C’est effrayant – Hollywood Life

Crédit d’image : Hulu

Khloe kardashian et Tristan Thompson s’ouvrir sur Amari Thompson problèmes de santé dans le dernier épisode de Les Kardashian. Kris Jenner demande à Khloé et Tristan ce qui se passe avec le frère de Tristan, âgé de 16 ans, après sa sortie de l’hôpital.

« Je veux dire, c’est du mauvais et du bon, juste comme ça, nous n’avions pas vraiment de réponses. Par exemple, ses IRM, EEG et ECG sont tous identiques », dit Khloé dans l’épisode du 5 octobre. Amari est en fauteuil roulant et souffre du type d’épilepsie le plus grave. «Il a le pire type de crises que vous puissiez avoir», dit la fondatrice de Good American à sa famille.

Elle ajoute qu’Amari avait tellement de crises par jour que cela lui causait « de graves lésions cérébrales, et c’est pourquoi il ne peut ni marcher ni parler ou quoi que ce soit de ce genre ». Khloé poursuit : « Il se trouve dans une situation vraiment effrayante, car une fois qu’il aura atteint l’âge de 20 ans, ce sera vraiment grave si nous ne pouvons obtenir aucune amélioration. »

Kris s’enthousiasme en disant que « la compassion de sa fille pour Tristan et Amari est extraordinaire ». Elle dit également qu’Amari « nous enseigne beaucoup de leçons de vie ». La maman pleure en parlant du petit frère de Tristan.

« Parce que lorsque vous rencontrez Amari, il devient une partie de votre âme et vous ne pouvez pas comprendre comment cela s’est produit ni pourquoi cela s’est produit, alors j’espère que cela apprendra à ma famille que la vie est une belle chose. Le fait que mes enfants, en particulier Khloé, aient relevé ce défi extraordinaire est une belle chose. Je suis vraiment fière de Khloé », dit Kris en larmes.

Khloé révèle alors qu’elle et Tristan font venir un physiothérapeute à la maison pour aider Amari. Tristan est devenu le seul soignant d’Amari à la suite de la mort subite de leur mère suite à une crise cardiaque en janvier 2023. Le joueur de la NBA a demandé la tutelle légale d’Amari en septembre 2023. Nouveaux épisodes de Les Kardashian première les jeudis sur Hulu.