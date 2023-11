C’est du divertissement | Bulletin quotidien du sport

Les lundis matins se sentent beaucoup mieux pour les fans des Eagles après une victoire contre les détestés Cowboys de Dallas. Le dernier, qui n’a été obtenu qu’au coup de feu final, a été particulièrement satisfaisant pour les Birds – et tout aussi atroce pour « l’équipe de l’Amérique ».

C’est un jeu de pouces, non ? La victoire 28-23 des Birds dimanche a certainement dû ressentir cela pour les Cowboys. Une passe de touché potentielle à Luke Schoonmaker au quatrième essai a été annulée lorsqu’il a manqué quelques centimètres. Plus tard, Dak Prescott a raté une conversion de deux points lorsqu’il est sorti des limites à quelques centimètres (vous l’avez deviné) de la zone des buts.

Dommage, les garçons. Les Eagles ont une fiche de 8-1 avec une semaine de congé pour reposer leurs corps meurtris, et il y en a quelques-uns. Jalen Hurts est revenu en boitant gravement après que son genou gauche douloureux ait pris un autre coup. Des nouvelles pires pourraient arriver lorsque nous aurons une mise à jour sur la blessure au bras de l’ailier rapproché Dallas Goedert.

Mais pour l’instant, les Eagles savoureront celui-ci avant un autre Kelce Bowl contre les Chiefs.

Aujourd’hui, c’est le jour d’ouverture du basket-ball universitaire. Rejoignez-nous toute la journée et toute la nuit pour une couverture en direct alors que nous célébrons le début de la saison des programmes Big 5 ainsi que les débuts de fabuleux étudiants de première année de la région de Philadelphie.

Brandon Graham a 35 ans et en est à sa 14e saison, mais il a réalisé de gros jeux tout au long de la séquence pour aider à sceller la victoire des Eagles. Il a poursuivi Dak Prescott lors d’une tentative clé de deux points au quatrième quart, forçant Prescott à sortir des limites avant de pouvoir faire passer le ballon au-delà de la ligne de but. Il a pourchassé Prescott pour un sack en fin de match, puis s’est combiné avec Jalen Carter pour faire tomber Prescott à nouveau lors du jeu suivant. Les Eagles avaient besoin de toute l’énergie de Graham dans celui-ci, écrit Mike Sielski.

Jalen fait mal a une fois de plus montré sa ténacité, complétant 17 des 23 passes pour 207 verges et deux touchés sans interception. Il a semblé se blesser à nouveau au genou lorsque le casque de DeMarcus Lawrence s’est écrasé dessus, mais Hurts a persévéré.

Les choses sont devenues un scénario pour les Birds. Cela s’est terminé par la défaite de Dallas, et c’est toujours amusant, écrit Marcus Hayes.

Les Eagles ont permis au réfugié ukrainien et nouveau fan des Birds, Sergei Zherdev, de se sentir comme chez lui.

Suivant: Après une semaine de congé, les Eagles rendront visite aux Chiefs de Kansas City le Football du lundi soir le 20 novembre à 20h15 (6ABC, ESPN).

James Harden devrait faire ses débuts avec les Los Angeles Clippers lundi soir contre les New York Knicks au Madison Square Garden. Même après son échange avec les Clippers la semaine dernière, Harden maintient ses attentes élevées envers Tyrese Maxey, qui a prospéré jusqu’à présent en tant que meneur des Sixers.

“J’espère qu’il aura l’opportunité de faire partie d’une équipe All-Star et de vraiment montrer son jeu”, a déclaré Harden. “Je suis vraiment enthousiasmé par sa croissance et sa maturité.”

Les Sixers conservent enfin l’avantage dans les matchs sans Joel Embiid sur le terrain.

Suivant: Les Sixers accueillent les Wizards de Washington lundi à 19 heures (NBCSP).

Fraîchement sortis de leur première défaite par blanchissage de la saison samedi soir, les Flyers ont pris la route pour un swing sur la côte Ouest. Lors des débuts de Cal Petersen devant le but, les Flyers ont échoué sur 24 tirs lors d’une défaite 5-0 contre les Kings de Los Angeles, samedi au Wells Fargo Center.

Les Flyers ont rappelé le défenseur Victor Mete des Phantoms pour leur voyage.

Suivant: Les Flyers visitent les Sharks de San Jose mardi à 22h30 (NBCSP).

L’équipe nationale féminine des États-Unis s’est retirée de la Coupe du monde au début de l’été, ce qui a suscité de nombreuses critiques.

Cela a finalement abouti à la fin de l’entraîneur Vlatko Andonovski en août. Trois mois plus tard, l’USWNT s’est concentrée sur sa nouvelle entraîneure, Emma Hayes. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau patron, qui arrive après plus d’une décennie au sein de la puissance anglaise de Chelsea.

A cette date

6 novembre 1966 : Timmy Brown a marqué des touchés sur des retours de coup d’envoi de 93 et ​​90 verges alors que les Eagles battaient les Cowboys de Dallas, 24-23. Aaron Martin a ajouté un retour de botté de dégagement de 67 verges pour un autre TD des Eagles.

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, les Eagles portaient leurs uniformes vert kelly, vus pour la dernière fois lors de la trépidante saison 2010. Cette année-là, l’ère tant attendue de Kevin Kolb a déraillé en raison de sa commotion cérébrale et des blessures d’autres joueurs clés – jusqu’à ce que Michael Vick devienne un sauveur surprenant, déclenchant un débat sur le quart-arrière. Dans l’épisode 3 de UnCovering the Birds, le journaliste des Eagles Jeff McLane explore cette époque chaotique de Kelly Green et la saison inattendue qui a suivi. Ecoute maintenant.

