“C’est du greenwashing”: Shell accusé d’avoir surestimé les dépenses en énergies renouvelables

Shell a exagéré de manière trompeuse ses dépenses en énergies renouvelables et devrait faire l’objet d’une enquête et éventuellement d’une amende par le régulateur financier américain, selon un groupe à but non lucratif qui a déposé une plainte contre le géant pétrolier.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a été invitée à agir sur le dernier rapport annuel de Shell dans lequel elle indiquait que 12 % de ses dépenses en capital avaient été canalisées vers une division appelée Renewables and Energy Solutions en 2021. page Webqui est orné de photos d’éoliennes et de panneaux solaires, dit qu’il travaille à investir dans “l’éolien, le solaire, la recharge des véhicules électriques, l’hydrogène, et plus encore”.

Cependant, Global Witness, le groupe d’activistes qui a déposé la nouvelle plainte auprès de la SEC, affirme que seulement 1,5 % des dépenses en capital de Shell ont été utilisées pour développer de véritables énergies renouvelables, telles que l’éolien et le solaire, avec une grande partie du reste des ressources de la division. consacrée au gaz, qui est une énergie fossile.

“Ce que Shell a dit sur la transition énergétique ne se reflète pas dans ce qu’ils font”, a déclaré Zorka Milin, conseillère principale chez Global Witness. «Cette unité commerciale est fondamentalement mal étiquetée, elle a très peu d’énergies renouvelables et les investisseurs pourraient être bercé en pensant que Shell fait beaucoup plus sur les énergies renouvelables qu’elle ne le fait.

« C’est de l’écoblanchiment. Le gaz, quel qu’il soit, n’est pas renouvelable, il fait partie du problème. J’espère que la SEC ouvrira une enquête et imposera des sanctions appropriées pour arrêter ce greenwashing.

Shell n’a pas une ventilation complète de son activité d’énergie renouvelable dans ses rapports annuels, mais Global Witness a déclaré qu’en examinant le document, ils pourraient trouver 288 millions de dollars d’investissements éoliens et solaires. en 2021, ce qui équivaut à 1,5 % des dépenses d’investissement de Shell. Une grande partie des dépenses de la division Renewables and Energy Solutions semble être consacrée au négoce et à la commercialisation du gaz.

Si la SEC agit sur la question, cela marquera l’incursion réglementaire la plus agressive jamais entreprise par le gouvernement fédéral américain contre un secteur des combustibles fossiles qui fait face à de multiples poursuites dans plusieurs États pour avoir induit en erreur les investisseurs et le public sur ce qu’ils savaient de la crise climatique.

Shell, dont le siège est à Londres mais qui est cotée à la bourse de New York, a nié avoir induit les investisseurs en erreur. « Nous sommes convaincus que les informations financières de Shell sont entièrement conformes à toutes les exigences de la SEC et autres », a déclaré une porte-parole de la société.

La porte-parole de Shell a déclaré que la société avait prévu un budget de 20 milliards de dollars pour les “activités de transition énergétique” en 2022, soit un tiers de ses dépenses totales de fonctionnement et d’investissement. Cet investissement est allé vers les énergies renouvelables, les carburants hydrogène, la capture du carbone à la source de la pollution et la recherche et développement, a-t-elle déclaré.

La plupart des plus grandes compagnies pétrolières du monde reconnaissent désormais que la combustion de leur produit provoque un réchauffement climatique et se sont engagées à respecter les objectifs de l’accord de Paris sur le climat. Mais leur abandon des combustibles fossiles a été lourd – seulement environ 5% des dépenses en capital des sociétés pétrolières et gazières sont allées à l’éolien, au solaire et à d’autres énergies renouvelables en 2022, selon l’Agence internationale de l’énergie. Ce chiffre était en hausse par rapport à seulement 1 % en 2019.

L’année dernière a été particulièrement lucrative pour le modèle commercial traditionnel des compagnies pétrolières, avec la flambée des coûts des combustibles fossiles à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, entraînant des bénéfices records pour certaines des entreprises les plus riches du monde. Exxon a réalisé un bénéfice annuel record de près de 56 milliards de dollars l’année dernière, tandis que Chevron a annoncé un bénéfice de 36,5 milliards de dollars pour 2022.

Milin a dit qu’elle espérait que la SEC, qui est séparément ruminant de nouvelles exigences pour les entreprises de divulguer leurs gaz à effet de serre auraient pour effet de dissuader les autres compagnies pétrolières. “Nous ne permettrons plus aux gros pollueurs de nous tirer de la laine pendant que le monde brûle”, a-t-elle déclaré. La SEC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bruce Huber, expert en droit de l’environnement à l’Université Notre-Dame, a déclaré que la nouvelle plainte met en évidence la pression externe que les écologistes exercent désormais sur les entreprises de combustibles fossiles.

“Ce que nous voyons maintenant, ce sont des militants du climat qui examinent les divulgations des entreprises énergétiques avec un peigne fin, à la recherche de toute inexactitude qui pourrait être à la base d’une responsabilité ou d’une sanction”, a-t-il déclaré.

“On ne sait pas si ces tactiques inciteront réellement Shell ou ses concurrents à décarboniser, mais même si ce n’est pas le cas, ces entreprises ne pourront pas éternuer sans que quelqu’un recherche une violation des valeurs mobilières.”