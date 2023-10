« C’est différent » : dans un café de Cisjordanie, l’assaut israélien se rapproche | Conflit israélo-palestinien

Beit Sahour, Cisjordanie occupée – La Citadelle se trouve dans la vieille ville de Beit Sahour – un restaurant, un café et un centre communautaire. Tout au long de l’année, c’est une porte tournante d’habitués locaux, de touristes et d’étrangers qui habitent la région de Bethléem.

Le patio extérieur, légèrement en contrebas du sol, donne sur deux murs marqués des signatures de la résistance palestinienne. L’une est recouverte de peintures d’icônes, de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akhleh au militant Khader Adnan. L’autre porte des citations, en arabe et en anglais.

« Si nous ne parvenons pas à défendre notre juste cause, alors nous devons changer les défenseurs, pas la cause », peut-on lire sur le mur en hommage à l’écrivain palestinien Ghassan Kanafani.

Alors que le soleil se couchait le quatrième jour de la guerre, les touristes étaient partis et peu d’étrangers restaient, mais les habitués restaient postés devant des cendriers sur des tables basses finement gravées, échangeant simultanément des informations sur les échanges et la vie.

Baha Hilu, l’organisateur des événements culturels et politiques de la Citadelle, a eu une longue journée. Il portait une casquette en laine tricotée et un T-shirt de couleur vert olive assorti, les mots « Intifada 48 » écrits au dos comme un maillot de sport. Il s’est exprimé avec des phrases poignantes, inspirées par son parcours sociologique, mais plus important encore, par sa capacité à articuler les structures d’oppression qui façonnent la vie d’un Palestinien.

Sa journée a commencé en organisant le départ d’un groupe de touristes suisses anxieux après s’être retrouvés pris au piège au milieu du conflit, au milieu des craintes croissantes que le nuage de guerre qui a déjà enveloppé la bande de Gaza ne se propage bientôt à la Cisjordanie.

À 8 heures du matin, il les avait chargés dans un bus palestinien à plaques blanches qui partait de Bethléem vers un point de contrôle à l’est de la ville. C’est au poste de contrôle, miraculeusement ouvert, que le groupe a pris un bus israélien plaqué jaune qui les conduirait au point de passage du Jourdain – l’aéroport Ben Gourion n’était plus une option. Alors que Baha s’éloignait, il a vu les forces israéliennes intercepter le bus et fermer le point de contrôle après son passage.

Plus tard dans la journée, il a appris la nouvelle d’une amie de la ville de Gaza : elle et sa famille avaient perdu leur maison dans les bombardements israéliens. Il s’agissait désormais de personnes déplacées. Sans-abri.

Au moment où il s’assit, il était presque 18 heures. Baha était fatigué – physiquement, mentalement et émotionnellement. Le monde entier le regardait, la Palestine, dit-il, mais ils ne pouvaient pas le voir du tout.

« C’est différent », fut la seule déclaration qui resta constante parmi les conversations dans la Citadelle.

Baha était d’accord – il n’avait jamais vu de soldats israéliens capturés par des Palestiniens auparavant. Pourtant, a-t-il souligné, « le résultat est toujours le même ».

Il a parlé de l’idée selon laquelle les Palestiniens sont « habitués à cela » – à la guerre. « Nous sommes des survivants de l’apartheid israélien. Cela s’applique aux meilleurs d’entre nous comme aux pires d’entre nous », a-t-il déclaré. « Nous sommes contraints au désespoir au point où la mort est plus miséricordieuse que la vie. »

« Chaque Palestinien tué est un miracle gâché », a-t-il déclaré en se frottant la tempe d’une main et en tenant une cigarette de l’autre.

Maryam, dix-neuf ans, partageait un sentiment similaire. « Les gens donnent l’impression que nous sommes habitués à la guerre, mais ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré. « Je devais commencer l’université à Haïfa la semaine prochaine. » Ses boucles d’oreilles en argent se balançaient alors qu’elle secouait la tête.

« Je suppose que cela n’arrive pas. »

Nader, Taha, Ibrahim et Malik étaient assis autour d’une table voisine. Ils ont choisi dans un sac de Mr Chips, aromatisés au paprika, et de Lay’s. Les paquets de Marlboro, Parliament et Gauloises s’épuisaient rapidement.

« Ne vous inquiétez pas », a rassuré Ibrahim, contrairement à l’essence, à l’eau et aux conserves, ils étaient sûrs de ne pas manquer de tabac.

Au fur et à mesure que la nuit avançait, de plus en plus de personnes s’asseyaient à la Citadelle. La conversation s’est poursuivie dans un cercle élargi. Une jeune femme roumaine, arrivée à Bethléem trois semaines plus tôt, a pris la parole. Elle travaillait pour une ONG documentant les crimes israéliens du droit international et y séjournait pendant trois mois.

« Mes parents paniquent, mais je veux rester », dit-elle. « Aussi longtemps que je peux. »

Elle a ajouté que beaucoup de ses amis étrangers étaient déjà partis. Elle vivait seule.

Une voix venant de l’autre côté du cercle suggéra une soirée de jeux à la Citadelle le lendemain. Tout le monde était enthousiasmé par l’idée et a proposé d’apporter un jeu de société ou un jeu de cartes différent. Même le poker était sur la table.

« Le buy-in est de 200 shekels », a plaisanté Baha, l’équivalent de 50 dollars. Le groupe gémit à l’unisson, suggérant au perdant d’acheter plutôt un paquet de cigarettes. Oui, ils étaient d’accord, c’était décidé.

Alors que la conversation se poursuivait, Nader et Ibrahim regardaient une vidéo en direct sur TikTok de scènes se déroulant à moins de 10 minutes, au Jacir Palace, un grand hôtel. Les gens se pressaient autour du téléphone et regardaient une ligne de feu irrégulière se propager à travers la rue. Tout le monde était déjà venu là-bas, tout le monde connaissait quelqu’un qui vivait dans un rayon d’un quart de mile, si ce n’était lui-même. Des coups de feu retentirent sur l’écran. Les yeux exorbités lorsqu’un homme est tombé au sol aux mains des forces israéliennes.

Quelques minutes plus tard, les téléphones se sont allumés avec des notifications de discussions de groupe de mise à jour des actualités WhatsApp et Telegram.

« 19h54, WB, Bethléem : un Palestinien a été grièvement blessé lors d’affrontements en cours avec l’IF devant le [Jacir] palais / tombeau de Rachel 300 point de contrôle. Évitez la zone.

« La situation va-t-elle dégénérer en Cisjordanie ? C’est une question que beaucoup de personnes présentes à la Citadelle se sont posées à haute voix. Déjà, les incidents isolés comme celui du palais Jacir se multipliaient régulièrement.

« Ce n’est rien », a déclaré Taha à propos de ce qui s’est passé jusqu’à présent. « Ce n’est qu’une collation. »