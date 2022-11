C’est frustrant quand les gens disent que maman faisait semblant dans I’m a Celeb – elle a une condition, dit Skylar McKeith

La fille de GILLIAN McKeith, Skylar, a riposté aux affirmations selon lesquelles la présentatrice de télévision aurait simulé une maladie pendant son séjour dans la jungle I’m a Celebrity.

Le camarade de camp controversé, 63 ans, a joué dans la série 2010 et a récemment terminé le tournage de l’édition All Stars, qui sera diffusée l’année prochaine.

Gillian a fait sensation lors de sa première participation à la série

La star de You Are What You Eat, Gillian, a fait sensation lors de sa première apparition dans la série.

Elle s’est évanouie deux fois pendant les essais, mais a été appelée pour son “théâtrisme” après que les téléspectateurs l’aient aperçue en train de baisser son haut alors qu’elle était supposée inconsciente.

Mais Skylar, 28 ans, a critiqué ces affirmations et a révélé pourquoi elles sont particulièrement blessantes pour la famille.

S’adressant exclusivement à The Sun, elle a déclaré: «C’est très frustrant parce qu’elle a en fait une condition médicale où elle peut s’évanouir et elle l’a depuis qu’elle est toute petite.

“C’est ennuyeux que ce soit 12 ans plus tard, mais les gens disent toujours qu’elle faisait semblant. C’était réel.

Gillian nous a récemment parlé des efforts qu’elle a déployés pour éviter les Bushtuker Trials.

Capable de voir le côté drôle en regardant en arrière, Gillian, qui avait 51 ans lorsqu’elle était dans la jungle, a expliqué en riant : “J’ai tout essayé pour sortir de ces épreuves.

« J’ai essayé de leur dire que j’étais enceinte et ils ne m’ont pas cru. J’ai dit: “Je crois vraiment que je suis enceinte et nous devons vraiment prendre cela au sérieux.”





Bien qu’elle déteste les tâches, Gillian est l’une des célébrités qui a récemment filmé l’émission spéciale All Star, qui devrait être diffusée l’année prochaine.

Cependant, Skylar est réticente à parler de la deuxième fois de sa mère dans la jungle car la composition n’a pas encore été confirmée par ITV.