AMERICUS, Géorgie (AP) – Au début, de nombreuses écoles ont annoncé que cela ne durerait que quelques semaines. Un an plus tard, l’expérience imprévue de l’apprentissage à distance se poursuit pour des milliers d’étudiants qui n’ont pas encore remis les pieds dans les salles de classe.

Des maisons confortables et des tuteurs privés ont facilité la tâche des personnes ayant accès. Les attentes sont plus élevées dans certaines écoles que dans d’autres. Et un nombre croissant d’étudiants reçoivent des cours en personne au moins à temps partiel.

Mais les étudiants de tous horizons ont été confrontés à des difficultés avec la technologie, les distractions de la vie familiale et l’isolement social. L’Associated Press a suivi quatre étudiants au cours d’une journée typique pour savoir comment ils font face un an à la pandémie de coronavirus.

Il n’est pas tout à fait 9 heures du matin et Kristen King est sur le canapé de son salon, un Chromebook posé sur un plateau de télévision.

«Cela a été un défi», déclare le jeune de 17 ans de l’école secondaire Americus-Sumter en Géorgie. «J’aime l’aide pratique de mes professeurs. Nous ne pouvons pas vraiment voir nos amis, comme nos camarades d’école. Nous ne pouvons pas vraiment socialiser avec eux. Nous ne pouvons vraiment rien faire.

Son instructeur d’anglais Advanced Placement enregistre un discours prononcé le 11 septembre par le président George W. Bush – dans le cadre d’une discussion sur le ton à l’écrit et à l’oral.

Kristen, qui n’est pas du matin, combat les bâillements, joue de la musique pour l’aider à se concentrer et à envoyer des messages avec ses amis.

«Les 30 premières minutes de cours, je ne serai pas vraiment là», dit-elle.

___

À Española, au Nouveau-Mexique, Javin Lujan Lopez se joint à un chat vidéo avec ses coéquipiers de football pour une salle d’étude. C’est un moyen pour les joueurs de football de Pojoaque Elks de passer du temps seuls, ensemble.

Sa première classe est la finance. Lorsque l’enseignant demande comment le propriétaire d’un stand de limonade pourrait augmenter ses profits, Javin tape sa réponse dans le chat: «Augmentez le prix de la limonade.»

Il passe à sa seule autre classe de la journée, l’éducation physique. L’aîné de 17 ans a installé une caméra pour le montrer sur le porche, où il a un développé couché et des poids. Mais lorsque l’enseignant annonce que les élèves n’ont pas à enregistrer leurs séances d’entraînement, Javin dit qu’il ne va même pas courir.

L’histoire continue

Il fera de l’exercice à l’entraînement de football, et en plus, ses amis sont maintenant en ligne et jouent à Call of Duty.

___

Pieds nus et mangeant un bagel, Graciela Leahy, 13 ans, s’installe devant son iMac pendant près de six heures d’affilée au bureau de sa chambre.

Ses parents ont investi leur premier argent pandémique du gouvernement pour créer des chambres séparées pour Graciela, une élève de huitième à la Columbus Gifted Academy de l’Ohio, et sa sœur cadette.

La mère de Graciela, Elisa Leahy, ne tarde pas à souligner le privilège d’avoir une telle flexibilité, notant que les amis de la communauté d’immigrants de Columbus qui ont des circonstances plus difficiles ou qui parlent principalement espagnol ont eu plus de mal à naviguer dans la transition.

Pourtant, il y a le hoquet. Dans la classe d’harmonie de Graciela – maintenant principalement de la théorie musicale – l’instructeur crie après son chat et prend l’assistance, se demandant à haute voix pourquoi un quart de la classe est absent.

Son professeur d’anglais est sorti avec COVID-19, alors un autre supervise la lecture de «Roméo et Juliette». Un camarade de classe tient un petit frère pendant le cours d’histoire, où les efforts de l’enseignant pour garder l’attention des élèves comprennent une vidéo qui imagine Napoléon Bonaparte jouant «Faisons un accord» sur l’achat de la Louisiane.

___

À 11 heures du matin, Angelina Mistretta fait tourner des jouets agités pendant que les leçons passent par des écouteurs, gardant ses mains occupées dans l’espoir que son esprit s’engage également.

Lorsque l’école en personne a cessé, les attentes liées à la fréquentation du City Honors High School de Buffalo, New York, ne l’ont pas été. Cette année, le programme des juniors de 16 ans comprend la littérature du Baccalauréat international, l’histoire de l’AP, l’Algèbre 2, une classe de français de l’IB et une classe de biologie de l’IB.

Le problème est que sa concentration a été affectée par l’anxiété et «un cas grave de je ne veux pas», dit-elle. Un tuteur à 25 $ par session aide à l’algèbre, mais elle est également en retard dans deux autres cours.

Ces jours-ci, sa mère, Wendy, travaille aux côtés d’Angelina sur le canapé du salon. Chaque jour, Angelina doit terminer les tâches de la journée plus une tâche de maquillage.

«Il y a définitivement une fatigue qui s’installe pour nous tous», a déclaré Wendy Mistretta. «C’est épuisant de faire ce travail jour après jour. Et il y a un épuisement mental quand on ne sait pas comment ou quand ça va se terminer.

___

Vers midi, Javin entame une session de jeu vidéo marathon. Alors qu’il parle avec ses camarades de jeu, sa mère travaille à proximité, chacun portant des écouteurs et absorbé par ses propres conversations.

C’est son premier jour de retour en tant que processeur de paiement pour l’agence d’État pour le gibier et la pêche depuis l’obtention du COVID-19 en octobre. Elle a toujours des problèmes pulmonaires persistants.

Javin n’est pas sûr de ce qui se passera après l’obtention du diplôme. Il envisage un programme de certificat en soudage au collège communautaire local. Il a postulé dans des universités du Nouveau-Mexique et du Colorado, mais a le sentiment que l’année de la pandémie ne lui a pas permis de faire de son mieux.

«Oui, c’est difficile à postuler parce que nous avons tout fait à distance et comme s’ils partaient juste de, hors de ça et qu’ils ne partaient pas de, comme, en fait ce que vous apprenez parce que, comme à distance, vous il y a des enseignants qui, comme, ils sont plus âgés et ils connaissent juste l’enseignement, ils ne connaissent pas toutes les nouvelles technologies et tout ce qui est nouveau pour eux », dit-il.

Lundi, l’État a annoncé que les écoles pourraient rouvrir. Javin, qui avait passé la journée à faire du snowboard, s’est mis à s’entraîner pour la bonne nouvelle.

___

À 12 h 48, Kristen commence son quatrième et dernier cours de communication d’entreprise. Comme ses autres cours, il se terminera avant la fin des 90 minutes allouées.

L’enseignant annonce un quiz. Les étudiants qui regardaient sur leurs téléphones se démènent pour démarrer leur ordinateur.

Kristen parcourt le quiz, puis se prépare pour un sketch censé illustrer une forme de distraction et comment la contrôler. Les élèves n’ont pas répété le script qu’ils ont écrit, en partie parce qu’ils ne peuvent pas organiser eux-mêmes une réunion en ligne en utilisant le logiciel de l’école.

Kristen dit qu’elle a continué à gagner des As et des Bs cette année, mais cela a été plus difficile.

«J’ai l’impression d’avoir appris moins que ce que j’ai appris à l’école», a déclaré Kristen. «Le travail est plus indépendant. Nous devons vraiment apprendre par nous-mêmes. »

___

Lorsque le professeur de sciences de Graciela divise les élèves en ateliers virtuels pour s’aider les uns les autres à terminer une feuille de travail vers 13 h 10, personne ne dit grand-chose.

Graciela utilise une partie de ce temps pour soumettre des devoirs de mathématiques tardifs. Les enseignants sont indulgents et il n’y a pas de conséquences tant que le travail est effectué avant la fin de la période de notation.

«J’ai beaucoup tergiversé l’année dernière, mais je n’ai rien rendu en retard. J’ai juste attendu la toute dernière minute pour le faire », a-t-elle déclaré. «Mais maintenant, il n’y a pas vraiment la dernière minute. Vous pouvez le faire à tout moment. »

Un nouveau type d’activité parascolaire clôt sa journée d’école. Elle a une vidéoconférence avec des camarades de classe qui compilent des citations dans une vidéo «Cher 2020».

Ils ont choisi une soumission optimiste comme fin potentielle: «Vous ne m’avez pas vaincu. Vous m’avez aidé à grandir.

___

Franko a rapporté de Columbus, Ohio, Attanasio de Española, Nouveau-Mexique, et Thompson de Buffalo, New York. Derek Karikari à New York et Michael Melia à Hartford, Connecticut, ont également contribué.

___

Plus de couverture AP de la première année de la pandémie: Pandémie: un an