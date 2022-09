C’est fini, Poutine. Bientôt, vous serez retrouvé mort dans votre bain à cause d’une maladie mystérieuse

JE ME DEMANDE ce qu’il faudra à Vladimir Poutine pour réaliser que l’Occident n’abandonnera pas l’Ukraine et que l’Ukraine n’abandonnera pas l’Ukraine ?

Le président russe s’est à nouveau adressé à son peuple au sujet du tonnerre absolu que son armée subit dans la guerre contre son voisin. Il cherche désespérément à sauver la face.

L’armée russe a d’abord été chassée du nord de l’Ukraine lorsqu’elle a tenté de prendre Kyiv.

Aujourd’hui, à merveille, les Ukrainiens ont repris 6 000 kilomètres carrés dans l’est de l’Ukraine, repoussant les Russes jusqu’à leur propre frontière.

C’est le plus grand échec militaire d’une superpuissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Poutine le sait, parce que c’est de sa faute.

Il a donc commencé à menacer à la fois l’Ukraine et l’Occident avec des armes nucléaires. Lui et ses hommes de main le font périodiquement depuis que Poutine a lancé son invasion en février. C’est une récitation continuelle d’un politicien qui, maintenant, sait qu’il est foutu.

Les régions sécessionnistes russes de Donetsk et de Louhansk organisent des référendums pour décider si elles veulent faire partie de la Russie.

Personne, nulle part, ne croit qu’un tel vote serait équitable ou libre.

Mauvais mouvement

Si c’était le cas, ils voteraient à une large majorité pour rester avec l’Ukraine.

Certains experts occidentaux pensent qu’il s’agit d’un stratagème qui permettra à Poutine d’utiliser ses armes nucléaires. Selon la constitution russe, il ne peut déployer des armes nucléaires que si la Russie elle-même est attaquée.

Si Donetsk et Louhansk votent pour rejoindre la Russie et si l’Ukraine attaque ces régions, Poutine aura son autorité.

Les experts oublient deux choses, je pense.

Tout d’abord, comme je l’ai déjà dit, Poutine nous menace avec des armes nucléaires toutes les quelques minutes. Il pense que ça nous fait peur. Mais il sait aussi que les armes nucléaires apporteraient une réponse rapide et décisive de l’Occident.

Ils oublient également que l’Ukraine a régulièrement attaqué des installations russes en Crimée – qui, selon Poutine, fait partie de la Russie. Il n’a pas répondu avec des armes nucléaires.

Le fou mobilise aussi son pays. Appelant 300 000 Russes de plus dans son armée inutile.

Encore un mauvais coup.

Cela aura deux conséquences.

D’abord, bon nombre de ces réservistes auront besoin de beaucoup d’entraînement, seront peut-être réticents à se battre et ne seront pas très bons quand ils y parviendront. Cela ne l’aidera donc pas beaucoup en Ukraine.

Deuxièmement, cela pourrait bien aliéner un très grand nombre de Russes ordinaires qui ne veulent pas voir leurs fils et leurs maris partir au combat. Cela ne l’aidera donc pas non plus au niveau national. Pendant ce temps, la détermination en Occident se renforce plutôt qu’elle ne s’affaiblit.

La plupart des pays européens ont constitué de bons stocks de gaz, ils n’ont donc pas trop peur que Mad Vlad ferme le robinet.

Et ils peuvent voir ce que nous pouvons tous voir – et ce que Poutine doit voir maintenant.

Que l’Ukraine peut réellement gagner cette guerre et chasser les Russes de leur pays.

Quand cela arrivera – et cela arrivera, d’une manière ou d’une autre – ce sera la fin de Poutine.

Un tyran mégalomane qui mordait bien plus qu’il ne pouvait mâcher.

Je soupçonne qu’un jour, dans peu de temps, il sera retrouvé mort dans sa baignoire d’une maladie mystérieuse. Exactement le genre de traitement qu’il inflige à ses ennemis politiques.

Et d’ici là, personne en Russie ne versera beaucoup de larmes.

Le meilleur de la BBC non réveillée

En ce qui concerne la couverture de la mort de la reine au cours des deux dernières semaines, la BBC s’est surpassée, avec des mentions spéciales pour Huw Edwards, Kirsty Young, ci-dessus, et Fiona Bruce.

La couverture par la BBC des funérailles de la reine était de premier ordre.

En effet, au cours des deux dernières semaines, la société s’est surpassée, avec des mentions spéciales pour Huw Edwards, Kirsty Young et Fiona Bruce.

Oh, et bien sûr David Dimbleby, qui était le présentateur le jour même.

J’ai aussi entendu de très bons reportages de Jim Naughtie et Mark Easton.

Mais voici pourquoi je pense que la BBC a bien compris cette fois :

1. Les présentateurs avaient l’air dignes et portaient des cravates noires élégantes et des robes noires. Ils ont trouvé le ton juste. Ils ne sourient pas, ne ricanent pas et ne se curent pas le nez.

2. Ils n’ont pas interviewé Stormzy pour son point de vue sur ce que les enfants pensent de son Maj.

3. Ils ne sont pas stupides. Les présentateurs ont dit « catafalque » plutôt que « ce truc en bois sur lequel repose le cercueil ».

4. David Dimbleby était exemplaire. Il n’a pas bavardé tout au long des cérémonies. Il laissait les gens regarder en paix, ne parlant que pour identifier ce qui avait besoin d’être identifié.

5. Ils ont largement réussi à éviter d’être chippy et gaucher.

Peut-être que le message arrive à la maison ?

FROID? VÉRIFIER LE MAMELON Les prix du gaz sont en baisse. Le prix du pétrole a déjà baissé. Pardonnez-moi d’être un perpétuel optimiste, mais il se peut que la crise du coût de la vie – et l’inflation – ne soient pas aussi graves que nous l’avions tous craint. Au fait, madame voulait que le chauffage soit mis en marche hier. Je lui ai dit qu’on n’actionnait l’interrupteur que lorsque l’hypothermie s’installait et qu’il y avait des glaçons accrochés à ses mamelons.

La rivalité n’est pas britannique

La violence entre hindous et musulmans a travers les Midlands

LA violence entre hindous et musulmans s’est propagée de Leicester, à travers les Midlands, à Birmingham.

Ils ne s’aiment vraiment pas beaucoup, n’est-ce pas ?

N’oubliez pas que l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan musulman sont rarement à plus d’un cheveu de la guerre.

Mon opinion personnelle est que nous n’avons pas réussi à intégrer ceux qui sont arrivés du sous-continent indien. Et en ont laissé trop entrer, point final.

Un département d’Oxford Uni change de nom.

La Faculté d’études orientales d’Oxford est appelée à devenir la Faculté d’études asiatiques et moyen-orientales.

Ils pensent que le terme « oriental » pourrait être offensant. Pourquoi? Il vient du latin, signifiant là où le soleil se lève.

Qui pourrait s’en offusquer à part un libéral blanc obsessionnel ?

Abandonnez les impôts « malgré »

Je suis d’accord avec la décision de Liz Truss de supprimer le plafond des bonus des banquiers Crédit : Getty

D’ACCORD. Peut-être que, comme vous, j’ai toujours utilisé «banquier marchand» comme argot rimé.

C’est vrai que ces singes de la ville ne sont pas mes gens préférés à la campagne. La plupart des banquiers que j’ai rencontrés ont été si ternes qu’aucune lumière n’en ressort.

Être si terne et si suffisant demande un vrai talent.

De plus, je n’aime pas leurs vêtements, leurs bêtises de voitures de sport, leurs addictions à la coke, leurs femmes ou leurs goûts musicaux.

Bien sûr, c’est une généralisation. Mais j’aime les généralisations et celle-ci n’est pas mauvaise.

Mais voici le point. Je crois toujours que s’ils reçoivent une prime de la part de leurs patrons à demi-esprit, ils devraient conserver leurs primes.

La même chose que si vous ou moi recevions un bonus.

Prendre de l’argent aux riches n’enrichit pas les pauvres. Il y a même un bon argument selon lequel, au final, cela les rend plus pauvres.

C’est pourquoi je suis d’accord avec la décision de Liz Truss de supprimer le plafond des bonus des banquiers.

Je suis également d’accord pour que nous nous débarrassions du droit de timbre.

Pourquoi devrions-nous payer une taxe énorme simplement parce que nous déménageons ?

Les politiques de Truss seront attaquées.

Mais la suppression de la rancune de notre système fiscal mérite d’être applaudie.

AILE GAUCHE La tête de pont travailliste Zarah Sultana était dans un train qui a été retardé. Elle a immédiatement tweeté son agacement.

Avec la demande que les compagnies ferroviaires soient nationalisées afin que de tels retards ne se produisent pas.

Malheureusement pour Zarah, elle voyageait sur un service nationalisé – LNER. Zarah a obtenu une majorité de seulement 401 à Coventry. Divisez cela par dix et vous obtenez son QI.

Ma dose de Phil

Phillip Schofield a provoqué la colère des téléspectateurs à propos des allégations de saut de file d’attente pour voir le cercueil de la reine 1 crédit

J’ai tendance à être d’accord avec Piers Morgan sur le fait qu’il est mal de virer Phillip Schofield pour avoir soi-disant sauté la file d’attente au Queen’s Lying-in-State.

Il était clairement là pour rendre compte de tout cela. Mais ne pouvons-nous pas le virer parce qu’il est un munchkin toxique, pharisaïque et épais comme de la viande hachée ?

En d’autres termes, ne pouvons-nous pas le virer parce qu’il est Phillip Schofield ?