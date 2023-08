‘C’est facile!’ Samsung Electronics publie la vidéo de la campagne « Everyday SmartThings With Son », mettant en vedette Son Heung-Min

Présente des idées innovantes pour utiliser SmartThings plus facilement et plus utilement

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui une vidéo de campagne intitulée « Everyday SmartThings with Son », mettant en vedette le footballeur de renommée mondiale Son Heung-min. La vidéo souligne la collaboration entre Son Heung-min et Samsung et présente des scènes de Son utilisant l’expérience multi-appareils personnalisée qu’offre le style de vie SmartThings.

Ambassadeur de la marque Galaxy depuis l’événement Unpacked en juillet 2023, Son s’est associé à Samsung sur la nouvelle campagne SmartThings. En mettant l’accent sur le point de vue de Son, la campagne se concentre particulièrement sur le divertissement, la santé et les économies d’énergie, qui sont tous des domaines qui suscitent un grand intérêt parmi les clients du monde entier. La vidéo, qui présente Son vivant un style de vie quotidien amélioré à travers une série d’interviews, sera diffusée sur les réseaux sociaux mondiaux de Samsung. Tous les appareils de la vidéo sont connectés de manière transparente au sein de l’écosystème SmartThings. Les appareils inclus ne sont pas seulement des appareils électroménagers conventionnels tels que des téléviseurs, des climatiseurs et des réfrigérateurs, mais également une gamme d’autres appareils tels que des haut-parleurs et des lumières.

Une routine économe en énergie, grâce à SmartThings Energy et SmartThings Routines

La conservation de l’énergie est au centre de la vidéo, car elle est présentée à travers l’utilisation de fonctionnalités clés de l’application SmartThings, telles que SmartThings Energy et SmartThings Routines.

SmartThings Energy permet de surveiller en temps réel la consommation d’énergie de divers appareils tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver et les téléviseurs. Il active le mode énergie AI1 avant que l’utilisation n’atteigne des niveaux de tarification plus élevés, ce qui réduit efficacement les dépenses en électricité.

Grâce à la fonctionnalité SmartThings Routines, les utilisateurs contrôlent automatiquement les appareils électroménagers en fonction d’heures et de conditions spécifiées. Son le démontre dans la vidéo de campagne avec la « Going Out Routine », qui éteint automatiquement les appareils lorsqu’il quitte sa maison. Grâce à cette fonction, Son peut accorder plus d’attention à d’autres choses à faire avant de sortir tout en réduisant la consommation d’énergie inutile, ce qui conduit à une routine quotidienne plus efficace.

Harmonisez vos loisirs avec Music Sync et Hue Sync

Outre les fonctions permettant d’économiser de l’énergie, SmartThings propose des fonctionnalités qui améliorent le temps libre à la maison. Synchronisation de la musique2 crée une atmosphère familiale dynamique en synchronisant l’éclairage connecté à SmartThings avec la musique diffusée sur un appareil Galaxy. Synchronisation des teintes3 remplit une fonction similaire mais avec les téléviseurs intelligents Samsung, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle immersive tout en profitant de leurs films, événements en direct ou jeux vidéo préférés, etc.

Dans la vidéo, Son utilise ces fonctionnalités grâce à un éclairage adaptatif, qui lui confère une ambiance détendue à la maison. Le mode Gaming est également présenté, que Son utilise pour s’immerger dans ses jeux vidéo préférés en synchronisant la couleur et le mouvement de l’éclairage de sa maison avec l’action à l’écran.

Surveillance de la santé avec la Galaxy Watch

La Galaxy Watch peut fournir aux utilisateurs des données d’entraînement en temps réel, telles que la fréquence cardiaque, les calories brûlées et la durée de l’exercice. Avec SmartThings, Son peut tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité en effectuant simultanément des exercices de base et en regardant un match de football à la télévision. Tout en regardant le match, il peut voir les données de son entraînement sur son écran de télévision.4 Cette intégration innovante permet aux individus de faire de l’exercice efficacement tout en regardant la télévision.

Commentant sa participation à la campagne, Son a déclaré : « Le système fonctionne automatiquement, ce qui rend l’expérience très simple. Grâce à SmartThings, j’ai pu profiter davantage de mon temps à la maison tout en économisant de l’énergie. C’est facile! »

« Everyday SmartThings with Son » est disponible sur les chaînes YouTube et Instagram officielles de Samsung.



1 Disponible uniquement pour les modèles prenant en charge le mode AI Energy. Avant utilisation, SmartThings Energy Service dans l’application SmartThings doit être installé.

2 L’éclairage compatible doit être acheté séparément et connecté à l’application SmartThings.

3 L’éclairage compatible doit être acheté séparément ; un abonnement payant à l’application Hue Sync est requis via l’application Samsung TV.

4 Disponible à partir de 2024 ; la disponibilité et le calendrier de l’assistance peuvent varier selon les pays et les régions.