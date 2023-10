Beyrouth, Liban – Yara Adada, 28 ans, est assise à la vitrine de sa boulangerie et de son café à Gemmayze, un quartier animé du centre de Beyrouth connu pour ses bars et restaurants.

Adada est le seul là-bas. « Nous écrasons les mouches », dit-elle.

Derrière elle, le comptoir est rempli de pâtisseries, la machine à café est silencieuse et les chaises et tabourets, habituellement pleins, sont vides. Depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, c’est la scène dans le café d’Adada et dans de nombreux autres commerces, alors que les craintes grandissent que le pays puisse être entraîné dans une guerre avec Israël.

“Nous avons constaté une baisse très significative du nombre de clients, de plus de 50 pour cent”, a déclaré Adada. Le café, habituellement animé, accueillait entre 30 et 35 clients par jour. “Maintenant, dans une bonne journée, j’en ai 10 à 15. Aujourd’hui, il est déjà midi et je n’en ai eu qu’un.”

«Hier, je n’ai gagné que 4 $. C’est effrayant”, a-t-elle déclaré.

« L’agonie » économique

Depuis le 7 octobre et le début des échanges de tirs en cours entre le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban, le secteur de la restauration a connu une baisse d’activité allant jusqu’à 80 pour cent, selon le syndicat libanais des restaurants, discothèques et cafés.

Le tourisme, responsable de 20 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du Liban, a été durement touché. En raison de la situation instable à la frontière, l’Australie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et de nombreux autres pays ont non seulement exhorté leurs citoyens à ne pas se rendre au Liban, mais ont également conseillé à ceux qui se trouvent dans le pays de partir tant qu’il y a encore des échanges commerciaux. vols disponibles.

Ces avertissements interviennent alors que des compagnies aériennes telles que Lufthansa, SWISS et Saudia annulent leurs vols. Le 20 octobre, la compagnie nationale libanaise Middle East Airlines a annoncé qu’elle réduisait ses vols « en raison des circonstances actuelles dans la région et de la réduction de la couverture d’assurance pour les risques aériens en temps de guerre ».

Cette décision, critiquée par le gouvernement, a entraîné une baisse de 80 pour cent des vols de la compagnie aérienne libanaise. À l’aéroport de Beyrouth – le seul du pays – il y a désormais peu d’avions sur le tarmac, pas de files d’attente et quasiment plus de passagers.

“Le restaurant [sector] est complètement dévasté », a déclaré à Al Jazeera Nagi Morkos, de Hodema, une société de conseil basée au Liban. Morkos, qui travaille avec des restaurants, des hôtels, des centres de villégiature et des centres commerciaux, a déclaré que les opérateurs étaient « anxieux ».

«La plus grande préoccupation n’est pas la guerre, c’est le statu quo qui maintiendra la situation ainsi pendant des mois. C’est donc une agonie plus qu’une mort », a déclaré Morkos. « Une guerre, oui, c’est terrible, mais la guerre a un temps. Ici, on ne sait pas, c’est une situation attentiste.»

“Nous nous sentons piégés et c’est très mauvais pour les affaires, très mauvais pour le tourisme, très mauvais pour le secteur hôtelier et très mauvais pour les investissements.”

Nous ne sommes plus en 2006

Le 22 octobre, le gouvernement libanais a annoncé qu’il élaborait un plan d’urgence en cas d’éclatement d’une guerre. Les mesures comprenaient la sécurisation des infrastructures clés, comme l’aéroport de Beyrouth, les ports et les routes principales, qui ont toutes été bombardées par Israël lors de son conflit avec le Hezbollah en 2006.

Mais le Liban et la région se trouvent dans une situation différente, plus difficile qu’en 2006 : le système bancaire libanais était alors relativement normal, ce qui permettait à la banque centrale de fournir aux banques des liquidités si nécessaire pendant la guerre ; de même, la confiance dans les systèmes financiers persistait et des millions d’expatriés libanais envoyaient toujours des devises étrangères dans le pays.

En 2006, bien que l’aéroport de Beyrouth ait été bombardé, Middle East Airlines a continué à opérer depuis Damas tout au long du conflit qui a duré un mois et les marchandises et les personnes ont toujours pu traverser la frontière depuis et vers la Syrie. Mais la guerre en Syrie et les fréquents raids aériens israéliens sur l’aéroport de Damas signifient que cette option a disparu.

Le Liban dépend également presque entièrement des importations de nourriture, de carburant et de médicaments, dont 70 à 80 pour cent arrivent par voie maritime.

En 2006, les ports du pays étaient inutilisables en raison de la menace des navires de guerre israéliens, mais le Liban pouvait s’appuyer sur des réserves saines, comme des céréales, conservées dans les silos du port de Beyrouth, qui ont depuis été détruits par l’explosion du port de 2020.

Le port encore à moitié détruit est visible depuis le bureau du ministre libanais de l’économie, Amin Salam.

Il a déclaré à Al Jazeera que le Liban est dans une situation pire que jamais et que la sécurité alimentaire est l’une des principales préoccupations du gouvernement alors qu’il élabore son plan d’urgence pour une éventuelle guerre.

Le Liban risque un « désastre » en matière de sécurité alimentaire

Les réserves actuelles du Liban en nourriture, carburant et médicaments ne suffisent que pour deux à trois mois, a déclaré le ministre, ajoutant que les réserves devraient normalement suffire pour « environ un an ».

“[B]En raison du manque de vision des gouvernements précédents, personne n’a pensé à construire plusieurs emplacements pour les réserves nationales. Tout a été stocké dans le port de Beyrouth et lorsque l’explosion s’est produite, nous avons perdu la seule réserve nationale dont nous disposions”, a déclaré Salam. “Donc, si le produit n’est pas livré au port maritime, nous n’avons pas de blé, nous n’avons pas de céréales, nous n’avons pas de pain.”

Salam a déclaré que le gouvernement travaillait avec des partenaires privés pour augmenter les expéditions de produits de base dans les semaines à venir. Cependant, les vendeurs demandent des paiements à l’avance « parce qu’ils savent [Lebanon’s] le système bancaire est paralysé… ce qui crée en quelque sorte une autre couche d’obstacles », a-t-il expliqué.

Hani Bohsali, président du Syndicat des importateurs de produits alimentaires au Liban (IFBC), était l’un des représentants qui ont rencontré Salam.

Il a déclaré à Al Jazeera que, tout comme dans l’aviation, les compagnies d’assurance du secteur du transport maritime ont commencé à facturer des primes ou à supprimer complètement leur couverture de guerre, ce qui entraîne une inflation des prix des biens de consommation pouvant atteindre 3 pour cent.

« Si j’apporte mes marchandises sans assurance de guerre et que le port est touché et que je perds ma cargaison, qui m’indemnisera ? Personne… les gens [may reduce] leurs apports pour réduire leurs risques », a-t-il déclaré.

Bohsali est convaincu que les expéditions en cours vers le Liban ne seront pas affectées. Mais même si les commandes futures n’ont pas encore été annulées, la situation doit être évaluée « au quotidien ».

« Disons-le d’une manière très cynique : en réalité, nous n’en savons rien. Personne ne le sait », a déclaré Bohsali. « Si la guerre éclate, quels scénarios pouvez-vous faire si la frontière syrienne est fermée et qu’il y a un embargo sur les mers ? Même si vous élaborez 100 plans d’urgence, c’est une perte de temps si vous ne savez pas ce qui va se passer.

“Donc, ce que nous, le secteur privé, demandons, c’est de demander au gouvernement de faire de son mieux pour arrêter la guerre, car c’est la seule option.”

“Oubliez demain, pensez à aujourd’hui”

Salam reconnaît que le Liban risque un « désastre » si la guerre éclate. Mais, concède-t-il, les difficultés financières du pays n’ont pas commencé le 7 octobre.

Lorsqu’il a pris ses fonctions en 2021, le Liban était déjà confronté à l’une des pires crises financières des temps modernes, avec des pertes dépassant 72 milliards de dollars, une dévaluation de 98 pour cent de la monnaie nationale, 80 pour cent de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, et la banque centrale en ruine après que son gouverneur ait été accusé de fraude aux finances publiques à hauteur de 330 millions de dollars.

Un prêt de 3 milliards de dollars accordé par le Fonds monétaire international est considéré comme la lumière au bout du tunnel, mais la mise en œuvre des réformes dont il dépend a été lente.

« Tout ce qui se passe actuellement ajoute… une autre couche de chaos et un manque d’attention aux réformes nécessaires pour reconstruire l’économie libanaise parce que… quand quelque chose comme cela s’aggrave, cela nous fait reculer de 10 pas », a déclaré Salam à Al Jazeera. « Lorsque vous êtes en mode crise, vous oubliez le lendemain, vous devez vous occuper du présent.

“[O]Notre infrastructure est très, très, très mauvaise. Et notre économie se trouve dans une situation très difficile », a déclaré le ministre. « Nous ne pouvons même pas nous permettre… une petite escalade. »

Un prix élevé à payer

Adada, le propriétaire du café, connaît bien le fardeau du « cycle de crise » au Liban : cet homme de 28 ans s’est retrouvé au chômage après l’effondrement financier de 2019 et est resté sans emploi pendant la pandémie et l’explosion du port de Beyrouth. Son magasin a été l’un des premiers à ouvrir ses portes dans le quartier de Gemmayze, en face du port, après l’explosion.

Presque tout le monde qu’elle connaît l’a mise en garde contre l’ouverture d’une entreprise au Liban, a-t-elle déclaré. Mais son rêve était de rester et d’aider l’économie. «C’est chez moi», dit-elle.

Elle n’abandonne pas encore. Malgré le coût élevé des services publics et la hausse des prix des ingrédients, Adada dispose de suffisamment d’économies pour maintenir le magasin à flot pendant au moins six mois.

“Si une guerre éclate, je peux fermer le magasin pendant un certain temps, mais je m’inquiète pour mes employés et les autres magasins qui n’ont pas autant de chance”, a-t-elle déclaré.

Adada sympathise avec le peuple palestinien et sa lutte, mais elle connaît bien le prix que le Liban pourrait devoir payer.

Il s’agit d’un sentiment complexe partagé par de nombreuses personnes au Liban. « Nous ne pouvons pas être égoïstes, mais nous devons le faire », dit Adada en regardant par la fenêtre.

Dehors, quelques voitures passent. Encore moins de piétons se promènent dans ce quartier habituellement animé.

« Le Liban ne mérite pas ça, nous en avons assez enduré », dit-elle. “Laissez-nous simplement respirer.”