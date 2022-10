C’est fou pour le gouvernement de blâmer le chaos économique sur la Banque d’Angleterre même si la performance de Bailey a été lamentable

TIME pour un test de réalité sur les véritables causes de notre chaos économique.

Il est fou que le gouvernement blâme uniquement la Banque d’Angleterre. . . même si la performance du gouverneur Andrew Bailey a été lamentable.

No10 ne peut pas esquiver sa responsabilité. Les marchés étaient assez fébriles lorsque Kwasi Kwarteng a dévoilé son mini Budget.

Une grande partie était populaire : le plan de sauvetage de l’énergie, 1p de réduction d’impôt, inversant la hausse de l’assurance nationale.

Mais la réduction d’impôt soudaine et non discutée pour les riches ainsi que les promesses de réductions supplémentaires à venir – dont le coût n’a pas été chiffré par l’Office for Budget Responsibility – ont semé la panique dans la ville.

Nous savons que Liz Truss était pressée de déclencher sa révolution pro-croissance – la chute de -0,3 % du mois dernier montre pourquoi – mais le moment était désastreux.

La cause profonde, cependant, était l’incapacité de la Banque l’année dernière à reconnaître l’inflation comme une menace durable. Il a relevé les taux d’intérêt trop timidement, trop lentement.

La guerre de Poutine l’a ensuite fait monter en flèche hors de contrôle.

La Banque a depuis acheté des obligations pour calmer les marchés, leur a dit que cela se terminerait demain, puis aurait fait demi-tour.

Les messages contradictoires ne sont pas ce dont ils ont besoin.

D’énormes forces mondiales sont également en jeu. Les prêts hypothécaires dans une grande partie de l’Ouest sont encore plus élevés qu’ici. Mais pas plus tard qu’hier, le Premier ministre a alimenté le chaos en affirmant qu’aucune dépense gouvernementale ne serait réduite.

Comment, alors, peut-elle équilibrer les livres?

Truss et Bailey ont besoin de toute urgence de chanter à partir de la même feuille de cantiques.

Le chaos est terrifiant. Les marchés ont soif de stabilité et de confiance.

Les nôtres n’ont ni l’un ni l’autre.

Honte de schiste

TOUS les conservateurs complotant avec les démolisseurs du Labour pour contrecarrer la fracturation devraient avoir honte.

Avec une énergie rare, des familles martelées par des factures qui montent en flèche et des sommes considérables qui attendent d’être investies dans le schiste britannique, il serait insensé de ne pas l’explorer.

Nous espérons que les habitants recevront des incitations décentes pour vaincre leurs peurs – principalement générées par des alarmistes écologiques sans fondement jouant parfaitement entre les mains de Poutine.

Seuls les imbéciles bloquant les ambulances de la fin du monde de Just Stop Oil pensent que vous pouvez alimenter la Grande-Bretagne sans investir dans de nouveaux sites de combustibles fossiles.

Ils seront essentiels jusqu’à ce que nous disposions d’une capacité nette zéro sécurisée suffisante provenant de l’éolien, du solaire et du nucléaire.

Le potentiel du schiste en tant que source de création d’emplois de gaz bon marché semble immense.

L’objection qu’il « ne réduira pas nos factures » n’est que pur radotage.

Demandez aux Américains comment le schiste a réduit le leur.