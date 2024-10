C’est encore un monde d’hommes, surtout si vous êtes une actrice qui ose vieillir – Commentaire

L’industrie du divertissement au Pakistan est depuis longtemps en proie à des doubles standards fondés sur le sexe, notamment en ce qui concerne l’âge. Les hommes sont autorisés à vieillir, contrairement aux femmes.

Un acteur masculin passe en douceur d’un rôle principal à un autre, tandis qu’une femme voit les opportunités s’amenuiser considérablement à mesure qu’elle grandit. Il n’est donc pas étonnant que l’industrie cosmétique gagne autant d’argent en vendant des produits anti-âge aux femmes.

Un exemple flagrant de cette disparité peut être vu dans la sitcom à succès Bulbulayoù Hina Dilpazeer incarne la mère de Nabeel Zafar bien qu’elle soit plus jeune que lui.

Sur un récent podcast avec FHMZafar a reconnu ce déséquilibre, félicitant Dilpazeer d’avoir assumé le rôle avec grâce malgré leur dynamique d’âge réelle. Même si ses paroles étaient respectueuses, la question persistante demeure : un acteur masculin pourrait-il un jour jouer le père d’une femme plus âgée que lui ? Probablement pas.

Les acteurs masculins continuent d’apprécier les rôles romantiques et héroïques jusque dans la quarantaine et la cinquantaine, tandis que les actrices sont poussées vers des rôles de soutien en tant que mères, tantes ou grands-mères dès qu’elles atteignent 40 ans, voire parfois avant.

Zafar, qui avait 41 ans quand Bulbulay diffusé pour la première fois en 2009 — selon Wikipédia, qui, nous le savons tous, n’est pas du tout une source fiable mais fournit une estimation raisonnable de l’âge des acteurs — a été présenté comme un jeune adulte face à Khoobsurat d’Ayesha Omar, 28 ans, tandis que 40 ans. Dilpazeer, 1 an, jouait le rôle de sa mère sans sourciller. On ne s’attendrait jamais à la même chose d’une actrice senior.

Ce déséquilibre entre les sexes ne se limite pas aux sitcoms : il est profondément ancré dans le paysage du divertissement au Pakistan.

Les hommes vieillissent comme le bon vin, tandis que les femmes deviennent invisibles

Des acteurs comme Fahad Mustafa, 41 ans, jouent toujours des rôles principaux face à des actrices beaucoup plus jeunes, comme Hania Aamir, 27 ans, dans des séries romantiques comme Kabhi principal Kabhi Tum. Le public non seulement accepte ce jumelage mais le célèbre. Pourtant, l’inverse est impensable car « les femmes vieillissent plus vite que les hommes », une expression lancée avec désinvolture par les directeurs de casting et les producteurs lorsqu’ils sont confrontés à ces deux poids, deux mesures.

Même ceux qui ont un énorme pouvoir de star comme Mahira Khan, qui a maintenant 39 ans, sont scrutés pour leur apparence et étiquetés « trop vieux » pour jouer des rôles romantiques. L’acteur Firdous Jamal publiquement critiqué Mahira pour avoir « dépassé son apogée », bien qu’elle soit l’une des stars les plus bancables du Pakistan.

Pendant ce temps, Humayun Saeed continue de jouer des héros romantiques jusqu’à la cinquantaine avec peu de réactions négatives, passant en douceur d’une génération d’actrices à l’autre – l’exemple le plus récent est celui de Le monsieuroù il donne la réplique à Yumna Zaidi, 35 ans. Et ce n’est pas la réaction négative que Saeed ne comprend pas qui est le problème – c’est l’examen inutile que les actrices du même âge que lui, ou même plus jeunes, doivent affronter.

Le double standard devient encore plus flagrant lorsque des actrices plus âgées osent défier ou même remettre en question ces normes. Atiqa Odho récemment mentionné que les fans ont exprimé leur intérêt à la voir jumelée à Fawad Khan, 42 ans. Au lieu d’être intrigués par l’idée, les utilisateurs des réseaux sociaux se sont moqués d’elle, la qualifiant de « délirante ».

Odho a joué la mère de Fawad dans Humsafar (2011) alors qu’elle avait la quarantaine. Pendant ce temps, Fawad, aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années, joue toujours le rôle du héros et continuera de le faire pendant des années.

Un problème systémique

Le problème ne réside pas seulement dans le choix du casting, mais aussi dans les attentes du public. Il existe un préjugé bien ancré qui empêche les téléspectateurs d’accepter les femmes comme héroïnes au-delà d’un certain âge, tandis que les acteurs masculins disposent d’une bien plus grande latitude.

Ce problème ne se limite pas au Pakistan. Les stars d’Hollywood et de Bollywood sont confrontées à des problèmes similaires. Al Pacino, qui avait 80 ans pendant le tournage Maison Guccia joué aux côtés de Lady Gaga, qui avait la trentaine. Le film dépeint l’ascension et la chute de l’empire familial Gucci, avec des tensions romantiques et familiales tissées partout.

À 61 ans, Tom Cruise reprend son rôle d’Ethan Hunt dans Mission : Impossible – Dead Reckoning, première partie face à Hayley Atwell, qui a la quarantaine. Bien que l’écart d’âge soit ici moins extrême que dans d’autres cas, Cruise continue de jouer des rôles romantiques face à des actrices beaucoup plus jeunes. Dans Top Gun : Maverick, il a joué aux côtés de Jennifer Connelly, 53 ans, au lieu de l’intérêt amoureux d’origine, Kelly McGillis, 67 ans, qui ne ressemble plus à une femme dans la trentaine.

À Bollywood, Shah Rukh Khan, aujourd’hui âgé de 58 ans, se présente continuellement comme une icône de la « jeunesse ». Dans ses films récents comme Jawan et Pathanil a été vu en train de romancer des actrices beaucoup plus jeunes comme Nayanthara et Deepika Padukone, toutes deux à la fin de la trentaine.

Au contraire, le concept d’une femme plus âgée et d’un homme plus jeune se faisant face reste une anomalie cinématographique, plutôt que quelque chose à traiter avec désinvolture. Hollywood Petite fille en est un bon exemple. Le film présente Nicole Kidman dans le rôle d’une PDG de grande puissance qui entretient une relation avec son jeune stagiaire.

Un autre film, L’idée de toivoit le personnage d’Anne Hathaway – une mère célibataire de 40 ans – tomber amoureux d’un chanteur de boys band de 24 ans. C’est ça, c’est l’intrigue.

Même si nous avons établi que cette inégalité n’est pas propre au Pakistan – ce qui est également un argument avancé par les acteurs et producteurs locaux lorsqu’ils sont interrogés sur l’âgisme sexiste – ce qu’il faut comprendre, c’est que deux torts ne font pas un bien.

Ce qui est plus préoccupant, c’est la réticence de l’industrie locale au changement. L’Occident, par exemple, accueille lentement mais sûrement des actrices plus âgées telles que Meryl Streep, Helen Mirren et Viola Davis dans des rôles principaux complexes. Ils peuvent avoir des vies, des romances et bien plus encore. Toutefois, ce vent de changement semble lointain au Pakistan, où les attitudes âgistes à l’égard des femmes prédominent encore.

Il faut comprendre que ce double standard limite non seulement les opportunités des actrices, mais affecte également les jeunes acteurs masculins, qui ont du mal à obtenir les rôles qu’ils sont censés jouer puisque les hommes plus âgés et établis monopolisent les rôles principaux, jouant de jeunes adultes bien qu’ils soient beaucoup, beaucoup. plus vieux.

À moins que l’industrie ne repense consciemment ses pratiques de casting et que le public n’apprenne à apprécier les actrices au-delà de leur jeunesse, cette disparité persistera.

Il est temps que nous commencions à offrir aux actrices les mêmes opportunités et la même longévité à l’écran que leurs homologues masculins – et acceptons qu’elles aussi puissent jouer des personnages vibrants et aux multiples facettes à tout âge, tout comme Tabu de Bollywood ou Nicole Kidman d’Hollywood.