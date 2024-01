“C’est embarrassant” : les Républicains craignent de n’avoir “aucune réussite” sur laquelle se présenter aux élections

Les Républicains craignent d’avoir peu de réalisations sur lesquelles s’appuyer en 2024, et selon NBC News, ça vient de la bouche du cheval.

Le représentant Andy Biggs, R-Arizona, a donné le ton au début de la nouvelle année lors d’une interview franche avec le réseau d’extrême droite Newsmax.

«Nous n’avons rien. À mon avis, nous n’avons rien sur quoi faire campagne », a déclaré Biggs. “C’est gênant.”

Le présentateur Chris Salcedo a répondu en accord, affirmant que « le Parti républicain dans la majorité du Congrès n’a aucune réalisation ».

Comme l’a noté NBC, la discussion souligne l’état tendu du GOP. Le parti a été en proie à des luttes intestines au niveau du Congrès – notamment avec l’éviction publique de l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif. – et n’a pratiquement pas réussi à faire adopter des lois, repoussant souvent les opportunités de négocier des accords avec Démocrates parce que les lois proposées ne sont pas assez conservatrices. NBC a cité trois accords récents dans les domaines des dépenses, de l’immigration et de la fiscalité, mais a observé qu’aucune de ces mesures n’est susceptible de devenir une loi en raison des plaintes incessantes de l’extrême droite.

Le président de la Chambre des représentants nouvellement élu, Mike Johnson, R-La., a déjà fait face à de nombreuses critiques de la part de son parti pour son ouverture aux compromis avec les démocrates, comme l’accord de dépenses qu’il a récemment conclu avec le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y. Faisant référence à la secte d’extrême droite qui s’oppose à toute forme de collaboration bipartite, l’ancien président par intérim Patrick McHenry, RN.C., a déclaré qu’il pensait que Johnson devrait “rechercher un conseil plus large que les personnes les plus bruyantes qui font la queue dans la file d’attente”.

« Si nous continuons à prolonger la douleur et à créer encore plus de souffrance, nous en paierons le prix dans les urnes. Mais si nous pouvons avancer en matière de gouvernance et obtenir les meilleures victoires politiques possibles, alors vous pourrez ouvrir la voie à ce sujet », a déclaré McHenry. « Mais à ce stade, nous sommes dans une situation de vent parce que nous ne pouvons pas dépasser l’objet principal sur la route. Une fois que nous avons dépassé cet objectif principal, il s’agit alors de la performance du président en matière d’économie, c’est la performance du président en matière de sécurité nationale. Nous devons nous mettre à l’écart et conclure les meilleures affaires possibles. Et puis entamons l’année politique.

Le sénateur Kevin Cramer, RN.D. a noté la liste clairsemée de réalisations depuis que le GOP a assumé la majorité à la Chambre, la qualifiant de « sacrément mince ».

“Ce serait vraiment bien s’ils pouvaient se vanter d’une certaine réussite”, a déclaré Cramer, qui a également mis en garde contre les conséquences négatives si les républicains de la Chambre échouent dans un accord sur l’immigration. « Il serait ironique que ce qui les empêche de mettre en place une bonne politique d’immigration ou de sécurité des frontières soit les élections, car elles pourraient être la seule chose qui pourrait sauver certains d’entre eux », a-t-il déclaré. “Le ‘fardeau de gouverner’, dont j’espérais qu’il pèserait suffisamment lourd sur eux pour qu’ils deviennent sérieux, n’a pas fonctionné jusqu’à présent.”

“Les grandes réalisations ici sont ce que nous avons arrêté, pas ce que nous avons fait”, a déclaré Tom Cole, président du comité du règlement intérieur, R-Okla. « Jusqu’à présent, nous avons certainement évité de fermer le gouvernement ; ce n’est pas une mince affaire », a-t-il déclaré. « En fait, je pense que les courses à la Chambre seront davantage façonnées par la course à la présidentielle que par tout ce qui se passe ici. Le pays est divisé de manière très égale. Je ne pense pas que beaucoup de gens voteront pour un homme comme président et pour une personne d’un parti différent comme membre ou députée locale.»

Bien qu’il ait été critiqué par ses collègues républicains pour ses remarques, le représentant Chip Roy, R-Texas, a déclaré à NBC qu’il maintenait son point de vue “parce que rien n’a encore été livré – pas de produit final”.

“En passant, peu importe qui occupe le siège du président ou qui obtient la majorité”, a déclaré Roy depuis la Chambre la semaine dernière. “Nous continuons à faire les mêmes bêtises.”

Vous voulez un résumé quotidien de toutes les actualités et commentaires que le Salon a à offrir ? Abonnez-vous à notre newsletter matinale, Crash Course.

À l’automne, peu de temps après que McCarthy ait été chassé de la présidence de la Chambre par un coup d’État d’extrême droite, Roy a fait la une des journaux avec une cinglante élimination de ses collègues.

« Je veux que mes collègues républicains me donnent une chose : une ! – que je peux continuer ma campagne et dire que nous l’avons fait. Un!” » a crié Roy depuis le sol de la maison. “Quiconque est assis dans le complexe a envie de venir m’expliquer une chose importante, significative et significative que la majorité républicaine a faite en plus de : ‘Eh bien, je suppose que ce n’est pas aussi mauvais que les démocrates.'”

Malgré des réactions sombres face à la performance du Parti Républicain (ou à son absence), certains Républicains gardent espoir quant à l’avenir du parti.

“Si nous pouvons élaborer le projet de loi fiscale et si nous pouvons élaborer les projets de loi de crédits… si nous pouvons faire quelque chose pour réellement renforcer la frontière… alors je pense que ce serait un Congrès très, très, très réussi”, a déclaré Représentant Mario Díaz-Balart, R-Fla., Appropriateur principal. Le chef de campagne du Parti républicain, le représentant Richard Hudson, NC, a déclaré que son parti avait « des réalisations législatives provenant de la Chambre », faisant référence à deux mesures républicaines visant à augmenter la production d’énergie fossile et à une « déclaration des droits des parents ». Cependant, comme l’a noté NBC, aucun des deux projets de loi n’a gagné du terrain au Sénat, dirigé par les démocrates.

“Je pense que nous avons un record sur lequel nous appuyer”, a déclaré Hudson.

Les démocrates ont également dénoncé le bilan mitigé des réalisations du Parti républicain au cours des derniers mois.

“Je pense que les gens y prêtent attention”, a déclaré le représentant Pete Aguilar, démocrate de Californie, président du House Democratic Caucus, dans une interview. « Il s’agit clairement d’une conférence républicaine où la seule chose qui les rassemble sont les destitutions et les censures. C’est ce qu’ils font parce qu’ils ne peuvent pas faire adopter un programme. Ils ne peuvent rien faire de manière substantielle pour aider le peuple américain. Nous prévoyons donc d’en faire un sujet tout au long de l’année.