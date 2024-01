C’est devenu une habitude pour les hauts dirigeants du BJP de se comporter de manière irresponsable et de répandre des rumeurs : TN CM Staline

Le 22 janvier, le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a accusé les dirigeants du BJP, qui occupent des postes élevés, de se comporter de manière irresponsable et de répandre des rumeurs à travers les médias sociaux et grand public en les présentant comme étant la vérité.

“Les dirigeants de Delhi et du Tamil Nadu ne font pas exception à ce comportement”, a-t-il déclaré dans un communiqué, répondant aux allégations selon lesquelles il y aurait une interdiction de l’annadhanam et des caca spéciaux dans les temples sous le contrôle des fondations religieuses et caritatives hindoues. (HR&CE) Département pour marquer la consécration du temple Ram à Ayodhya.

M. Staline a déclaré que même si le ministre HR&CE PK Sekarbabu avait nié cette allégation, les dirigeants du BJP, qui occupaient des postes élevés et qui ont été élevés à des postes élevés par le BJP, fonctionnaient comme s’ils étaient une « université WhatsApp des rumeurs ». « Ils n’ont même jamais respecté la Constitution du pays », a-t-il déclaré.

Le Ministre en chef a déclaré que les vrais dévots du Tamil Nadu considéreraient leur bhakti comme une croyance personnelle, une recherche de quête spirituelle et de bonheur intérieur. «Ils adorent Lord Perumal et suivent les principes de Periyar. Ils respectent les autres confessions. Les dirigeants du BJP cherchent à perturber l’harmonie et la paix. Saluons l’ordonnance de la Haute Cour qui les réprimande », a-t-il déclaré.

Répondant à la plainte du ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, selon laquelle les responsables du HR&CE avaient refusé l’autorisation de retransmettre en direct les bhajans tenus au temple Kamatchi Amman à Kancheepuram, le ministre en chef a déclaré que ceux qui avaient organisé les bhajans s’étaient engagés à ne pas vivre retransmettre l’événement.

« Elle a commodément étouffé la vérité et répandu la rumeur. Elle est exposée maintenant », a accusé M. Staline.

Le ministre en chef a déclaré que les ennemis du DMK répandaient des rumeurs parce qu’ils ne pouvaient pas supporter la victoire de la conférence de la jeunesse à Salem. « Ne vous laissez pas distraire par les rumeurs. Concentrez-vous sur votre objectif », a-t-il déclaré.

Le point de vue « jauni » du gouverneur : Staline

M. Staline a rejeté l’affirmation du gouverneur RN Ravi selon laquelle il y avait un sentiment de peur parmi les prêtres d’un temple à Chennai, affirmant qu’il s’agissait d’une « vision jaunâtre ».

Dans une déclaration, il a fait référence à la publication du gouverneur sur les réseaux sociaux affirmant qu’« il y avait un sentiment de peur invisible et d’appréhension largement exprimé sur les visages des prêtres et du personnel du temple » au temple de Kothandaramar à Mambalam, M. Staline a déclaré qu’il s’agissait d’une vision jaunâtre. « Les prêtres ont précisé qu’ils n’avaient aucune crainte. Quelle pourrait être la raison autre que politique derrière le message du gouverneur ? », s’est-il demandé.

