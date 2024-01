« C’est en grande partie dû à la négligence » : le biologiste qui trouve des failles dans les articles scientifiques | Science

Worsque Sholto David a quitté son emploi l’automne dernier, il aurait pu chercher un autre poste, prendre le temps de voyager ou attraper sa tente et enfourcher son vélo. Mais David, un biologiste vivant à Pontypridd, au Pays de Galles, a consacré ses efforts à un passe-temps quelque peu obscur : trouver des défauts dans des articles scientifiques et faire de son mieux pour les rectifier.

Le travail, dit David, est en grande partie ingrat. Les universitaires étaient souvent sur la défensive au sujet de leurs études ou refusaient de répondre à ses critiques. Les rédacteurs du journal ont adopté une approche similaire, ignorant ses lettres, les rejetant ou enquêtant sur des délais proches du glacial.

Mais ensuite est venu une annonce. La semaine dernière, l’un des centres de cancérologie les plus prestigieux des États-Unis, le Dana-Farber Cancer Institute de Boston, affilié à Harvard, a déclaré qu’il cherchait à retirer six articles de recherche et à en corriger 31 autres après que David a fait part de ses inquiétudes dans un blog sur des dizaines de ses études. Beaucoup ont été dirigées par des cadres supérieurs de l’institut.

Parmi les autres documents signalés par David, le Dr Barrett Rollins, responsable de la recherche sur l’intégrité chez Dana-Farber, a déclaré que l’un d’entre eux faisait toujours l’objet d’une enquête et que trois ne nécessitaient aucune autre mesure. Seize contenaient des données générées dans d’autres laboratoires et, lorsque cela était possible, les responsables de ces laboratoires avaient été contactés. “Nous travaillerons avec eux pour veiller à ce qu’ils corrigent la littérature comme cela est justifié”, a-t-il déclaré.

Cette décision a été une « surprise majeure », a déclaré David. « Au crédit du Dana-Farber Cancer Institute, je suis évidemment heureux qu’ils fassent les corrections et les rétractations. Mais en même temps, cela laisse un goût aigre en bouche. La plupart du temps, cela n’arrive tout simplement pas. Les gens vous ignorent, les institutions insistent sur le fait qu’il faut des années pour mener des enquêtes et les journaux traînent les pieds à chaque occasion.

Selon Rollins, suivant la pratique habituelle consistant à « examiner toute erreur potentielle de données et à apporter des corrections lorsque cela est justifié », l’institut avait déjà pris « des mesures rapides et décisives » dans 97 % des cas signalés par David où ses scientifiques étaient les principaux auteurs. Rollins lui-même est l’auteur de certains des articles signalés et a été récusé de toute enquête pertinente.

David, titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire à l’Université de Newcastle, est depuis longtemps fasciné par les failles de la science. Il a commencé par trouver des erreurs dans des revues systématiques, des méta-analyses et des essais cliniques, qu’il signalait aux scientifiques responsables et aux revues qui les publiaient. Lorsque ces efforts se sont révélés infructueux, il s’est tourné vers la publication sur PubPeerun site Web sur lequel les scientifiques peuvent commenter les articles publiés.

C’est devenu plus qu’un passe-temps. Le biologiste a signalé environ 2 000 articles sur PubPeer, la plupart en raison de préoccupations concernant une éventuelle manipulation d’images. Au début, il a identifié les cas à l’œil nu, recherchant les duplications et les manipulations douteuses qui étiraient les images, recadraient des éléments spécifiques ou assemblaient des pièces. Il bénéficie désormais de l’aide d’Imagetwin, un logiciel basé sur l’IA qui compare les images avec une base de données de plus de 25 millions d’images parues dans des revues en libre accès.

“C’est en grande partie dû à la négligence et je pense que les gens ont des attentes plus élevées”, a déclaré David. « Lorsque les gens pensent à la science, lorsqu’ils font des dons à la science et aux campagnes contre le cancer, ils s’attendent à ce que les scientifiques qui effectuent ces recherches aient des normes élevées et soient très prudents dans ce qu’ils font. »

La vague de rétractations et de corrections fait suite à un grand projet en 2021 qui a révélé que les chercheurs pouvaient reproduire les résultats de seulement la moitié des principales études précliniques sur le cancer qu’ils ont examinées. Dans de nombreux cas, lorsque les expériences ont été répétées, les résultats positifs ont été bien moindres que ce qui avait été initialement annoncé. « Cela est peut-être dû en partie au fait que le travail effectué n’est pas de grande qualité », a déclaré David. “Tout cela finit par se traduire par un manque de reproductibilité.”

David n’a pas allégué d’actes répréhensibles et a souligné qu’il ne voulait pas créer un environnement dans lequel les scientifiques se sentiraient harcelés ou terrifiés à l’idée de publier. Mais il a également ajouté que les erreurs répétées étaient troublantes.

« Combien d’erreurs sont acceptables avant de penser que quelque chose de plus inquiétant se produit ? » il a dit. “Si vous parcourez beaucoup de papiers, vous trouverez des erreurs, mais il doit y avoir, à un moment donné, une limite au nombre d’erreurs bâclées que vous faites avant que ce soit autre chose, que ce ne soit pas quelque chose que vous puissiez rejeter comme une erreur honnête. .»

Rollins a déclaré : « La présence de divergences d’image dans un article ne constitue pas une preuve de l’intention de tromper d’un auteur. Cette conclusion ne peut être tirée qu’après un examen minutieux et factuel, qui fait partie intégrante de notre réponse. Notre expérience montre que les erreurs sont souvent involontaires et ne constituent pas une faute.

Quant à David, il pense revenir à un travail plus conventionnel dans un an ou deux. «Je dépense juste quelques économies», a-t-il déclaré. « Peut-être que cette année je voyagerai un peu. J’ai l’air aisé, mais ce n’est pas le cas. Je ne fais que dépenser mes maigres économies et le loyer est bon marché ici.