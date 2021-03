Lors de son premier discours aux heures de grande écoute à la nation, le président Joe Biden a dénoncé les attaques violentes contre les Américains d’origine asiatique pendant la pandémie de coronavirus comme étant anti-américaines, appelant à la fin immédiate des attaques.

Discutant de la façon dont la pandémie avait servi à diviser et à contrarier les Américains sur une série de questions, Biden a dénoncé « des crimes de haine vicieux contre les Américains d’origine asiatique qui ont été attaqués, harcelés, blâmés et bouc émissaire ».

« En ce moment même, un si grand nombre d’entre eux, nos compatriotes américains, sont en première ligne de cette pandémie en essayant de sauver des vies », a déclaré Biden à propos des Américains d’origine asiatique qui ont travaillé en première ligne pendant la pandémie. « Et pourtant, ils sont toujours obligés de vivre dans la peur pour leur vie en marchant dans les rues d’Amérique. C’est faux, ce n’est pas américain et cela doit cesser », a déclaré Biden dans sa condamnation des attaques.

Les propos du président, en contraste frappant avec les propos incendiaires et souvent xénophobes de son prédécesseur, interviennent après des semaines de tollé de la communauté américano-asiatique.

Les incidents de haine contre les Américains d’origine asiatique ont considérablement augmenté au cours de la pandémie. Des attaques récentes, y compris de multiples attaques violentes contre des Américains d’origine asiatique âgés, ont suscité l’indignation et l’activisme au sein de la communauté asiatique-américaine et incité les législateurs et les organisateurs à répondre à la menace.

«La violence à motivation raciale et d’autres incidents contre les Américains d’origine asiatique ont atteint un niveau alarmant à travers les États-Unis depuis l’épidémie de COVID-19», a révélé un rapport des Nations Unies publié l’année dernière, citant une forte augmentation du vandalisme, des agressions physiques et des vols contre les Américains d’origine asiatique. les gens, les entreprises et les centres communautaires.

Au cours de sa première semaine au pouvoir, Biden a publié un mémorandum condamnant la violence et le harcèlement à caractère raciste contre les Américains d’origine asiatique, demandant aux agences fédérales de développer des méthodes pour enquêter et contrer ces attaques à caractère raciste.

En février, la vice-présidente Kamala Harris, la première vice-présidente des États-Unis d’origine asiatique, s’est prononcée sur la question, déclarant que l’administration prenait des mesures pour lutter contre la flambée des crimes de haine contre les Américains d’origine asiatique.

« Malgré ces actes d’intolérance croissants, les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique ont rendu notre nation plus sûre pendant la pandémie de COVID-19 et tout au long de notre histoire », a déclaré une déclaration de la Maison Blanche de janvier. << Le Gouvernement fédéral devrait lutter contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance à l'égard des Américains d'origine asiatique et des insulaires du Pacifique et devrait œuvrer pour que tous les membres des communautés AAPI - quelles que soient leurs origines, la langue qu'ils parlent ou leurs croyances religieuses - soient traités avec dignité et équité."