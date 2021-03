L’équipe masculine indienne de football a subi sa plus lourde défaite en plus d’une décennie alors qu’elle s’effondrait 6-0 aux Émirats arabes unis (EAU) lors d’un match amical international au stade Zabeel lundi.

Ali Mabkhout a réussi un triplé alors que Khalil Ibrahim, Fabio Lima et Sebastian Tagliabue ont marqué une fois chacun pour les Émirats arabes unis alors que la jeune équipe indienne semblait malheureuse en défense.

La raclée contre les Émirats arabes unis a été la pire depuis le 14 novembre 2010, il y a 3788 jours, lorsque le Koweït a battu l’Inde 9-1 lors d’un affrontement amical à Abu Dubaï.

L’Inde avait dessiné 1-1 contre Oman lors de leur précédent match amical lorsque Manvir Singh avait annulé un but contre son camp.

Après avoir distribué 10 débuts dans ce match contre Oman classé 81e, contre le 104e Emirats Arabes Unis, l’entraîneur-chef Igor Stimac a décidé de modifier le onze de départ et a donné à l’attaquant de 22 ans Liston Colaco ses débuts.

Cauchemar défensif

Certains des changements concernaient la défense de l’Inde, puisque Gurpreet Singh Sandhu a remplacé Amrinder Sinh dans le but et Adil Khan et Mashoor Shereef étaient au centre avec Pritam Kotal à droite. Seul Akash Mishra a conservé sa place car Stimac a choisi d’essayer une nouvelle combinaison.

La lenteur des joueurs était évidente dès le départ, car les joueurs des Émirats arabes unis semblaient beaucoup plus à l’aise en possession et à la pause.

Apuia, 20 ans, a pris le départ après une bonne performance en seconde période contre Oman et a montré un aperçu de son jeu de balle calme et composé avec le jeune homme tombant entre les deux arrières centraux.

Désordre au milieu du champ

Devant lui se trouvaient Suresh Singh Wangjam, qui a été victime d’intimidation du ballon par des adversaires plus forts et plus confiants, et Anirudh Thapa, qui a été chargé de jouer en tant que deuxième milieu de terrain attaquant et offensif. Ce dernier, avec Liston Colaco et Lallianzuala Chhangte, a essayé de garder leur forme de position intacte alors que Manvir essayait de contre-presser, bien que sans fructifier.

Parfois, les joueurs des Emirats Arabes Unis, y compris leur gardien Ali Khasif, qui était à l’aise en possession, le passaient avec ses défenseurs, pour attirer les attaquants indiens. Le déséquilibre qui en résulte a entraîné des balles rapides d’un Fabio Lima inventif et les Émirats arabes unis ont pu effectuer des transitions rapides dans un milieu de terrain surpeuplé à un effet dévastateur. Mabkhout a été le principal bénéficiaire, réussissant un triplé.

«J’attends de nos joueurs qu’ils n’acquièrent plus d’expérience. Nous ne sommes pas obsédés par le résultat. Les joueurs doivent se sentir libres et s’exprimer et ne pas ressentir de pression, acquérir de l’expérience est la chose la plus importante dans ces matches », Stimac avait dit avant les deux matches amicaux.

L’intention était claire de la part de l’entraîneur-chef. Essayer de nouvelles formations et tactiques. Les jeux devaient servir de «pratique» avec de nouveaux joueurs, s’installant dans un nouveau style de jeu et aux côtés de leurs coéquipiers, ils s’associaient pour la première fois.

Même si certains fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur déception face aux résultats et le « manque d’intention » des joueurs, d’autres ont loué les efforts de la Fédération indienne de football (AIFF) pour organiser des adversaires plus forts.

Route devant

L’équipe indienne de football était revenue sur le terrain après un écart de 492 jours. L’équipe et l’entraîneur ont à peine eu une semaine pour se préparer aux matchs et ça se voit.

Les matches amicaux faisaient partie des préparatifs des matches du tour de qualification conjoint de la Coupe du monde 2022 et de la Coupe d’Asie 2023 qui se joueront en juin. Même si l’Inde n’est pas en mesure de se qualifier pour la Coupe du monde 2022, mais qu’elle est toujours en lice pour la qualification à la Coupe d’Asie 2023.

L’Inde affrontera le Qatar le 3 juin, suivi du Bangladesh le 7 et de l’Afghanistan le 15. L’Inde est actuellement quatrième du groupe E avec trois points en cinq matchs. Le Qatar est en tête du classement avec 13 points avec Oman un point derrière eux en deuxième position.

Une troisième place dans le groupe aidera l’Inde à se qualifier directement au troisième tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie 2023.