SAN FRANCISCO – Lorsque la Federal Trade Commission et plus de 40 États ont poursuivi Facebook mercredi pour avoir tué illégalement la concurrence et ont exigé que l’entreprise soit scindée, les législateurs et les groupes d’intérêt public ont applaudi. Le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, a déclaré: « Le règne de Facebook de pratiques abusives et irresponsables contre les consommateurs, les concurrents et l’innovation doit prendre fin. » Le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, a qualifié les poursuites de «nécessité» et a déclaré que les acquisitions par Facebook de rivaux naissants «étaient censées être anticoncurrentielles et devraient être démantelées». Mais les législateurs et les défenseurs des consommateurs n’ont pas abordé un facteur difficile à nier: les poursuites contre Facebook sont loin d’être un slam dunk. Les lois antitrust sont complexes et ont été mises en place avant l’avènement de la technologie moderne. La FTC et les procureurs généraux des États sont désormais confrontés à une bataille difficile pour prouver leurs allégations, ont déclaré des experts de la concurrence.

Premièrement, les procureurs doivent montrer que Facebook a acheté des rivaux comme le site de partage de photos Instagram et le service de messagerie WhatsApp dans le but exprès de tuer la concurrence. Ensuite, ils doivent argumenter une théorie: les consommateurs et le marché des médias sociaux auraient été mieux lotis sans les fusions. En plus de cela, les régulateurs ont examiné les acquisitions de Facebook il y a des années et ne les ont pas arrêtées. Ils devront expliquer pourquoi ils ont changé d’avis maintenant. Et toute rupture d’entreprise peut faire face au scepticisme des tribunaux, qui ont hésité à annuler les fusions car cela peut parfois causer plus de tort aux consommateurs que de bien, ont déclaré des experts juridiques. Gagner les procès contre Facebook « va être un défi parce que les normes de preuve sont formidables », a déclaré Diana Moss, présidente de l’American Antitrust Institute, un groupe de réflexion de gauche et un groupe de défense du droit de la concurrence. Facebook, qui a déclaré que les régulateurs utilisaient les lois antitrust pour «punir» les entreprises prospères, prévoit de combattre les poursuites avec vigueur. Dans une note aux employés mercredi, Mark Zuckerberg, directeur général de l’entreprise, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les allégations des poursuites et que le réseau social prévoyait de continuer. «Les nouvelles d’aujourd’hui sont une étape dans un processus qui pourrait prendre des années à se dérouler dans son intégralité», a-t-il écrit. Il a demandé aux employés de ne pas discuter ouvertement des cas, «sauf avec notre équipe juridique».

La manière dont le gouvernement américain et les États poursuivent leurs poursuites contre Facebook sera étroitement surveillée au milieu d’une vague d’actions en justice visant à limiter le pouvoir des plus grandes entreprises technologiques du monde. Google se bat contre une action antitrust qui a été déposée par le ministère de la Justice en octobre, et les procureurs généraux des États devraient bientôt intenter des poursuites distinctes contre le géant de la recherche sur Internet. Les régulateurs enquêtent également sur Apple et Amazon. Les sanctions que les régulateurs recherchent dans l’affaire contre Facebook sont particulièrement onéreuses. Ils ont proposé que les tribunaux bloquent les futures fusions et obligent l’entreprise à vendre Instagram et WhatsApp. Ian Conner, responsable de l’application de la concurrence à la FTC, a déclaré que les remèdes aideraient à restaurer la concurrence et «fourniraient une base pour que les futurs concurrents se développent et innovent sans risquer d’être écrasés par Facebook». Mais les affaires contestant des fusions accomplies sont rares, tout comme les poursuites visant à dissoudre des entreprises, ont déclaré des experts juridiques. Le dernier procès antitrust majeur qui a conduit à des désinvestissements était contre AT&T en 1984, a déclaré William Kovacic, un ancien président républicain de la Federal Trade Commission. Dans cette affaire, AT&T a reçu l’ordre de vendre des entreprises de télécommunications locales connues sous le nom de Baby Bells. Des décennies se sont écoulées sans une action similaire. C’est en partie parce que les accusés et les économistes disent souvent aux tribunaux que forcer les entreprises à vendre des parties d’elles-mêmes est trop sévère, a déclaré M. Kovacic. «Les tribunaux ont toujours exprimé leur inquiétude à l’idée de le faire», a-t-il déclaré. M. Kovacic a ajouté que même s’il pense que l’affaire contre Facebook a du mérite, une autre difficulté pour la FTC et les États sera de prouver que le monde aurait été mieux si les fusions avec Instagram et WhatsApp n’avaient pas eu lieu. «Il est difficile de prouver une hypothèse», dit-il. Facebook pourra cependant montrer qu’Instagram et WhatsApp se sont considérablement développés après leur acquisition. La société a déclaré avoir investi des millions de dollars dans les applications après leur achat, les aidant à accumuler des milliards d’utilisateurs et à les transformer en canaux de communication de premier ordre dans le monde entier. «Ces transactions visaient à fournir de meilleurs produits aux personnes qui les utilisent, et c’est incontestablement le cas», a écrit Jennifer Newstead, l’avocate générale de Facebook. un article de blog mercredi.

L’un des défis auxquels la FTC sera confrontée est d’expliquer pourquoi elle a décidé de ne pas bloquer les acquisitions d’Instagram par Facebook en 2012 et de WhatsApp en 2014. Ces transactions, qui ont eu lieu sous l’administration Obama, ont été examinées par une analyse de marché à l’époque pour déterminer comment elles pourraient affecter la concurrence. . Les acquisitions se sont finalement déroulées. «Il faut supposer que Facebook cherchera à obtenir tout le produit de travail interne qui sous-tendent les décisions initiales selon lesquelles les acquisitions ne posaient pas de problème de concurrence», a déclaré George Hay, professeur de droit à l’Université Cornell et ancien responsable antitrust à la Département de la justice. Mme Newstead a signalé que les précédents examens réglementaires des accords WhatsApp et Instagram seraient essentiels à la défense de Facebook, qualifiant les acquisitions de «droit établi» et dénonçant les régulateurs de vouloir «faire plus». M. Zuckerberg a également indiqué dans sa note aux employés que la définition gouvernementale de la concurrence était trop étroite. Dans sa plainte, la FTC a déclaré que Facebook dominait les réseaux sociaux, avec plus de 3 milliards de personnes dans le monde utilisant l’une de ses applications chaque mois. Dans leur plainte, les procureurs généraux des États ont déclaré que le comportement de Facebook était né de la peur de perdre cette position de domination. Mais M. Zuckerberg a déclaré que Facebook combattait un écosystème de concurrents beaucoup plus large qui allait au-delà des réseaux sociaux, y compris « Google, Twitter, Snapchat, iMessage, TikTok, YouTube et d’autres applications grand public, à bien d’autres dans la publicité. » En effet, Facebook et ses autres applications sont utilisées pour la communication et le divertissement, comme le streaming vidéo et les jeux. Dans cet univers plus large, a déclaré la société, la concurrence était saine. Même si la FTC et les États prouvent leurs arguments contre Facebook, il reste à savoir si l’entreprise peut même dissocier WhatsApp et Instagram de son activité principale de réseautage social. Alors que M. Zuckerberg exploitait pendant des années WhatsApp, Instagram et Messenger de manière indépendante, il a annoncé qu’il unirait leurs infrastructures sous-jacentes l’année dernière afin qu’elles fonctionnent mieux ensemble. De cette façon, quelqu’un pourrait envoyer un message privé depuis son compte Instagram à un ami en utilisant Facebook Messenger, et les deux services communiqueraient de manière transparente.