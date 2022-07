C’est grand: les sénateurs bipartites annoncent un accord pour arrêter le coup d’État potentiel de Trump en 2024

Facebook

Twitter

Pinterest

Reddit

Flipboard

Imprimer

E-mail

Copier le lien

Comme

Suite

Un groupe bipartite de sénateurs comprenant neuf républicains a annoncé une législation visant à réformer la loi sur le décompte électoral et à ouvrir la voie à un potentiel coup d’État en 2024.

CNN a rapporté :

La proposition traitant du rôle du vice-président indiquerait clairement que la responsabilité est “uniquement ministérielle et qu’il n’a aucun pouvoir pour déterminer, accepter, rejeter ou autrement trancher les différends concernant les électeurs”.

Les dispositions du projet de loi traitant d’une transition ordonnée du pouvoir feraient en sorte qu’il serait possible de limiter les ressources pour une transition du pouvoir au seul vainqueur apparent d’une élection si le résultat d’une élection est clair.

Le deuxième projet de loi vise à améliorer la sécurité des élections et augmenterait les sanctions fédérales pour quiconque menace ou intimide les fonctionnaires électoraux ainsi que les sanctions pour la falsification des dossiers électoraux. Le projet de loi est coparrainé par cinq républicains et sept démocrates.

L’avocate de Protect Democracy, Geneviève Nadeau, a déclaré dans une déclaration fournie à PoliticusUSA: «Comme la nation en a été témoin lors de la dernière transition présidentielle, notre système électoral n’est pas entièrement équipé pour résister aux tentatives partisanes d’annuler les résultats des élections présidentielles. Pour cette raison, nous sommes heureux que les sénateurs aient déposé aujourd’hui une législation qui résoudrait de nombreuses ambiguïtés dangereuses dans l’ancienne loi sur le décompte électoral de 1887. Il est important de noter que les réformes de la CEA comme celles proposées aujourd’hui ne profiteront à aucun des partis politiques, mais protégeront mieux la volonté des électeurs. et assurer la transition pacifique du pouvoir – une caractéristique de notre démocratie depuis sa fondation.

Le coup d’État de Trump a presque fonctionné parce que la loi sur le décompte électoral était ambiguë et pas clairement définie. L’autre grand changement apporté par la législation est qu’il serait plus difficile pour les membres du Congrès de contester les résultats des élections.

La législation resserrerait les échappatoires au niveau fédéral et au niveau des États en obligeant les États à nommer des électeurs le jour du scrutin, et oblige le Congrès à compter les votes électoraux que les tribunaux ont déterminés conformes aux lois des États et fédérales, il n’y aura donc pas d’ardoises d’électeurs alternatifs, et les États n’auront pas la capacité de nommer de nouveaux électeurs.

Il reste encore beaucoup à faire pour assurer la sécurité de la démocratie au niveau de l’État, mais la réforme de la loi sur le décompte électoral est un grand pas en avant pour s’assurer qu’il n’y aura pas une autre attaque du 1/6 en 2024.