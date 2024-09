« C’est fou », a déclaré Sabrina Carpenter dans un magasin de disques de Toronto et les fans sont en panique

La pop star Sabrina Carpenter, qui a conquis le monde avec ses tubes accrocheurs, a été aperçue dans un magasin de disques de Toronto avant son concert dans la ville.

Mardi, Kops Records a publié des photos avec la chanteuse et un vinyle signé de son dernier album Court et doux sur Instagram. La photo semble avoir été prise à son emplacement sur Queen Street West.

« @sabrinacarpenter vient de passer 😭😭😭😭 Merci pour votre amour et votre soutien ! » peut-on lire en légende.

Sous les commentaires, les fans paniquent face à cette apparition.

« Il n’y a aucun moyen qu’elle soit juste en train de faire du Kops », a écrit un utilisateur sur Instagram.

« C’est fou, oh mon Dieu, c’est ma pop star et mon magasin de disques préférés », a déclaré un autre utilisateur.

« Très cool, content de voir que Sabrina a bon goût en matière de magasins de disques ! » a commenté un autre utilisateur.

« Je crierais tout simplement ! », pouvait-on lire dans un autre commentaire.

La chanteuse américaine est connue pour ses tubes populaires « Nonsense », « Espresso », « Please Please Please » et « Bed Chem », entre autres.

Elle est en ville pour son concert au Scotiabank Arena aujourd’hui, dans le cadre de sa tournée « Short n’ Sweet ». Les portes ouvrent à 19 h