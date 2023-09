« C’est devenu un phénomène culturel » – Comment les jeux vidéo FIFA sont devenus une sensation accidentelle

Vous auriez du mal à trouver un fan de football âgé de moins de 40 ans qui n’a pas consacré des heures de sa vie aux joies et à l’agonie du lancer de manette des jeux vidéo FIFA.

Cela fait près de trois décennies que le jeu de football révolutionnaire – désormais sous la nouvelle marque EA Sports FC 24 – a fait son apparition.

Mais, comme QuatreQuatreDeux découvert dans le dernier numéro, les choses auraient pu se passer différemment. En fait, les jeux n’ont peut-être jamais vu le jour.

Voici un extrait de notre entretien avec Lee Price, l’auteur de « FIFA Football : The Story Behind the Video Game Sensation », à qui nous avons demandé FFT à propos de la sortie de la première version de Mega Drive il y a 30 ans.

« C’était une sorte de jeu de rôle avec le football aux États-Unis, puisque la Coupe du monde s’y déroulait en 1994 », explique Price.

« Mais il y avait peu de ressources et un intérêt franchement limité, et le jeu était sur le point de ne pas être terminé à temps.

« Ils se sont dit : « Sortons-le et oublions-le » et se sont laissés aller à un phénomène culturel en somnambule. C’est devenu si grand qu’ils ont dû en faire un autre, puis un autre.

« Avec le temps, il a dépassé Madden et s’est révélé être le titre auquel tout le monde voulait jouer dans le monde entier. Ce n’était pas un succès accidentel, mais ce n’était pas à des millions de kilomètres de là.

EA Sports FC 24, le successeur de FIFA 23, sortira le 29 septembre 2023.

