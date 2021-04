L’équipe de la Ligue 2, Grimsby Town, est en bas de toute la Ligue de football anglaise et se bat pour rester au quatrième rang, bien qu’elle ait entamé son match à Bradford City en bonne forme après une série de huit matches sans défaite.

Leur tâche est devenue beaucoup plus difficile après que l’attaquant Payne et l’ailier Morais ont été repérés en train de se disputer alors qu’ils quittaient le terrain à la fin de la première mi-temps, ce qui a conduit à un affrontement physique et à un carton rouge pour le désespéré Payne, qui lui a été attribué par l’arbitre James Bell alors qu’il il se tenait sur une volée d’escaliers à l’entrée d’un vestiaire à l’air délabré.

« Version super bon marché de Zidane et Materazzi », s’est moqué d’un fan, faisant référence au fameux coup de tête violent avec lequel la légende française s’est déshonorée dans un moment immortel lors des dernières minutes de la finale de la Coupe du monde 2006.

📷 Une fin intéressante de la première mi-temps aujourd’hui alors que Stefan Payne semble donner un coup de tête à son coéquipier Filipe Morais #BCAFC#GTFCpic.twitter.com/S7ZA0zLE9U – Thomas Gadd (@ThomasGaddPhoto) 10 avril 2021

🤷 | Au cas où vous ne nous croyiez pas …#BCAFC | #CityForAllhttps://t.co/Qkuj0Ldhggpic.twitter.com/ttCxWJPn9y – AFC de Bradford City (@officialbantams) 10 avril 2021

D’autres se sont demandé si l’incident, qui ne semblait pas impliquer une force significative, était digne du drame qui l’a rapidement entouré et ont établi des comparaisons avec la ferraille entre Lee Bowyer et Kieron Dyer à Newcastle en 2005, ce qui a abouti à un carton rouge pour les deux. joueurs et une charge de police pour Bowyer.

« Une conduite violente, qui donne un coup de tête ou tente de se diriger, mais qui est définie dans les lois des jeux, est définie comme étant un licenciement, » a expliqué un spectateur, avant d’ajouter sans sympathie: « Le joueur devrait obtenir une interdiction prolongée pour stupidité absolue. »

La défaite 1-0 de Grimsby leur a laissé sept points de sécurité avec seulement six matches à jouer, et le manager Paul Hurst était consterné par ses propres joueurs sabotant ses efforts pour orchestrer une évasion improbable.

En quoi est-ce un carton rouge? Je les ai vus ne pas donner un adversaire, encore moins un coéquipier. Absurdité. – Keith B (@ KB127) 10 avril 2021

Ffs jaune au mieux – Chris raide (@ chrisjs1982) 10 avril 2021

« Je suis en colère, » l’entraîneur a admis par la suite. «C’est peut-être Stef qui l’a fait, mais les deux ont laissé tomber le club et tout le monde s’est connecté à nous.

«Je me suis détourné, j’ai vu qu’ils avaient un petit désaccord, ce qui est normal, mais c’est évidemment allé beaucoup plus loin que ça.

«Votre esprit essaie alors – très rapidement – de réfléchir à ce qu’il faut faire ensuite en termes de forme, d’équipe et de la façon dont nous essayons de revenir dans le match.

Payne a frappé Morais à la tête parce que Morais a fait des remarques sur le fait qu’il ne poursuivait pas le ballon – Lee Blease 🇬🇧⚓️ #UTM (@leeblease) 10 avril 2021

Payne vs Morais = Bowyer vs Dyer v 0.5 pic.twitter.com/EUYvczXAFi – MedioClubID (@medioclubID) 10 avril 2021

« En gros, ils ont laissé tomber tout le monde, et franchement, c’est embarrassant. Ce sera réglé. C’est tout ce que je peux dire. »

L’ancien attaquant de Premier League Clinton Morrison a estimé que le combat se serait poursuivi en dehors du terrain.

« Filipe Morais a été enlevé à la mi-temps, donc ça me dit que ça a dû continuer dans les vestiaires après, définitivement, » dit-il à Quest.

Version économique super bon marché de Zidane / Materazzi – Seigneur riche 🏴‍☠️ (@RichMariner) 10 avril 2021

Oui, il faut s’occuper de Payne / Morais au sommet. Saison des cauchemars. Jamais de points positifs ici! – Matthew Lond 🏴‍☠️ (@ mlond85) 10 avril 2021

« Il serait resté, parce que c’est un joueur important, alors ça a continué. Cela ne devrait jamais arriver – ce n’est pas bon.

« Cela peut devenir chaud sur le terrain mais, avec la position dans laquelle ils se trouvent, ils ont besoin de tous leurs joueurs sur le terrain.

« Vous avez besoin de 11 hommes. Les deux joueurs en tireront des leçons et devront passer à autre chose. »