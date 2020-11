«C’est f ** king Canada, pas la Corée du Nord! Regardez le propriétaire du barbecue de Toronto traîné menottes aux poignets pour avoir enfreint les règles de Covid-19

Le propriétaire d’Adamson Barbecue, Adam Skelly, a été arrêté après avoir ouvert son restaurant au mépris direct des ordres de verrouillage à Toronto, avec une foule d’amateurs de barbecue criant «honte! alors que les officiers l’entraînaient.

Le restaurant barbecue et Skelly lui-même sont devenus le centre de polémique cette semaine après avoir annoncé mardi dans une vidéo Instagram qu’il ouvrait ses portes. Il a également mis en doute les ordonnances de verrouillage et si les cas de Covid-19 étaient gonflés.

Skelly avait servi des clients et avait l’intention d’ouvrir à nouveau jeudi, mais la police a changé les serrures de son immeuble, selon les médias locaux. Des partisans se sont présentés à l’extérieur du restaurant pour protester contre la décision de la police.

Plus de policiers et plus de personnes arrivent à Adamson BBQ, qui reste fermé après que la police ait changé les serrures. Les partisans ont installé une scène avec des orateurs dans le parking, où ils scandent des absurdités comme «la pandémie n’est pas réelle». Loin du simple soutien d’une entreprise pic.twitter.com/oLtx5PjCEA

Malgré la présence de la police, les manifestants ont frappé à la porte et ont exigé qu’elle soit ouverte. Skelly a appelé un serrurier, mais a été emmené menotté pour avoir défié les ordres de santé. Il fait actuellement face à neuf accusations non criminelles. Il doit comparaître devant le tribunal en mars.

On pouvait voir Skelly souriant alors qu’il était emmené par la police de Toronto. Un individu a même essayé de perturber l’arrestation, en agrippant Skelly et en insultant les policiers, mais il a été repoussé.

Lorsqu’il a été emmené, les manifestants ont crié des choses aux policiers comme: «C’est f ** king Canada, pas la Corée du Nord» et “Honte à toi!”

Les responsables de la ville avaient précédemment inspecté le restaurant de Skelly et annoncé les accusations auxquelles il était confronté.

Le propriétaire d’Adamson BBQ, Adam Skelly, semble apprécier cela. Il faisait un signe de tête à Rage Against the Machine et souriait d’une oreille à l’autre alors que les agents des statuts entraient (il est en plaid bleu et noir). Puis il a dit aux médias de quitter sa propriété. # covid19ontario pic.twitter.com/D2Dgw9NgRU

– Kamil Karamali (@KamilKaramali) 24 novembre 2020