« C’est devenu un champ de bataille » : les candidats locaux du Mexique font face à des violences meurtrières | Mexique

Mexique Un candidat à la mairie de l’État de Guanajuato a l’armée sur son toit après que le candidat qu’il a remplacé a été abattu – l’un des 30 tués jusqu’à présent au cours de cette campagne mer. 29 mai 2024, 06h30 HAE

Petit-déjeuner avec Juan Miguel Ramírez, candidat à la mairie de Celaya, Mexiqueest interrompu par le bruit sourd des bottes militaires qui descendent les escaliers.

Des soldats campent sur le toit de la maison familiale depuis que Ramírez a remplacé son prédécesseur, Gisela Gaytán, qui était abattue le premier jour de sa campagne électorale dans l’une des villes les plus dangereuses du Mexique.

Gaytan est l’un des 30 candidats avoir été assassiné sur la route menant au vote du 2 juin au Mexique. Des centaines d’autres ont abandonné ou ont demandé protection alors que les groupes du crime organisé se disputent l’influence au sein du gouvernement, rongeant ainsi la démocratie mexicaine.

La violence reflète en partie l’ampleur des élections, les plus importantes jamais tenues au Mexique. Ils décideront du successeur du président, Andrés Manuel López Obradorainsi que plus de 20 000 postes aux niveaux fédéral, étatique et municipal.

Tous les partis politiques ont été touchés par la violence – mais ce sont les candidats et les autorités municipales qui ont été touchés. frapper le plus fort. C’est à la fois la couche la moins protégée de l’État et celle où les groupes criminels recherchent traite avec les autorités pour renforcer leur contrôle sur le territoire local et ses entreprises.

Plusieurs factions se battent pour Celaya (500 000 habitants), l’une des plus grandes villes industrielles dans l’état de Guanajuato.

« C’est devenu un champ de bataille », a déclaré Falko Ernst, analyste du Mexique pour l’organisation à but non lucratif Crisis Group. « Il ne s’agit pas seulement des routes de la drogue, mais aussi du siphonnage du pétrole, des marchés locaux d’extorsion et des marchés de détail de la méthamphétamine. »

Depuis 2020, environ une personne sur mille à Celaya a été assassinée chaque année. C’est le ville la plus dangereuse pour être policier au Mexique: au cours des trois dernières années, au moins 34 officiers ont été tués.

Quelques heures avant sa mort, Gaytán a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a exposé ses propositions pour lutter contre la corruption et améliorer la sécurité à Celaya en tant que candidate de Morena, le parti du président López Obrador. Celaya et Guanajuato sont gouvernées par le parti conservateur Pan depuis des décennies.

Une femme autochtone Wixarika vote dans une école primaire lors d’un exercice simulé le jour de l’élection à Tuxpan de Bolaños, Jalisco, ce mois-ci. Photographie : Ulises Ruiz/AE/AFP/Getty Images

À l’époque, Ramírez, qui a aidé à concevoir la plateforme de Gaytán, travaillait avec le reste de son équipe chez lui.

Ils avaient tous leurs téléphones en mode silencieux. « Nous n’avons eu la nouvelle que lorsque quelqu’un est venu nous le dire », a déclaré Ramírez. « Au début, nous ne voulions pas y croire. Ensuite, ils nous ont montré une photo.

« [Replacing her] C’était une décision difficile, car le meurtre de Gisela n’était pas un meurtre ordinaire », a déclaré Ramírez. « Ils lui ont tiré une balle dans le cou, puis lui ont tiré dessus sur tout le corps.

« Ils lui ont tiré dessus à plusieurs reprises », répéta-t-il, retenu un instant par son souvenir.

Le procureur général de l’État a annoncé à deux reprises l’arrestation de suspects, affirmant avoir démantelé la cellule qui a assassiné Gaytán, mais sans fournir d’informations sur le mobile.

Le gouverneur de l’État, Diego Sinhue, a déclaré qu’il explorait toutes les pistes d’enquête possibles, y compris celle-ci. factions au sein même de Morena mécontent de la sélection de Gaytán comme candidat pourrait avoir été impliqué.

« Je n’ai pas reçu de menaces, mais j’ai ressenti une atmosphère hostile de la part du gouvernement de l’État », a déclaré Ramírez, qualifiant l’annonce selon laquelle Morena elle-même faisait l’objet d’une enquête de tentative d’« intimidation ».

Juan Miguel Ramírez, candidat à la mairie de Celaya, au Mexique, et Alejandro Ramírez, son fils et directeur de campagne. Photographie : Ramírez

Les candidats eux-mêmes ne sont pas les seuls à être menacés.

La semaine dernière, le père de Saúl Trejo, candidat de Morena à la mairie de la municipalité voisine de Tarimoro, a été abattu et tué.

« S’en prendre aux proches est une façon de faire pression sur le candidat », a déclaré Alejandro, fils de Ramírez et directeur de campagne. « Peut-être qu’ils veulent éviter une confrontation directe avec les soldats, mais ils peuvent vous atteindre indirectement. »

Les soldats gardent non seulement la maison de Ramírez, mais aussi celle de sa fille.

Pourtant, Alejandro semblait optimiste quant aux risques d’une campagne centrée sur la famille.

« Nous y sommes habitués », dit-il avant de réfléchir un instant. « Honnêtement, il y a beaucoup de joie quand on fait campagne. Mais parfois, je parle aux soldats et ils mentionnent de petites choses. Comme hier soir, nous sommes arrivés après minuit et ils m’ont dit qu’une Kia bleue nous suivait. Et soudain, vous prenez conscience de ce qui se passe.

Les attaques contre des hommes politiques ne sont que « la partie émergée de l’iceberg » lorsqu’il s’agit de tentatives criminelles visant à influencer les élections et à pénétrer dans l’État, a déclaré Ernst.

La violence s’étend au-delà de la campagne électorale et touche un plus large éventail d’acteurs. « Derrière un homme politique assassiné, il y a sûrement des journalistes, des militants et des chefs religieux qui ont été agressés », a déclaré Sandra Ley, de l’association México Evalúa.

De telles attaques se sont multipliées au cours des derniers gouvernements, sans qu’aucun parti n’y réponde.

Dans certaines régions du Mexique, le contrôle criminel est désormais tel qu’il est difficile de prétendre que des élections libres et équitables ont lieu.

« Dans [the state of] Guerrero, il existe des endroits où les groupes du crime organisé contrôlent de nombreuses sphères de la vie – non seulement politique, mais aussi économique et sociale », a déclaré Mónica Meltis, directrice exécutive de Data Cívica, qui suit la violence politique. « Ils contrôlent quand les gens peuvent quitter leur domicile.

Des membres de la Garde nationale montent la garde dans la zone où un candidat de l’opposition à la présidentielle organise un rassemblement électoral, à Lagos de Moreno, Jalisco, ce mois-ci. Photographie : Ulises Ruiz/AFP/Getty Images

« Et puis il faut se demander qui est sélectionné pour prendre les décisions [in government] », a ajouté Meltis. « Ce sont sûrement des gens qui ont des accords avec des groupes du crime organisé. »

Dans l’ensemble, la violence politique est corrélée à une faible participation électorale – reflétant peut-être la perception des électeurs selon laquelle les candidats sont présélectionnés par des groupes criminels, ou la peur de la violence pendant le vote lui-même.

À Celaya, les conséquences de l’assassinat de Gaytán ne se feront sentir que le 2 juin.

« C’est laid à dire, mais avec l’assassinat de Gisela, les intentions de vote pour Morena ont augmenté », a déclaré Ramírez.

« Nous disons aux gens d’aller voter comme s’ils allaient au marché ou emmenaient les enfants à l’école. Aller voter comme si c’était juste un autre jour », a déclaré Ramírez. « Aller voter malgré la peur que nous avons tous. »