauvaise situation des infrastructures est la même pour de nombreuses villes métropolitaines… nous entendons également des nouvelles similaires pour Mumbai au cours des mois de juin-juillet. J’espère que le gouvernement commencera à prendre des mesures concrètes vers le développement », a commenté un utilisateur de LinkedIn.

Une autre personne a écrit: « Si bien dit. SVP, faites une autre campagne. Ramenez tous les gens de Delhi et de Gurgaon qui sont à Bengaluru en masse à Gurgaon. Le problème de Bengaluru sera automatiquement résolu et ces gens seront de retour au paradis proclamé.

Pendant ce temps, au milieu de l’aggravation de la situation à Bangalore, plusieurs entreprises de la région sont appelées pour avoir demandé aux gens de se présenter au bureau malgré les inondations. « Seules quelques entreprises autorisent désormais le travail à domicile/les modèles hybrides. La plupart veulent que vous veniez à Bangalore. La FMH ne peut être qu’un engagement léger et tout le monde ne peut pas voyager 2/3 jours par semaine à Bengaluru. Malheureusement, les transports en commun ici ne nous permettent pas de le faire », a écrit un utilisateur de Twitter.

