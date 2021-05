«  C’est formidable de voir l’Inde de retour dans le match  », se souvient Celina Jaitly de ses jours de Miss Univers, félicite Adline Castelino

Lundi, l’Indienne Adline Castelino a terminé troisième dauphine du 69e concours de Miss Univers. En dehors de cela, elle a également remporté le titre de Miss Diva Universe 2020.

Un moment de fierté pour le pays, les souhaits ont commencé à affluer pour le finaliste du concours de beauté sur les médias sociaux de tous les horizons.

À cette occasion, l’acteur Celina Jaitly, qui a remporté Miss Inde en 2001 et 4e finaliste à Miss Univers 2001, et Rochelle Rao Sequeira, qui a été couronnée Miss India International en 2012, se sont tournés vers les médias sociaux pour se souvenir de leurs anciens concours de beauté. et félicitez Adline.

Partageant une photo d’elle-même vêtue d’un bikini tout en prenant la pose pour les punaises dans le contexte de l’emplacement immaculé de Porto Rico à côté d’une photo d’Adline du concours Miss Univers 2020, Celina a écrit: « Quand je suis devenue Mme Univers 2001 – Finalistes, je ne savais pas qu’il faudrait 20 ans pour que l’Inde atteigne à nouveau cette position. Félicitations chaleureuses à @adline_castelinofficial pour avoir sélectionné les finalistes pour l’Inde, félicitations @missdivaorg @missindiaorg C’est formidable de revoir l’Inde dans le jeu. @ Missuniverse #india #missindia #celinajaitly #celina #celinajaitley #adlinecastelino #missuniverse (sic).

Regarde.

D’autre part, Rochelle a posté une photo d’elle-même vêtue d’un bikini rose avec un sashay avec « India » écrit dessus, faisant référence au pays qu’elle représentait au concours. À côté de la photo qu’elle a écrite: « Je sais que je suis une femme indienne fière! Et aujourd’hui, ce qui rend notre pays fier est une autre femme indienne @adline_castelinofficial qui ramène le trophée à la maison! Pour toutes les belles femmes, célébrez la féminité et si vous l’êtes Indiens, soyez fiers de cela. Les temps peuvent être durs, mais rappelez-vous que nous sommes gagnants! #Missindia #winner #indianwomen #country #india # 2021 (sic).

Jetez un œil à l’article ici:

Miss Mexique, Andrea Meza a été couronnée Miss Univers lors de la 69e édition du concours de beauté qui s’est tenu lundi au Seminole Hard Rock Hotel & Casino – Hollywood, Floride.

La Brésilienne Julia Gama a été la première finaliste, tandis que la Péruvienne Janick Maceta a été la deuxième finaliste. Alors que l’Inde Adline Castelino et la République dominicaine Kimberly Perez ont terminé respectivement troisième et quatrième finaliste.