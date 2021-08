‘C’est gênant. Cela a marqué notre pays ‘: le sauteur en longueur olympique biélorusse frappe à Timanovskaya pour la ligne de Tokyo

LIRE LA SUITE: « Nous avons reçu des signaux que quelque chose se passait »: l’entraîneur biélorusse dit que Timanovskaya « se comporte étrangement » aux Jeux olympiques avant le scandale des vols

Timanovskaya devait participer à l’épreuve féminine du 200 m lundi, mais a été retirée après avoir critiqué la hiérarchie de l’équipe biélorusse et les athlètes après une confusion avec le nombre requis de tests de dopage pour la compétition ayant entraîné l’inadmissibilité de certains athlètes à la course.

Cela signifiait que Timanovskaya avait été amenée en remplacement d’urgence pour participer au relais 4x400m, ce qui l’a amenée à dénoncer ce qu’elle a qualifié d’incompétence de la part des responsables de l’équipe.

Craignant d’être emprisonnée à son retour dans son pays natal, Timanovskaya demande actuellement l’asile ailleurs, la Pologne et la Tchéquie voisines ayant offert un visa à l’athlète de 24 ans pour protection, et son mari et son fils en Biélorussie auraient fui à travers le frontière ukrainienne.

Mironchyk-Ivanova, qui a terminé 6e du groupe B du saut en longueur femmes à Tokyo dimanche, s’est toutefois prononcée sur la « négativité » et « énergie chaotique » qu’elle dit émané de Timanovskaya vers elle et ses coéquipiers, et a étiqueté l’ensemble des retombées « gênant » dans une interview à la télévision biélorusse.

« Je pense que c’est très embarrassant pour un athlète d’un tel niveau », a déclaré le joueur de 32 ans lors d’une émission pour la chaîne d’information publique Belarus-1. « Pour qu’un athlète de notre équipe nationale, défendant l’honneur du drapeau, l’honneur du pays, se retrouve mêlé à une telle situation. »

« Malheureusement, nous sommes tous très contrariés. Il y a eu de nombreuses fois où je l’ai observée et j’ai ressenti cette négativité qui m’était également dirigée, et pas seulement moi, d’autres athlètes peuvent l’appuyer.

«Nous avons vu une sorte d’anxiété, une sorte de mouvement chaotique, quelque chose l’inquiétait, la rongeait. A cette époque, elle était très calme et silencieuse dans le sens où elle ne pendait pas son linge sale en public comme on dit.

«Mais après cela, il y a eu des actions qui nous ont vraiment déçus tous et tous les supporters et ont terni notre pays. Ce n’est vraiment pas une bonne situation.

Timanovskaya a été réservé sur un vol de retour vers la Biélorussie par les officiels de l’équipe nationale après avoir été retiré des Jeux olympiques en raison d’un comportement perturbateur perçu, mais le jeune homme de 24 ans a demandé l’aide de la police à l’aéroport de Haneda.

Il est entendu que Timanovskaya n’est pas monté à bord du vol et que l’avion est toujours immobilisé à Haneda.

Elle aurait craint d’être réprimée sous le gouvernement du président Alexandre Loukachenko à son retour en Biélorussie, mais des responsables ont déclaré qu’elle était retirée de l’équipe olympique en raison de son « état émotionnel et psychologique ».

S’exprimant ce week-end, Timanovskaya a déclaré qu’elle craignait pour sa sécurité car l’affaire échappait au contrôle de la juridiction de l’équipe nationale.

« Je suis inquiet pour ma sécurité. Et je pense qu’en ce moment ce n’est pas sûr pour moi en Biélorussie », elle a dit.

« Comme m’a dit Moisevich, cette question n’est plus au niveau de la [athletics] fédération, non pas au niveau du ministère des Sports, mais à un niveau supérieur.

« [They decided] Je dois être éliminé des Jeux olympiques et rentrer à la maison parce que j’interfère avec la performance de l’équipe.

Nastassia Mironchyk-Ivanova, 22 ans, s’est fait connaître lorsque sa coiffure l’a empêchée de remporter l’or aux Championnats du monde de 2011 à Daegu, en Corée du Sud, lorsque le bout de sa queue de cheval a atterri derrière son corps, terminant avec le bronze à la place.