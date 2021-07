McGregor et Poirier s’affrontent dans un troisième volet de leur rivalité de sept ans à l’UFC 264 samedi prochain.

Avec des scores à égalité à 1-1, le vainqueur du concours à la T-Mobile Arena de Las Vegas gagnera le droit de se vanter, ainsi qu’un tir au titre UFC des poids légers actuellement détenu par le Brésilien Charles Oliveira.

Poirier a repoussé McGregor de manière brutale lors de leur dernière réunion en janvier, bien que The Notorious se soit engagé à tirer la leçon de cette défaite et à suggérer qu’il avait déjà Poirier et ses tactiques octogonales. « suspendu » avant leur troisième rencontre.

Le concours de l’événement principal devrait renforcer davantage le statut de McGregor en tant que plus gros tirage du MMA – et le pandémonium qui a accueilli son apparition dans un restaurant de Newport Beach samedi soir en était une autre preuve.

Parti après le dîner, McGregor a été accueilli par une foule de fans désespérés d’apercevoir la star de 32 ans.

« Jésus-Christ, regarde ça, » dit McGregor dans la caméra alors qu’il sort de la foule qui l’attend.

McGregor a été obligé de saluer les fans et de se lancer dans un shadowboxing impromptu avant de partir dans l’une de sa flotte de voitures de luxe, filmant lui-même les scènes sur son téléphone.

« Wow, c’était incroyable… Je suis du mauvais côté de la route ici, regarde ça, » dit McGregor alors qu’il continuait son chemin, ajoutant : « Amérique, joyeux 4 juillet, quel pays. C’était une scène de folie ! »

Le jeu sur les réseaux sociaux de l’Irlandais est plus fort que jamais avant son combat contre Poirier, mais la question persistante pour beaucoup est de savoir si le feu de combat brûle toujours aussi fort qu’il l’a fait autrefois pour McGregor, compte tenu de la fortune à neuf chiffres qu’il a amassée grâce à son empire commercial.

McGregor a été aussi audacieux que jamais dans son discours d’avant-combat, déclarant sur Twitter : « 3 combats contre moi car tout homme est une tombe précoce. Dieu vous protège. »

« Il parle un peu ces derniers temps, » McGregor a dit séparément de son rival. « Il va payer pour ça, c’est sûr. Ce ne sera pas agréable.

Poirier, quant à lui, a riposté aux suggestions de McGregor selon lesquelles toute tentative de retrait réduirait en quelque sorte le concours.

« N’est-il pas celui qui prêche toujours sur le flow, les arts martiaux complets, sans limites, sans règles, le combat ultime, quand il parle de boxe et tout ça, n’est-ce pas? » dit Poirier.

« Que diriez-vous que le premier à être abattu est une salope poussiéreuse ? Il s’agit d’arts martiaux mixtes. Mets le tout ensemble. Ça sent l’insécurité pour moi.