«  C’est du terrorisme domestique  »: Meghan McCain, Cardi B et d’autres réagissent à l’émeute au Capitole

Des célébrités condamnent les émeutiers qui ont envahi le bâtiment du Capitole mercredi, ce qui a poussé le vice-président Mike Pence à être transporté dans un endroit sûr et la chambre du Sénat à être évacuée.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés plus tôt au National Mall pour protester contre les résultats des élections. Lors d’un rassemblement environ une heure avant que les manifestants ne franchissent les lignes de police au Capitole, le président Donald Trump les avait exhortés à se rendre dans le bâtiment.

Le chef de la police de DC, Robert Contee, a déclaré que quatre personnes étaient mortes autour du parc du Capitole lors des émeutes de mercredi, dont une femme qui avait été abattue par la police et trois personnes qui avaient souffert d’urgences médicales. Un couvre-feu est entré en vigueur à 18 heures et la Garde nationale a été déployée.

« C’est du terrorisme domestique », a écrit l’animateur « The View » Meghan McCain. « Arrêtez de l’appeler protestant. »

« L’ironie est assez drôle », a écrit Cardi B. « Les gens n’étaient-ils pas simplement des animaux sauvages en été pour exiger justice et maintenant? …… Laissez-moi juste regarder. »

Cardi B plus tard, il a exhorté ses partisans à rester à l’intérieur et à rester en sécurité.

« Ce sont des voyous sauvages ici! » elle a écrit. « Restez à la maison. Ce n’est pas notre affaire. Restez à la maison en sécurité mais dangereux! »

Karlie Kloss a écrit que «accepter les résultats d’une élection démocratique légitime est patriotique».

« Refuser de le faire et inciter à la violence est anti-américain », a-t-elle ajouté. Lorsqu’un utilisateur a demandé à Kloss de transmettre ce message à son beau-frère Jared Kushner et à sa femme Ivanka Trump, le mannequin a simplement répondu, « J’ai essayé. »

Alyssa Milano décrit l’émeute comme «une tentative de coup d’État pour maintenir une star de télé-réalité au pouvoir», tandis que l’animateur «View» Joy Behar a écrit que le président russe Vladimir Poutine « apprécie tellement cela ».

« Heureux, républicains qui ont soutenu ce monstre? » Ajouta Behar.

Comédien Sarah Cooper avait tweeté « Jusqu’à présent, je me sens vraiment 2021 » mercredi, avant de poursuivre des heures plus tard avec « Dieu j’espère que je n’ai pas jinx 2021 ».

« Cet ‘homme’ désespéré et ses moutons stupides », a écrit Issa Rae. « Gênant. »

Chris Evans a simplement écrit: « Je suis sans voix. »

« Alors, quand les gens de droite prennent violemment d’assaut le Capitole, ça va? » a tweeté la star de « Queer Eye » Jonathan Van Ness.

P! Nk a écrit qu’elle a «honte de ce qui se passe».

« Hypocrisie, honte, embarras », at-elle ajouté. « Un mouton hypocrite antipatriotique buvant du poison Kool Aid. C’est un triste jour pour l’Amérique. »

Ashton Kutcher a encouragé ses partisans à «soutenir le transfert pacifique du pouvoir», tout en Ava DuVernay a partagé des images dans lesquelles des émeutiers semblent escalader un mur, s’éloigner avec un podium et s’asseoir dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Le directeur a qualifié les émeutiers de «terroristes» de Trump.

Après Trump tweeté une vidéo de lui-même appelant alternativement à la paix et qualifiant les émeutiers de «très spéciaux», Alec Baldwin a accusé le président d’être «un maniaque psychotique».

« De combien de chances Trump a-t-il pu guérir les dégâts qu’il a lui-même promulgués? » Baldwin a écrit. « Il avait de nombreuses chances. »

Mindy Kaling a condamné l’émeute tout en attirant l’attention sur le second tour des élections au Sénat en Géorgie, qui ont vu les démocrates prendre le contrôle du Sénat américain.

« Il se peut que des actes anti-américains illicites et à couper le souffle soient perpétrés dans notre capitale aujourd’hui, mais ce qui durera, une fois que la poussière d’aujourd’hui sera retombée, sera l’œuvre de ce véritable patriote », a écrit Kaling, avec des photos de La démocrate de Géorgie Stacey Abrams. En 2018, Abrams s’est présenté comme gouverneur contre le républicain Brian Kemp, mais a perdu près de 55000 voix, un résultat qu’Abrams a soutenu reflétant la suppression des électeurs. Abrams a aidé à diriger les efforts de sortie du vote dans l’État avant les élections générales de novembre et le second tour des élections de mardi.

Tyler Perry s’envole pour la Géorgie pour voter, Mark Ruffalo félicite Warnock, le vainqueur prévu

Chloë Grace Moretz a établi un contraste entre le traitement réservé par les forces de l’ordre aux émeutiers du Capitole et le traitement par la police des militants de Black Lives Matter à la suite de la mort de George Floyd.

«Des manifestants pacifiques pendant le BLM ont été battus, gazés lacrymogènes, arrêtés, traités avec BRUTALITÉ et vous me dites que le Capitole est pris d’assaut et qu’il n’y a pratiquement aucune démonstration de force pour l’arrêter? elle a écrit. « Cela parle de lui-même. »

D’autres célébrités ont appelé à l’utilisation du 25e amendement, qui concerne le transfert du pouvoir du président au vice-président.

« 25e amendement! » a écrit Mark Ruffalo. « C’est le Tweet. #CoupAttempt. » Tôt dans la journée, Ruffalo décrit les émeutiers comme «les ennemis de la démocratie».

« Invoquer. Le 25e. Amendement », a écrit l’actrice Ambre Tamblyn.

« 25e amendement », a écrit le chanteur Anita Baker. « il a perdu / abandonné sa capacité à gouverner … à regarder la télévision. »

Josh Gad a répondu à un tweet du sénateur Marco Rubio, R-Fla., qui a condamné les émeutes comme «l’anarchie anti-américaine de style 3ème monde».

«Vous lui avez donné le pouvoir de faire ça, écrit Gad.

Maria Shriver a tweeté un appel à Ivanka Trump.

«Faites passer votre père à la télé et dites-lui de dire arrête», a-t-elle écrit. « Vous possédez ça. Vous devriez avoir honte. »

Mia Farrow a eu une réponse suite aux tweets de Trump pour « que tout le monde au Capitole américain reste pacifique ».

« Vous ne représentez PAS un parti de l’ordre public », a-t-elle écrit. « Ces terroristes sont vos partisans. Faites quelque chose de plus que tweeter. Faites preuve de leadership et ordonnez-leur de quitter le Capitole. »

Contribution: N’dea Yancey-Bragg, John Bacon, Will Carless, Ryan W. Miller, Sara M Moniuszko, Rebecca Morin