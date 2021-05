«  C’est fou  »: des scènes choquantes alors que le combattant de l’UFC a du mal à se tenir debout, a besoin d’aide pour quitter la pesée avant l’annulation du combat (VIDEO)

Benoit et Adashev devaient se rencontrer samedi à l’UFC Apex à Las Vegas.

Comme d’habitude la veille, les combattants devaient prouver qu’ils pouvaient atteindre la limite de poids de 125 lb.

Après avoir été escorté hors de la balance après sa première tentative, le commentateur Jon a annoncé que Benoit était soigné par des médecins, et il n’était pas clair s’il aurait une autre fissure.

Ryan Benoit (@BabyfaceBenoit) incapable de se tenir debout assez longtemps pour se faire peser. Allez voir le médecin # UFCVegas26pic.twitter.com/61mZpGqsG8 – Amy Kaplan (@ PhotoAmy33) 7 mai 2021

Ces soupçons ont trouvé réponse quelques instants plus tard, lorsque Benoît est revenu et a réessayé.

Une fois de plus, il avait besoin de l’aide de ses entraîneurs juste debout. Cette fois-ci, cependant, les officiels ont pu obtenir une lecture qui lui a montré quatre livres au-dessus de la limite de poids mouche.

Adashev, qui a fait du poids, a révélé que la ferraille était partie tout en offrant ses meilleurs vœux à Benoit.

Qu’est-ce que nous faisons? C’est fou. https://t.co/4Kuj5SXyvr – Ariel Helwani (@arielhelwani) 7 mai 2021

Wtf!?!? C’est inacceptable! La santé de ce gars est clairement que je mets en danger. S’il ne peut même pas marcher sur une échelle sans assistance, comment il sera autorisé à se battre dans un sport de combat. C’est embarrassant! ° – Rhyno®️ © ️ (@WRhyno) 7 mai 2021

« Mon combat est lancé contre Benoit [because] il ne pouvait pas prendre de poids et ne pouvait pas supporter [the] poids en, « a déclaré le Russe sur Instagram.

«Cela fait partie de notre travail. [I] souhaite à mon adversaire un prompt rétablissement. Guérissez vite mon frère, Baby Face Benoit. « J’espère vous voir bientôt dans la cage. Merci à tous pour votre soutien. »

L’opinion était partagée sur les développements parmi les fans sur les réseaux sociaux. « C’est un choix, » a suggéré l’expert ESPN Ariel Helwani, qui a été repris par d’autres suggérant que Benoit devrait augmenter son poids pour éviter des difficultés similaires s’il a du mal à atteindre la limite de poids mouche.

Terrible. Je déteste voir des trucs comme ça – Renée Paquette (@ReneePaquette) 7 mai 2021

Cela devrait être la préoccupation n ° 1 de l’oncle Dana. Que faudra-t-il pour apporter des changements? Quelqu’un est mort? L’ajout d’une division Cruiserweight a tellement de sens – Elijah Barnes (@elijahhbarness) 7 mai 2021

« Qu’est-ce que nous faisons? C’est fou. Personne ne force cela. C’est à 100% sur lui et son équipe. «

Certains ont appelé la débâcle « absurde », et même prédit que cela pourrait entraîner des décès.

« Cela devrait être la principale préoccupation de l’oncle Dana [White, UFC president]», a soutenu l’un d’eux. «Que faudra-t-il pour apporter des changements? Quelqu’un est mort? «

Vraisemblablement, il s’est déshydraté pour atteindre 129 au point qu’il ne peut pas vraiment rester seul – James Robertson (@unlimitedricepd) 7 mai 2021

C’est dégoûtant. – Gene Seichter (@gseichter) 7 mai 2021

Il s’agit du deuxième incident similaire en quelques semaines, l’UFC et ses combattants semblant tenter le destin en ce qui concerne la santé des individus.

En mars, l’ancienne championne de l’Invicta FC Julija Stoliarenko s’est évanouie sur la balance en se préparant à affronter Julia Avila à l’UFC Vegas 22, s’excusant ensuite auprès de son ennemi.

« Je veux expliquer ce qui s’est passé lors de la pesée, » dit le joueur de 27 ans.

Julija Stoliarenko vient de s’évanouir sur la balance # UFCVegas22pic.twitter.com/3PjNMUGxFf – Le Schmo (@ TheSchmo312) 19 mars 2021

« Le problème n’était pas la perte de poids. En fait, c’était l’une des courses les plus légères de ma carrière. »

«Les kilogrammes sont partis rapidement. Le problème était que je prenais le bon poids trop tôt.

« Beaucoup de temps s’est écoulé entre ce moment et la pesée, et mon corps était déjà à la limite de la déshydratation, alors c’était le point. »