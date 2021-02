C’est final: Harry et Meghan ne reviendront pas en tant que membres de la famille royale

C’est officiel: le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex ne reviennent pas au Royaume-Uni pour reprendre leurs fonctions royales supérieures après un examen de fin d’année de leur accord de départ, a confirmé vendredi le palais de Buckingham.

Harry et Meghan renonceront à leurs patronages royaux et à leurs nominations militaires en vertu des nouvelles conditions de l’accord du sommet de Sandringham qui a régi leur départ en mars 2020, a déclaré le palais dans un communiqué envoyé aux USA AUJOURD’HUI.

« Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à Sa Majesté la reine qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale », indique le communiqué.

<< À la suite de conversations avec le duc, la reine a écrit pour confirmer qu'en s'éloignant du travail de la famille royale, il n'est pas possible de continuer à assumer les responsabilités et devoirs qui accompagnent une vie de service public. Les nominations militaires honorifiques et les patronages royaux détenu par le duc et la duchesse sera donc rendu à Sa Majesté, avant d'être redistribué parmi les membres actifs de la famille royale. "

Lorsque Harry et Meghan se sont retirés de la vie royale à plein temps au début de 2020, il a été convenu que la situation serait réexaminée après un an.

L’annonce de vendredi signifie que Harry et Meghan, résidents de Californie depuis près d’un an, renonceront à leurs nominations honorifiques au Queen’s Commonwealth Trust et à l’Association of Commonwealth Universities. Harry perdra ses nominations honorifiques aux Royal Marines, à la base de la RAF à Honington et à la Royal Navy Small Ships and Diving.

Il abandonnera également son patronage de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League, et elle abandonnera son patronage du Royal National Theatre, qui lui a été transmis par sa grand-mère la reine.

« Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille », a ajouté le communiqué du palais.

Un porte-parole de Harry et Meghan à Londres a envoyé une déclaration peu de temps après à USA TODAY: « Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées, quel que soit leur rôle officiel.

« Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel », a conclu la déclaration du couple.

Harry et Meghan conserveront leurs titres, le duc et la duchesse de Sussex, mais continueront à ne pas utiliser SAR (Son Altesse Royale) dans leurs titres, comme convenu l’année dernière. Leur accord de ne pas utiliser le mot «royal» dans aucune de leurs activités, en particulier les entreprises commerciales, se poursuivra également.

Mais ils devraient conserver leurs patrons privés, tels que Harry’s Invictus Games et son association caritative pour enfants africains, Sentebale, et ses patrons de l’association britannique de sauvetage des animaux Mayhew et SmartWorks, qui fournit des vêtements pour aider les femmes sans emploi à trouver un emploi.

L’annonce était attendue mais le timing était une surprise. L’accord de départ entre les Sussex, la reine, le père de Harry, le prince Charles, son frère, le prince William et les hauts courtisans du palais, a été négocié en janvier dernier lors d’un «sommet» à Sandringham, le domaine privé de la reine à Norfolk, et est entré en vigueur en mars dernier. .

De nombreux observateurs royaux s’attendaient à ce que l’examen soit annoncé le mois prochain, à la suite des réunions Zoom entre les principaux. La raison de l’annonce anticipée n’a pas été révélée.

Mais les événements récents ont peut-être joué un rôle: Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, ont annoncé la semaine dernière qu’ils attendaient leur deuxième enfant cette année. Le bébé est susceptible de naître aux États-Unis, il sera donc citoyen américain de naissance, forgeant un lien encore plus étroit entre Harry et sa nouvelle maison.

Le grand-père de Harry, le prince Philip, le mari de la reine, âgé de 99 ans, a été admis dans un hôpital de Londres et y est toujours par précaution après avoir commencé à se sentir mal mardi soir.

Et la pandémie de coronavirus reste une menace majeure, ce qui empêche les Sussex de retourner au Royaume-Uni pour parler en personne à la reine et aux autres de la révision de leur accord de départ.

En pratique, les nominations militaires de Harry étaient en suspens en raison du fait qu’il ne pouvait pas se rendre au Royaume-Uni pendant la pandémie de coronavirus. Mais en tant qu’ancien officier de l’armée britannique pendant 10 ans, ces associations étaient importantes pour lui.

Dans l’accord original de Sandringham, la reine a accepté de suspendre ces nominations et de ne les attribuer à aucun autre membre de sa famille au cours de la première année de l’accord.

Maintenant, ils ont tous conclu que le couple ne pouvait pas exercer de fonctions de représentant de la monarchie tout en vivant un océan et un continent éloignés, surtout s’ils poursuivent également des activités commerciales. La moitié et la moitié de la «firme» royale n’a jamais été une option durable.

Harry et Meghan ont choqué le Royaume-Uni et le monde en janvier 2020 lorsqu’ils ont annoncé qu’ils «se retiraient» de leurs rôles royaux et déménageaient avec le bébé Archie, qui aura 2 ans en mai, en Amérique du Nord pour rechercher plus de liberté, de confidentialité et d’indépendance financière. .

Cela a déclenché deux mois d’acrimonie et de récriminations, de négociations tendues avec la famille de Harry et les courtisans du palais, et les accusations furieuses des tabloïds britanniques selon lesquelles le couple renonçait à son devoir de devenir riche en Amérique.

Maintenant, ce sont des magnats d’Hollywood en herbe qui ont signé des accords à prix élevé avec Netflix et Spotify pour produire du contenu de divertissement et des podcasts.

Ils ont été enfermés comme tout le monde, mais ils passent la pandémie dans leur maison nouvellement achetée, un vaste domaine de luxe dans le cher Montecito, près de Santa Barbara, en Californie.

Et ils ont récemment vu une série de victoires juridiques contre les tabloïds pour des plaintes de diffamation et d’atteinte à la vie privée.

La reine, 94 ans, n’a pas vu Archie en personne depuis l’automne 2019, en partie grâce à la pandémie, qui a gardé la famille royale nonagénaire protégée dans une bulle royale au château de Windsor pendant la majeure partie des neuf derniers mois. Comme tout le monde, la reine et son mari ont appris à appeler Zoom avec sa famille.

Le couple a récemment annoncé qu’il parlerait à Oprah Winfrey dans une émission spéciale télévisée qui sera diffusée le mois prochain.

Suite:La duchesse Meghan et le prince Harry vont s’asseoir avec Oprah Winfrey pour une interview « intime » de CBS

Suite:La duchesse Meghan enceinte du bébé n ° 2 avec le prince Harry; révéler a un lien avec Diana